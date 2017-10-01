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СпецпроектОбзор прессы

Желчь и обман

Украинские СМИ сознательно искажают крымские новости

На этой неделе издания и сайты сопредельного государства, рассказывавшие о Крыме, интересовались поведением президента Чехии, новшествами в школах полуострова, призывной компанией и коммуналкой. Но сообщения поданы одиозно, в ключе, выгодном киевскому режиму.

Слова Земана

Ещё 10 октября президент Чехии Милош Земан, обращаясь к депутатам ПАСЕ, сделал громкое заявление, сказав, что статус российского Крыма уже завершенное дело и Украина якобы получит за него какую-то компенсацию. Его слова вызвали бурю негодования в украинских СМИ и повлекли критику среди части его европейских коллег. А несколько дней назад Земан ответил на критику, сказав, что таким образом он «пытается легитимизировать действия России». «В ПАСЕ я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма к России — это fait accompli, то есть свершившийся факт», — сказал Земан.

О, «ужас»!

В любопытном ключе подана новость о распределении крымских призывников по военным частям на территории Российской Федерации. Не скрывая ужаса украинские СМИ пишут, что «российская власть отправляет призывников служить в Сибирь», ссылаясь на соответствующие заявления минобороны России. «Как отмечается, на Дальний Восток уже отправили первую группу крымских призывников. Вместе с ними служить в Сибирь отправляют новобранцев из Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии». Что страшного в этом увидели журналисты за Перекопом сказать сложно. Видимо, сказывается пресловутый «хуторянский синдром».

В своём глазу бревна не видно

Ни с того, ни с сего сайт крупного украинского телеканала обеспокоился ростом тарифов коммунальных услуг в Крыму. «С начала 2017 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 11%», — пишет сайт со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Крыма. Конечно, подорожание имеет место, что обусловлено поэтапным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но, как говорит министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, ситуация с ценами в Крыму является стабильной. «Уровень цен с начала года вырос на 1,8%. Продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные — подорожали на 0,4%», — добавил Мельников. Также госкомитет по ценам и тарифам Крыма сообщал, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15% — на электроэнергию и тепло, 9% — на воду и 2% — на газ. Что не идёт ни в какое сравнение с подорожанием услуг ЖКХ на Украине, где повышение — в разы. Особенно на газ.

Боязнь «оказачивания»

Сайт телеканала «ТСН» удивляет параноидальными тенденциями. В частности, была размещена информация, что, дескать, «Кремль пытается вырастить из детей своих послушных пехотинцев он целенаправленно готовит Крым к войне». Обосновывает свои странные претензии автор текста тем, что на полуострове «милитаризация затронула все сферы общественной жизни. В первую очередь это касается средних школ, где чиновники экспериментируют с созданием казачьих классов». И говорится, что такие классы могут появиться, к примеру, в Ялте (этот вопрос, как утверждает сайт телеканала, обсудили на совещании в администрации города). «Глава отдела по делам казачества Дмитрий Воронин сообщил, что из всех местных администраций эффективнее всего с казаками взаимодействует именно ялтинское начальство. Поэтому в республиканском совмине решили углубить такое сотрудничество, открыв в регионе казачьи классы», добавляет издание. И здесь мы видим такой же пример странной подачи информации, как и с новостями о крымских призывниках инфоповод искажается, нагнетается страх и щедро льётся желчь...

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года

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Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:16

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