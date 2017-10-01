Чему Крым научил Россию, и чему она научит нас?

Несколько дней назад в Симферополе прошла встреча официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой с крымскими журналистами. Несколько любопытных моментов этой беседы мы решили представить нашим читателям.

Всё начинается с себя

Когда разговор зашёл о личном участии в повседневной общественной жизни официального представителя МИД России, Мария Захарова сообщила, что от банальных бытовых проблем не застрахована и она — обычный человек, обычный гражданин своей страны. Такие проблемы касаются всех, независимо от статуса или общественного положения. Но за свой интерес, как говорится, нужно бороться, а не только вздыхать и жаловаться.

«У нас то же самое, с теми же самыми бытовыми проблемами сталкиваюсь в собственной жизни. Просто когда ты понимаешь, что нужно что-то делать, то идешь в префектуру, пишешь письма и занимаешься этим делом в свободное время, — говорит Мария Захарова. — Вот несколько лет назад, когда мне надоело, что во дворе мусор, не горят фонари, устроили проходной двор из подъезда, зашла на сайт местной управы, прочитала, когда приемные дни... Оказывается, все создано для народа, весь инструментарий взаимодействия с чиновниками. Сделали собрание по подъезду, выбрали старшего и пошли на встречу в эту управу. Нас никто не ждал, и в приемные часы там никого и не было!.. Но нам еще повезло, потому что у нас напротив дома было издательство газеты, и мы сказали, что если нас не примут, то можем пойти в газету и там всё рассказать. Тогда там быстро все „нарисовались“ и сказали, что завтра нас примут. Действительно, на следующий день нас приняли, выслушали проблемы, и с того момента мы начали выстраивать отношения с управой. С тех пор все хорошо и мы находимся в контакте с ними. Понимаете? Люди должны быть активны! Начните просто с похода на сайт. Не мне вас учить активности, мы это все видели три года назад, что у вас активности хоть отбавляй. У нас законодательная база давно существует и еще раз говорю: надо активно пользоваться этим. Я всегда выступаю за то, что великое начинается с малого, и если хочешь что-то изменить, начни с себя. Вот для меня это главный тезис в жизни. Я не верю, что можно сделать счастливыми всех, не наведя порядок в том, в чем ты живешь ежедневно».

Хорошие дела и скандалы

Поговорили крымские журналисты с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ и о больших проектах, реализуемых сейчас Россией в Крыму. Мария Захарова при этом акцентировала внимание на Артеке. Вернее, на той позитивной трансформации, которая происходит с этим международным детским центром сегодня. Ведь со «вчерашним» Артеком, на самом деле, сравнивать никак нельзя.

«Радует, насколько далеко и эффективно мы продвигаемся вместе по теме Артека, — рассказывает Мария Захарова. — Мне кажется, что это целый мир. Все, что там восстановлено и воссоздано, — это фантастика. В прошлом году я приезжала в Артек вместе с мамой, я её специально с собой взяла, так как она там была еще при СССР и помнит, какой он был, что было тогда хорошее и что сейчас, может сравнить. И она была шокирована и приятно удивлена тем, как все сохранилось в современных реалиях. Все старые и хорошие традиции остались. Прошлись по Артеку, для нас провели экскурсию, все показали, рассказали, какое количество детей приезжает из-за рубежа, и я вижу: то, что происходит с Артеком, — это как раз та самая народная дипломатия и коммуникации по различным линиям. Но, конечно, это всё не очень просто. Каждая возможность используется нашими „партнерами“, чтобы сделать на этой теме какой-нибудь скандал... Но это жизнь, без этого не бывает».

Лексика и материк

Спрашивали у Марии Захаровой и её мнение относительно прогнозов — когда же произойдёт изменение в западных странах к российскому статусу Крыма? Когда на официальном уровне российский полуостров будет признан?

«Я не могу дать таких прогнозов, так как я имею дело с реальностью. Я могу сколько угодно начать прогнозировать, но от этого пользы от меня не будет никакой, — говорит Мария Захарова. — Это вопрос работы, в первую очередь. Да, терпеливой, кропотливой, непростой. Но это того стоит и именно вы (крымчане. — Ред.) нас научили тому, что нужно какие-то вещи перетерпеть! Это от вас шла волна, вы просто нас всех подзарядили этим. Но, возвращаясь к теме, — это вопрос не гаданий и не прогнозирования, и еще раз вам говорю, чтобы не терять время, просто почитайте учебники международных отношений о сегодняшней геополитической ситуации. Ни у кого нет безоблачных, беспроблемных ситуаций. Кропотливо, спокойно, многотреково, многопланово, на различных уровнях мы этот вопрос решаем. Но проблема в том, что Запад не может признаться публично. Ибо тогда надо признавать собственное бессилие в геополитическом смысле. Получается, что их эксперимент с Украиной, который они провели много лет назад, раскачивая государство изнутри и снаружи, давая обобщения и абсолютно не беря в расчет историю, провалился».

Интересное примечание Мария Захарова сделала и по поводу лексикона крымчан. Не секрет, что жители полуострова зачастую употребляют выражение «материковая Россия», но директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ уверена: это временное явление. «В лексиконе слышится выражение „материковая Россия“ и, думаю, оно уйдет из оборота через года два-три, — продолжает Мария Захарова. — Мы — единое государство, и знали бы вы, сколько делается в центре для того, чтобы вот это „соединение тканей“ происходило максимально безболезненно и быстро. Это, безусловно, внутренняя работа. В частности, нужно привести законодательную базу в стране с учетом ваших реалий к единому знаменателю. И это колоссальный труд».