Стройки есть, а жилья нет

Почему чиновникам не удаётся обеспечить крымчан квартирами?

Несмотря на то что в Крыму сейчас стройплощадки встречаются чуть ли не на каждом шагу, большая часть возводимых объектов, к сожалению, не относится к жилому фонду. В то же время республика переживает острый квартирный дефицит. Такой строительный парадокс стал одним из ключевых вопросов на очередном заседании сессии крымского парламента.

Дефицитные метры

Заседание началось с достаточно бодрого доклада министра строительства и архитектуры РК Сергея Кононова, согласно которому объём ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму показал рост в 53% по сравнению с прошлогодними результатами. Это, безусловно, демонстрирует весьма убедительный прогресс строительной отрасли. Увы, если перевести вопрос в предметную плоскость, оказывается, что в общей сложности в регионе за год было сдано всего 127 тыс. кв. м жилья. С одной стороны, плановый показатель ввода жилья на 2017 год выполнен на 99%. С другой — председатель Государственного совета республики Владимир Константинов считает, что такие объёмы строительства можно охарактеризовать как унизительные. Высокие показатели, озвученные Кононовым, считает спикер, обеспечиваются за счёт возведения электростанций, объектов по федеральной целевой программе, зданий коммерческого назначения и так далее, а вот строительство жилья на полуострове остаётся на низком уровне. Наблюдается разве что небольшая динамика в Алуште и Симферополе, но и здесь речь идёт в основном о завершении проектов, начатых ещё при Украине.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Темпы строительства жилых домов в республике являются недостаточными, несмотря на заметную положительную динамику. Они, конечно, набирают невиданные обороты, и, наверное, сложно найти в России регион с более быстрыми темпами строительства, чем у нас. Но в цифрах, названных главой минстроя, кроется проблема: по факту в Крыму очень низкие темпы строительства жилья».

В подтверждение своих слов спикер привёл статистику международных организаций, согласно которой Россия в целом находится лишь на 32-м месте по количеству квадратных метров на одного жителя. Для сравнения: в Швейцарии, например, этот показатель составляет 42 кв. м на человека, а в нашей стране — всего 24,4 кв. м. В Крыму дело обстоит и того хуже: на одного жителя приходится лишь 19 кв. м, не говоря уже о качестве домов, в которых обитают граждане. Почти половина крымчан (1,2 млн чел.), по данным спикера республиканского парламента, живёт в домах, построенных ещё в 1970-е годы, 45% жилого фонда (16,2 млн кв. м) имеет возраст 50 лет и старше. В целом в Крыму самая высокая концентрация аварийного и ветхого жилья по стране. Жить в новых домах, построенных в 2000-е годы, выпала удача буквально 5% крымчан. В общем, чтобы по крайней мере достичь общероссийских показателей обеспечения граждан жильём, республике необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию около 1 млн кв. м. Как видите, на фоне этой цифры нынешние показатели, озвученные Кононовым, выглядят достаточно печальными. По оценке Владимира Константинова, с существующими темпами жилищного строительства обеспечить крымчан квартирами можно будет лишь через 35 лет.

Как вы помните, в 2016 году Совет министров республики утвердил государственную программу развития жилищного строительства на 2017–2020 годы, которая предполагает создание 513 тыс. кв. м жилья (по 128 тыс. ежегодно) за счёт средств из федерального и местного бюджетов. К сожалению, это лишь капля в море, считает Константинов. Для ликвидации квартирного дефицита на полуострове необходимо привлечение в жилищное строительство стратегических инвестиций: бюджетные источники не смогут закрыть такую брешь. Вот почему создание благоприятных условий для развития строительного бизнеса — одна из главных стратегических задач экономического развития республики.

Кстати, не последнюю роль в столь вялых темпах жилищного строительства играет банальная нехватка рабочих. Председатель Госсовета оценивает этот дефицит в 10 тыс. человек.

Однако в жилищной сфере республики есть и положительные новости. В частности, существенно вырос объём ипотечного кредитования.

Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры РК:

«Благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья за восемь месяцев текущего года отмечено увеличение объёмов кредитования по сравнению с прошлым в 2,3 раза. Выдано 708 кредитов на общую сумму 1,317 млрд руб.».

По данным министра, минимальная процентная ставка на приобретение квартир в ипотеку сейчас снижена до 10,5%, а первоначальный взнос — до 15% от общей суммы кредита, что, безусловно, стимулирует интерес граждан к покупке жилья с использованием банковских кредитов.

Новые начала

Помимо прочего, минувшее заседание крымского парламента увенчалось сразу двумя должностными назначениями. Во-первых, председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Госсовета Ефим Фикс занял кресло вице-спикера, пустовавшее после ухода Андрея Козенко в Госдуму. «Головокружительная карьера», — прокомментировал назначение Владимир Константинов, рассмешив участников заседания. Напомним, что Ефим Фикс занимается политикой с начала 90-х: долгое время был депутатом Верховного совета Крыма, а также являлся народным депутатом Украины в Верховной раде созыва 2004–2006 годов.

Теперь новому вице-спикеру предстоит заниматься работой с регионами. В общем-то, Ефим Фикс этим и занимался в рамках возглавляемого прежде комитета, но, как выразился Константинов, для придания статусности этой работе было решено повысить парламентария в должности.

Во-вторых, спикер крымского парламента назначил своим советником Виктора Плакиду, недавно уволенного с поста гендиректора ГУП «Крымэнерго». Он объяснил своё решение тем, что считает экс-главу предприятия специалистом очень высокого уровня — из тех, которые «на улице не валяются». «Пока ноги носят, пусть работает», — резюмировал Константинов.