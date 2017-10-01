ФАС освободил от проверок крымские торговые сети

Антимонопольщики начали реформу контрольно-надзорной деятельности

Сфера деятельности антимонопольщиков на полуострове достаточно широка. К примеру, месяц назад созданная Советом министров РК межведомственная рабочая группа по контролю за ситуацией на рынке продовольственных товаров собиралась в первую очередь заняться вопросами ценообразования в торговых сетях полуострова, как сообщал тогда вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк (цены в торговых сетях, как утверждалось, на 10–15% завышены, хотя сами сетевеки уверяли, что это экономически обоснованная цена). И хотя с контролем крымскими чиновниками местных торговых сетей не сложилось, к результатам деятельности этой группы в целом «КТ» намерен обратиться в ближайшее время. А пока мы решили поинтересоваться работой «федералов» — ФАС России.

Проблемная зона

В Крыму прошло сразу два мероприятия, которые Федеральная антимонопольная служба организовала для того, чтобы подготовиться к масштабным реформам: ей поставили задачу снизить контрольно-надзорное давление на ключевые рынки товаров и услуг, но сохранить эффективность наиболее успешных компаний. В Симферополе с общественниками обсудили результаты правоприменительной практики ФАС в республике, а в Ялте с участием предпринимателей провели семинар по проблемам тарифного регулирования. Выбор площадки для дискуссий не случаен — антимонопольщики считают Крым одной из самых проблемных зон для развития конкуренции.

Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России:

«Многие товарные рынки в Крыму монополизированы. В результате жители полуострова получают навязанные услуги и завышенные цены. Такая проблема существует и в России, но Крым живет в условиях „навязанных монополий“, что на местном уровне обостряет общефедеральные процессы».

По словам Пузыревского, санкционная политика Запада в отношении Крыма и ограниченная транспортная инфраструктура полуострова сделали регион одним из самых «бесконкурентных» в стране. У нас дороже мобильная связь, стройматериалы, бензин и дизельное топливо, билеты на поезда и самолеты, а также выше цены в сетевых супермаркетах.

«Поэтому мы намерены добиваться принятия закона, который будет определять принцип формирования тарифов для естественных монополий, — говорит замглавы ФАС. — Сейчас есть только отраслевые инструкции, в них исполнителям просто указывается, сколько брать с потребителя, например, за свет, воду или газ. Человек же, который оплачивает квитанцию, совершенно не понимает, почему коммунальные услуги стоят именно столько, а не в два раза меньше или больше, потому что принципы формирования тарифов от него скрывают».

Кто под прицелом

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ФАС собирается избавить от плановых проверок семь миллионов российских хозяйствующих субъектов из 8,5 миллиона. От «набегов» антимонопольщиков, в частности, будут застрахованы компании с доходами менее 10 миллиардов рублей и любые социально значимые объекты. Таким образом, в крымские торговые сети представители ФАС наведываться не будут.

«Но это не значит, что антимонопольный орган не будет реагировать на факты или признаки правонарушений, — добавляет Пузыревский. — Будет, но без соответствующих сигналов приходить и отрывать от работы мы не собираемся. К тому же, добавлю, на 2018 год сохраняется иммунитет от плановых проверок и для крымских предпринимателей. Переходный период на полуострове продолжается».

Особо проблемными отраслями в смысле картельных возможностей в Крыму ФАС считает портовые услуги, рынок горюче-смазочных материалов, связь и даже услуги такси.

Тимофей Кураев, руководитель Крымского управления ФАС:

«Дефицит такси прямо влияет на стоимость услуг, особенно в непогоду. Когда плохая погода, начинаются пробки, кто-то не выезжает, сокращается количество свободных автомобилей, возрастает цена — это нормальная рыночная ситуация. Просто такой емкий рынок по идее должен был бы привлекать новых игроков. Почему этого не происходит — мы посмотрим».

Ранее ФАС сообщила о начале выяснения причин резкого роста цен на авиабилеты в Калининград, Крым и на Дальний Восток. Ведомство запросило у крупнейших авиакомпаний России данные о системе формирования цен на билеты. Пока что информацию предоставил только Аэрофлот, его конкуренты должны отчитаться через две недели.

Также ФАС затребовала отчеты у мобильных операторов о том, как они формируют цены на роуминг. До конца года, по словам Пузыревского, эта проблема должна быть решена: или роуминг отменят, или объяснят, почему это сделать невозможно.

Завершает ФАС и проверку крымских нефтерейдеров. Их подозревают не только в картельном сговоре, который сделал крымскую «горючку» дороже среднероссийской на несколько рублей за литр. Напомним, в сентябре республиканские власти сделали 30 контрольных закупок ГСМ на заправках, и оказалось, что более чем в 40% случаев продаваемое на них топливо не соответствует стандартам качества.