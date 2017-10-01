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СоциумКультура, наука

В театре возводят свой «Крымский мост»

63-й сезон обещает быть богатым на премьеры

Государственный академический музыкальный театр РК представит всероссийскую премьеру мюзикла «Мост над рекой»

Крымский музтеатр открыл 63-й сезон аншлагово. Говорят, билеты на гала-концерт раскупили за месяц. Судя по схеме посадки в системе онлайн-продажи билетов, почти не осталось мест и на премьеру мюзикла «Мост над рекой». О том, какими еще премьерами порадуют публику в новом сезоне, и о проведенной в зрительном зале масштабной реконструкции узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Зрителю теперь и вставать не захочется...

А все благодаря новым удобным креслам благородного рубинового цвета, которые наконец-то, впервые за тридцать лет, установили взамен старых, чей мутный колер за эти десятилетия не то что с благородством уже не ассоциировался, а даже с мало-мальским уважением к зрителю.

Но теперь-то театралы смогли оценить комфорт столь важного приобретения — на гала-концерте по случаю открытия 63-го театрального сезона.

Руководство крымской Мельпомены поначалу как-то переживало: а вдруг во время спектакля публике так понравится нежиться в мягких объятиях, что на поклоне актеров она просто не сумеет заставить себя аплодировать стоя? Впрочем, шутливые опасения оказались напрасными: в финале гала-концерта зрители, как водится, с рукоплесканиями бодро вставали со своих мест.

А ближе к Новому году в фойе откроется то, ради чего зритель будет вскакивать с рубиновых кресел еще активнее: это долгожданный и, как заверили журналистов на пресс-конференции, полноценный буфет — вместо ныне здравствующего непрезентабельного прилавка в углу. Правда пока без коньяка...

Также за лето обновили напольное покрытие зала, демонтировали нерабочий пожарный занавес, оставшийся еще с украинских времен, взамен установили самый современный и в дополнение к нему — новая противопожарная сигнализация. Более 20 камер видеонаблюдения появились как в здании театра, так и снаружи по периметру. Продолжается модернизация светового и звукового оборудования. Всего на ремонтные работы потратили более семи миллионов рублей.

Главная премьера сезона

21 и 22 октября музтеатр покажет главную премьеру 63-го сезона — символический мюзикл «Мост над рекой» композитора Кима Брейтбурга и либреттиста Сергея Сашина. Почему символический? По задумке режиссера Владимира Косова, у зрителя этот спектакль, первопрочтение которого, кстати, состоится на симферопольской сцене, должен вызывать ассоциации с Крымским мостом. «Мост над рекой мы строили всем миром! Мост над рекой связал нас навсегда!» — строки из финальной песни мюзикла.

Символичным стало и то, что первой премьеру увидела именно керченская публика — в начале октября в ДК «Корабел». Создатели также планируют сыграть премьеру для мостостроителей. Да что там! Еще летом специалисты рекламного отдела музтеатра придумали фотомонтажную фишку: по соцсетям разлетелись постеры с героями мюзикла, запечатленными на фоне моста с возведенной железнодорожной аркой. «Время возводить мосты» — гласила надпись.

Действие спектакля разворачивается в начале 50-х годов в станицах Степной и Заречной — бывших казачьих селениях на противоположных берегах речки Белой, мост через которую решит давние распри сельчан. А также в цыганском таборе, расположившемся рядом с одной из станиц...

Эмилия Меметова — исполнительница роли Аннушки — поделилась с «Крымским Телеграфом», что, несмотря на обилие драматических событий в жизни героев, спектакль получился позитивным.

«Правда было сложно найти в образе моей героини то самое «село», — призналась Эмилия. — Надеюсь, что у меня получилось. Да и режиссер после очередной репетиции похвалил: «Вот это село!»

И понимай как хочешь. В постановке, к слову, занят весь творческий состав: артисты-вокалисты, артисты хора, артисты балета и симфонический оркестр.

«С Кимом Брейтбургом мы сотрудничаем уже не первый год. Музыка здесь очень мелодичная, да и композитор сам по себе мелодист, арии с легкостью запоминаются и становятся хитами, как, например, из другого нашумевшего мюзикла Брейтбурга — „Дубровский“. Есть даже зажигательные цыганские произведения», — рассказала «Крымскому Телеграфу» главный дирижер Эльмира Мухтерем.

А вот Шамхал Хачатурян, сыгравший молодого влюбленного цыгана Яшку, считает и музыку, и драматургию слабоватыми. Не такими яркими и эмоциональными, как в той же рок-опере «Орфей и Эвридика», где Шамхал поистине блистательно сыграл Орфея (о рок-опере, закрывавшей 62-й сезон, «Крымский ТелеграфЪ» писал в июне). При этом, по его словам, в спектакле интересные режиссура, сценография и хореография. Да и Яшка получился что надо, с душой.

Кстати, с этого сезона на официальном сайте театра заработала система онлайн-продажи билетов.

«Бомарше», «Чиполлино», Высоцкий

Новый сезон Государственного академического музыкального театра Крыма обещает быть богатым на премьеры. Только в 2017 году, помимо «Моста над рекой», зрителям собираются показать музыкальную комедию «Бомарше и компания, или Да здравствует Франция!» и балет для детей «Чиполлино» композитора Карена Хачатуряна.

Также в планах — три творческих вечера: главного художника театра и лауреата Госпремии РК Златы Цирценс, вокалиста Владислава Черникова, недавно получившего звание народного артиста Крыма, и народного артиста Украины Валерия Карпова.

Репетиции «Бомарше» (музыка Марка Самойлова, либретто Юрия Димитрина) уже идут полным ходом и, по словам Златы Цирценс, это будет красивый, легкий, радостный спектакль в стиле барокко.

А после Нового года коллектив начнет подготовку к музыкальному спектаклю по произведению Владимира Высоцкого «Роман о девочках».

Кристина БЕЗУМНОВА
Фото А. Кадников, А. Шеметас
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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