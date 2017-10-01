Крымский мост и Кустурица попадут в книгу

Новейшая фото-история полуострова пополняется яркими событиями

«Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о работе известного крымского фотокорреспондента Саши Николаевой — её альбоме «Фоторепортажи Крыма». Альбом продолжает пополняться историческими событиями, связанными с возвращением Крымского полуострова в Россию. Теперь мы сможем увидеть на страницах этого книжного издания и возведение Крымского моста, и первый визит легендарного режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в Крым.

Подарок для легенды

Как стало известно по итогам визита известного югославского и сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы, приезжавшего на полуостров прошлым летом, он с любовью относится к России и поддерживает крымчан в их выборе.

«Эмир Кустурица, не смотря ни на что, прибыл в Крым, чтобы познакомиться с крымчанами и представить свою новую концертную программу, которую после нас увидит весь мир. К сожалению, из-за своего жесткого рабочего графика он не смог посмотреть полуостров целиком, но мы исправили этот недочет — представители «Артека» подарили ему мой альбом «Крым через 100 лет». Пусть, хоть так, в свободное время пробежит глазами по Крыму», — говорит автор альбома и фотографий Саша Николаева.

Самый ожидаемый объект

Стройка века, за которой наблюдает не только вся Россия, но и весь мир, также войдет в альбом «Фоторепортажи Крыма». Крымский мост — не просто самый ожидаемый объект инфраструктуры на сегодняшний день, а настоящий символ присоединения Крыма к России. «Это очень мощная стройка! На словах не расскажешь – это надо видеть! У меня в альбоме будут еще два знаковых строительства после возвращения Крыма в Россию это памятники Екатерине Великой и Ополченцам всех времен», - говорит Саша Николаева.

В двухтомном книжном издании «Фоторепортажи Крыма», уже, больше полутора тысяч фотографий и работа над альбомом продолжается. В альбом «Фоторепортажи Крыма» войдет самая интересная часть культурной жизни полуострова, а так же исторические события, связанные с возвращением Крыма в Россию. Все это мы сможем увидеть на фотографиях известного фотохудожника и автора альбома Саши Николаевой.