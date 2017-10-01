Антисоциальный лифт

Как найти управу на управляющую компанию?

Крымчане постепенно учатся грамотному и цивилизованному взаимодействию с управляющими компаниями, однако всё ещё с досадной регулярностью возникают ситуации, когда состояние дома на грани кризисного, а ответственная за это организация просто продолжает собирать с жильцов деньги, не принимая никаких мер и не реагируя на законные жалобы.

На износ

Уже не впервые еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обращается к теме обслуживания лифтов в крымских многоэтажках. На этот раз внимание журналистов привлекла Гаспра. Вернее, лифтовые проблемы этого населённого пункта.

Двенадцатиэтажный жилой дом в Гаспре по адресу улица Н. Тамарлы, 1, был сдан в эксплуатацию ещё в 1982 году. За все 35 лет существования здания, как вспоминают жильцы, лифтовое хозяйство в нём не обновлялось ни разу — проводились лишь аварийно-восстановительные работы. Сейчас дом находится в управлении местного МУП — «Комбинат благоустройства — Гаспра», в обязанности которого входит в том числе и забота о состоянии и исправности лифта. По всей видимости, какие-то меры в плане техобслуживания управляющая компания принять планировала, поскольку в конце сентября в доме появился подрядчик — некое ООО «ОтисЛифт» из Краснодара. Как, опять же, вспоминают местные жители, фирма провела техническое обследование лифта, по результатам которого оказалось, что основные узлы оборудования имеют износ выше среднего. И, стало быть, от управляющей организации требуется либо заменить систему на новую, либо по крайней мере провести какие-то работы по её укреплению.

Тем более что буквально в июле был прецедент: произошёл обрыв пряди каната, из-за чего лифт не работал в течение пятнадцати дней. Хорошо хоть никто из жильцов не пострадал. Так и не дождавшись каких-либо действий от управляющей организации, обитатели многоэтажки в итоге самостоятельно купили новый канат и оплатили работы по его установке. Лифт снова пошёл, но ненадолго — недавно случилась очередная поломка. После ремонта и запуска, жалуются жильцы дома, в кабине во время движения стала ощущаться вибрация, слышны нехарактерные звуки. Ездить теперь, конечно, страшно, но деваться некуда: пожилым людям, например, слишком тяжело подниматься пешком на верхние этажи. Управляющая компания по-прежнему молчит, не реагируя на жалобы.

С просьбой помочь разрешить ситуацию граждане написали главе республики Сергею Аксёнову и в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ».

«На 2016 год наш дом был включён в федеральную программу на замену лифта, но ни в прошлом, ни в этом году никаких работ не производилось. Теперь мы даже не знаем, когда до нас дойдёт очередь и в какой мы программе. А может, про нас совсем забыли?» — говорится в письме.

Кстати, по словам жильцов, "ОтисЛифт" грозится вообще отключить изношенное оборудование, поскольку механизм уже выработал свой ресурс и может вот-вот окончательно выйти из строя. Разумеется, людей такая перспектива не устраивает, но какие ещё меры им предпринять, чтобы лифтовое хозяйство многоэтажки привели наконец в порядок?

Возможны варианты

Начав разбираться в ситуации, мы прежде всего удостоверились в том, что МУП «Комбинат благоустройства — Гаспра» организация и впрямь не очень контактная. За несколько дней нам так и не удалось дозвониться по указанным на сайте компании номерам. Каким образом происходит обратная связь с жильцами обслуживаемого МУП дома, совершенно непонятно.

В сложившихся обстоятельствах у обоснованно недовольных граждан есть два направления действий — в зависимости от того, какой исход ситуации они сочтут более предпочтительным.

Ирина Кондратюк, начальник Инспекции по жилищному надзору РК — главный государственный жилищный инспектор РК:

«Если есть желание наказать недобросовестный МУП, следует написать обращение в нашу инспекцию с просьбой провести проверку рецензионного контроля. Мы делегируем специалистов на место, они разберутся в ситуации и по итогу направят компании соответствующие предписания. Если жильцы чувствуют, что требуются более радикальные меры, можно вообще поменять управляющую фирму. Кстати, хочу сказать, что лифт, в соответствии с законодательством, может служить 25 лет, после чего управляющая компания на основании договора с обслуживающей организацией должна либо поменять его, либо принять какие-либо иные меры по обеспечению стабильной и надёжной работы механизма. Возможно, это есть в планах указанного МУП, однако компания допустила ошибку, не объяснив жильцам, в чём дело».

В любом случае решать вопрос придётся через Инспекцию жилнадзора. Кстати, направляемая в ведомство жалоба, напоминает глава ведомства, обязательно должна содержать конкретику — эмоции никому не нужны. При этом мало просто написать, что дом содержится в неудовлетворительном состоянии, необходимо перечислить, в чём именно это проявляется. Обращение позволит инспекции инициировать проверку качества работы управляющей организации, обслуживающей дом, и в случае необходимости наказать её рублём.

Правда гарантии, что недобросовестный МУП после этого образумится и станет работать должным образом, нет. Поэтому жильцам всё же стоит подумать над тем, чтобы вовсе отказаться от услуг компании, с которой не получилось найти взаимопонимание, и выбрать другую. Тем более что одно только неудовлетворительное состояние лифта вполне может стать основанием для расторжения договора с управляющей организацией: это называется «невыполнение услуги содержания лифта». А если верить обитателям дома, «Комбинат благоустройства — Гаспра» игнорирует не только состояние лифтов, но и другие свои обязанности по обслуживанию как самого здания, так и придомовой территории.

Кстати, если дело дойдёт до смены УК, Ирина Кондратюк рекомендует прежде чем подписывать новый договор, провести переговоры с представителями разных организаций, чтобы узнать, кто что предлагает. Это жильцов ни к чему не обязывает, зато они смогут сделать обдуманный выбор.

Что же касается упомянутой в письме программы по замене лифтов, то ни в одну из федеральных или республиканских, как нам сообщили в Министерстве ЖКХ РК, указанный дом не входит. По всей видимости, жильцы имели в виду программу капитального ремонта многоквартирных домов: в соответствии с планом, в их здании действительно должны были заменить лифтовое оборудование в прошлом году. Однако, поясняют в министерстве, на то время в Фонде капремонта не было достаточно средств для выполнения намеченных работ, поэтому их перенесли на более поздний срок. Скорее всего, долгожданная замена лифта в гаспринском доме случится в конце этого — начале следующего года. Правда, уточняют в МинЖКХ, лишь при условии достаточно высокого процента собираемости средств на капремонт.