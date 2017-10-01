Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Новое лицо Симферополя
Говорят, что... «катакомбам» в центре ст ...
Кризис жанра
Снова «охота на волков»?
Суть дачной амнистии
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

ФАС освободил от проверок крымские торговые сети

Антимонопольщики начали реформу контрольно-надзорной деятельности

Сфера деятельности антимонопольщиков на полуострове достаточно широка. К примеру, месяц назад созданная Советом министров РК межведомственная рабочая группа по контролю за ситуацией на рынке продовольственных товаров собиралась в первую очередь заняться вопросами ценообразования в торговых сетях полуострова, как сообщал тогда вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк (цены в торговых сетях, как утверждалось, на 10–15% завышены, хотя сами сетевеки уверяли, что это экономически обоснованная цена). И хотя с контролем крымскими чиновниками местных торговых сетей не сложилось, к результатам деятельности этой группы в целом «КТ» намерен обратиться в ближайшее время. А пока мы решили поинтересоваться работой «федералов» — ФАС России.

Проблемная зона

В Крыму прошло сразу два мероприятия, которые Федеральная антимонопольная служба организовала для того, чтобы подготовиться к масштабным реформам: ей поставили задачу снизить контрольно-надзорное давление на ключевые рынки товаров и услуг, но сохранить эффективность наиболее успешных компаний. В Симферополе с общественниками обсудили результаты правоприменительной практики ФАС в республике, а в Ялте с участием предпринимателей провели семинар по проблемам тарифного регулирования. Выбор площадки для дискуссий не случаен — антимонопольщики считают Крым одной из самых проблемных зон для развития конкуренции.

Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России:

«Многие товарные рынки в Крыму монополизированы. В результате жители полуострова получают навязанные услуги и завышенные цены. Такая проблема существует и в России, но Крым живет в условиях „навязанных монополий“, что на местном уровне обостряет общефедеральные процессы».

По словам Пузыревского, санкционная политика Запада в отношении Крыма и ограниченная транспортная инфраструктура полуострова сделали регион одним из самых «бесконкурентных» в стране. У нас дороже мобильная связь, стройматериалы, бензин и дизельное топливо, билеты на поезда и самолеты, а также выше цены в сетевых супермаркетах.

«Поэтому мы намерены добиваться принятия закона, который будет определять принцип формирования тарифов для естественных монополий, — говорит замглавы ФАС. — Сейчас есть только отраслевые инструкции, в них исполнителям просто указывается, сколько брать с потребителя, например, за свет, воду или газ. Человек же, который оплачивает квитанцию, совершенно не понимает, почему коммунальные услуги стоят именно столько, а не в два раза меньше или больше, потому что принципы формирования тарифов от него скрывают».

Кто под прицелом

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ФАС собирается избавить от плановых проверок семь миллионов российских хозяйствующих субъектов из 8,5 миллиона. От «набегов» антимонопольщиков, в частности, будут застрахованы компании с доходами менее 10 миллиардов рублей и любые социально значимые объекты. Таким образом, в крымские торговые сети представители ФАС наведываться не будут.

«Но это не значит, что антимонопольный орган не будет реагировать на факты или признаки правонарушений, — добавляет Пузыревский. — Будет, но без соответствующих сигналов приходить и отрывать от работы мы не собираемся. К тому же, добавлю, на 2018 год сохраняется иммунитет от плановых проверок и для крымских предпринимателей. Переходный период на полуострове продолжается».

Особо проблемными отраслями в смысле картельных возможностей в Крыму ФАС считает портовые услуги, рынок горюче-смазочных материалов, связь и даже услуги такси.

Тимофей Кураев, руководитель Крымского управления ФАС:

«Дефицит такси прямо влияет на стоимость услуг, особенно в непогоду. Когда плохая погода, начинаются пробки, кто-то не выезжает, сокращается количество свободных автомобилей, возрастает цена — это нормальная рыночная ситуация. Просто такой емкий рынок по идее должен был бы привлекать новых игроков. Почему этого не происходит — мы посмотрим».

Ранее ФАС сообщила о начале выяснения причин резкого роста цен на авиабилеты в Калининград, Крым и на Дальний Восток. Ведомство запросило у крупнейших авиакомпаний России данные о системе формирования цен на билеты. Пока что информацию предоставил только Аэрофлот, его конкуренты должны отчитаться через две недели.

Также ФАС затребовала отчеты у мобильных операторов о том, как они формируют цены на роуминг. До конца года, по словам Пузыревского, эта проблема должна быть решена: или роуминг отменят, или объяснят, почему это сделать невозможно.

Завершает ФАС и проверку крымских нефтерейдеров. Их подозревают не только в картельном сговоре, который сделал крымскую «горючку» дороже среднероссийской на несколько рублей за литр. Напомним, в сентябре республиканские власти сделали 30 контрольных закупок ГСМ на заправках, и оказалось, что более чем в 40% случаев продаваемое на них топливо не соответствует стандартам качества.

Тимур ДОКТОРОВ
Фото В. Зайцев, архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 172 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:58

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (71)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru