Хоть волком вой...

В Первомайском до сих пор нет жизненно важной инфраструктуры

Жители села Первомайского Симферопольского района из-за бездействия местного сельсовета вынуждены существовать без медицинского пункта, аптеки и детского сада. Медицинские помещения, по словам местных жителей, пустуют более пяти лет, а детский сад закрыли и вовсе четверть века назад. Многодетным семьям некуда определить своих чад на время рабочего дня. Ближайшее дошкольное учреждение в шести километрах, и очередь туда расписана на годы вперед...

В двадцати километрах от столицы

Село Первомайское Симферопольского района расположено в двадцати километрах от столицы Крыма и в пяти километрах от железнодорожной станции Остряково. Прежде, ещё при СССР, населённый пункт процветал, но сегодня полноценных условий для людей нет. Из всего возможного инфраструктурного разнообразия в данном населенном пункте только почта и школа.

Игорь Панфилов, житель с. Первомайского:

«Давно не работает у нас аптечный пункт. Людям в возрасте купить элементарные лекарства — сердечные какие-то, тот же аспирин — невозможно. Аптека не работает лет пять уже. И медпункт. Сейчас проблема у людей в возрасте: элементарно давление померять, может, плохо кому-то стало или еще что-то случилось. Фельдшер есть — укольчик может сделать, а чтобы пройти обследование, сдать анализы — это нужно за шесть километров ехать в Гвардейское. Прямой транспорт не ходит, и старикам очень и очень проблематично добираться».

Медицинских пунктов на все три близлежащих села действительно ни одного (в состав Первомайского сельсовета также входят села Красное и Чайкино). Вместо них — фельдшерско-акушерские пункты, причем в них работает один фельдшер. Он делает прививки и обслуживает вызовы на дом. Направление выписать не может, поэтому людям приходится обращаться в поликлинику Гвардейского.

Наталья Сулейманова, глава администрации с. Первомайского:

«Мы ходатайствовали перед Министерством здравоохранения о том, чтобы нам помогли открыть амбулаторию на базе нашего ФАП. Там проведен ремонт, помещение подходит, выезжали комиссии из Луговской больницы — это наша центральная районная больница. Они посмотрели, что помещения хватает на открытие амбулатории, чтобы здесь смогли принимать все врачи, здесь же можно сдавать анализы...»

В поддержку этой инициативы жители собрали около 700 подписей. Первый ответ пришел 17 марта 2015 года. Он гласил: «Обращение рассмотрено. Минздрав считает решение рациональным. Информация доведена до руководства». В последнем же письме, от 9 июля 2017 года, говорилось уже о том, что перевод фельдшерско-акушерского пункта в амбулаторию нецелесообразен в связи с дефицитом специалистов. Как отметили в администрации сельсовета, теперь надежда лишь на программу поддержки медиков в сельской местности. Согласно этой госпрограмме, на Крым из федерального бюджета выделено 33 млн руб.

Куда девать детей?

Есть в Первомайском и еще одна проблема: ближайший детский сад на 80 мест находится в с. Красном, в шести километрах от Первомайского. Очередь в него примерно 200 дошкольников от трех до семи лет. Случается, что местные дети идут сразу в школу, минуя детсад.

Анатолий Мордюков, житель села:

«Вот возле нас стоит двухэтажное здание. Прежде в нём отличный садик был. Почему бы не восстановить?..»

Как выяснилось, единственный в с. Первомайском детсад «Ромашка» был закрыт в 1992 году, так как рождаемость в те годы упала и потребность в нем отпала сама собой. Но теперь ситуация, похоже, изменилась.

Светлана Дмитрова, начальник управления образования Симферопольского района:

«На сегодняшний день составлена проектно-сметная документация по данному дошкольному учебному заведению. Стоимость ремонта данного учебного заведения составляет около 55 млн рублей. Нам необходимо изыскать средства в местном бюджете на оплату проектно-сметной документации, это около 500 тыс. рублей, и только после этого мы сможем подать заявку на включение в программу по капитальным ремонтам».

Однако на территории Симферопольского района таких зданий детсадов, требующих капитального ремонта, около десяти. Все они включены в федеральную целевую программу на 2019–2020 годы. Очереди в эти дошкольные учреждения еще выше, поэтому их восстановление в приоритете. Впрочем, объект в с. Первомайском все-таки может быть включен в республиканскую программу на ближайшие годы при условии, что на его экспертизу в 2018 году выделят средства из местного бюджета.

Как понимаете, оптимизма местным жителям такие перспективы не добавляют...