Доверяй, но проверяй

С этого года в Крыму заработало сразу несколько программ по благоустройству общественного пространства: спортивные, озеленительные, связанные с облагораживанием дворов и придомовых территорий. На реализацию этих проектов выделяются колоссальные средства, что, в свою очередь, может открыть обширное поле для деятельности недобросовестных исполнителей, желающих нагреть руки за казённый счёт.

За чей счёт?

Благодатной почвой для расцвета коррупции и распила бюджетных средств могут стать так называемые программы формирования комфортной городской среды.

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ РК, куратор реализации программ по благоустройству в Крыму:

«Предыдущие два года за счёт субсидий, которые предоставляли из федерального бюджета, муниципалитеты закупали спортивные площадки. Сейчас приоритетный проект — программа формирования комфортной городской среды. На её реализацию в Крыму в этом году из федерального бюджета было выделено 403 млн руб. Участие принимают 16 муниципальных образований республики: в общей сложности 90 объектов. Речь идёт о благоустройстве дворов и общественных пространств. Любой населённый пункт с численностью более тысячи человек может принять участие в этой программе».

Кстати, Министерство строительства РФ уже подтвердило, что финансироваться данная программа будет вплоть до 2022 года. Суммы, предусмотренные на это в федеральном бюджете, понятно, пока не озвучиваются, но речь явно идёт об очень серьёзных деньгах.

Однако это ещё не всё. В соответствии с федеральным законодательством в Крыму была принята региональная программа по формированию комфортной городской среды на 2018–2022 годы. Кроме того, МинЖКХ требует от муниципалитетов, чтобы те, в свою очередь, до конца года приняли ещё и местные проекты по благоустройству придомовых территорий. Финансирование для этих двух программ предусмотрено как из федерального, так и из республиканского бюджетов.

Дальше — больше. Если в этом году софинансирования от муниципалитетов не требовалось, то уже со следующего минимальная сумма участия городских и районных бюджетов должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта. Более того, к финансированию программ будут привлекаться и жители многоквартирных домов, в них участвующих.

Якуб Зейтулаев:

«В этом году мы приветствуем трудовую помощь граждан в выполнении работ, не требующих специальной подготовки. А со следующего будем рассматривать вопрос и финансового участия со стороны жильцов, поскольку это повышает их сознательность и воспитывает бережное и ответственное отношение к элементам благоустройства, которые будут установлены».

Глаз да глаз

Итак, учитывая общее количество денежных источников, финансирование предусмотрено громадное. Понятно, что это подразумевает контроль на многих уровнях реализации проекта: со стороны как депутатов, так и представителей органов исполнительной власти. Общественность тоже подключилась. И некоторые аспекты освоения бюджетных денег вызывают у неё резонные вопросы и сомнения.

Взять, например, дворы-колодцы. Скажем, все четыре дома, окружающие одну территорию, изъявили желание поучаствовать в программе по формированию комфортной среды. Муниципалитет принял все заявки, по каждой из них была составлена проектно-сметная документация. Работы проведены, двор облагорожен. По итогу — один на всех. А средства списаны как на благоустройство четырёх — в соответствии с количеством имевшихся в наличии заявок.

В общем-то, желающим нажиться на этом деле не обязательно даже ввязываться в столь сложные махинации. При таком количестве программ, направленных, в сущности, на одни и те же цели, проекты могут просто дублировать друг друга, а неиспользованные в этой связи средства вполне могут осесть в частных карманах. К примеру, один и тот же двор включён сразу в две программы: федеральную и муниципальную. Всё необходимое в рамках благоустройства выполняется на деньги, предусмотренные одной из программ, а те, что были выделены на вторую, «списываются».

Следить за тем, чтобы подобных ситуаций не возникало, должен заказчик. Независимо от того, о какой именно из трёх программ идёт речь, им всегда является муниципалитет. Он же, кстати, призван контролировать качество всех проведённых работ. Вот почему мы попросили прокомментировать сомнения общественников представителя администрации Симферополя.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Симферополя:

«По поводу возможных махинаций и списывания средств могу сказать, что такого просто не бывает! А насчёт дублирования программами скажу: бюджетное законодательство не позволяет что-либо делать повторно по одному и тому же объекту. К тому же федеральная программа подразумевает определённый перечень работ, но ничто не мешает муниципальным властям на территории того же двора провести какое-нибудь дополнительное благоустройство. Например, по одной программе сделали спортивную площадку, а по другой добавили ещё и детскую. Таким образом различные программы будут не дублировать, а дополнять друг друга».

Кстати, заместитель городского головы уверил нас, что общественники обязательно присутствуют на всех собраниях, касающихся реализации программ, которые проводят муниципальные власти. Так что контроль граждан за ходом и качеством реализации проектов благоустройства будет жесткий. Кроме того, в случае, если граждан всё же терзают какие-либо сомнения, они могут направить в горадминистрацию запрос на получение сметы подрядчика. Так они смогут лично убедиться, как и на что были израсходованы средства налогоплательщиков.

Три вопроса о программе формирования комфортной городской среды

1. Как выбирают дворы, участвующие в проекте?

Для того, чтобы двор облагородили за счёт бюджета, руководители домовых комитетов должны сделать заявку на участие в одной из программ: федеральной, республиканской или муниципальной. При этом жильцы сами определяют, каким образом использовать придомовую территорию: построить парковку, спортивную или детскую площадку, оборудовать зону отдыха и так далее. Подготовленный муниципалитетом проект согласовывается с советом дома, и лишь после его одобрения жильцами готовится проектно-сметная документация и подрядчик приступает к работе.

2. Какие работы могут быть проведены в рамках программы?

Возведение спортивных и детских площадок, создание парковки, асфальтирование (и, при необходимости, замена бортового камня), установка скамеек и урн, устройство или реконструкция дворового освещения.

3. Кто контролирует качество работ?

Муниципальные власти, а также специалисты Службы государственного строительного надзора РК.