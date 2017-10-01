Осталось девять вакансий

Расклад понятен, но интрига остаётся

В XXI чемпионате мира по футболу, который будет проходить в июне-июле следующего года в РФ, Европа будет представлена 14 сборными. Тринадцать путёвок достанутся девяти победителям и четырём вторым призёрам девяти отборочных групп, соревновавшихся на протяжении почти двух лет, а четырнадцатая вручена заранее сборной России как хозяину чемпионата. И вот 10 октября был опущен занавес во всех отборочных группах и озвучены итоговые результаты.

Без бойкота

Отныне девять европейских сборных: действующие чемпионы мира и Европы Германия и Португалия, Франция, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия — могут заказывать билеты в Россию на июнь 2018 года, а после 1 декабря, когда пройдёт в Кремле жеребьевка 32 участников чемпионата, можно выбирать места для проживания и тренировок. Причём сегодня ясно, что предварительные группы на ЧМ возглавят Россия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и Германия, которые не встретятся друг с другом на первом этапе. Эти сборные включены в так называемую первую корзину, и в возглавляемые ими группы жребий отберёт сборные из второй, третьей и четвёртой корзин.

А вот из девяти сборных, занявших вторые места, лишь восемь, получивших больше очков во время отборочного этапа, могут претендовать на участие в континентальном плей-офф. Увы, неудачником, «девятым лишним», стала сборная Словакии, в активе которой оказалось лишь 18 очков. Но и это ещё не всё. Из оставшейся восьмёрки претендентов четыре команды названы «сеяными»: Швейцария, Италия, Хорватия, Дания. 17 октября в Цюрихе была проведена жеребьёвка, которая каждой «сеяной» сборной дала соперника из квартета «несеяных» сборных — Швецию, Северную Ирландию, Исландию или Грецию. Уже первые матчи в парах плей-офф состоятся 9–11, а ответные поединки — 12— 14 ноября, которые и назовут ещё четырёх счастливых обладателей путёвок на мундиаль в России.

Ну а что касается завершившихся отборочных игр в европейских групповых турнирах, то можно прийти к выводу, что лидеры континентального футбола — Германия, Испания, Англия, Португалия, Франция, Бельгия — без особых переживаний стали сильнейшими в своих группах. Хотя заранее было ясно, что Испания по воле жребия должна была решать свою судьбу в принципиальных матчах с Италией, а Португалия — со Швейцарией. Зато победа сербов, поляков и особенно исландцев в определённой степени носила сенсационный налёт. Ведь они оказались лучшими в компании равных соперников. Жаль, что не сумели пробиться на нынешний чемпионат сборные Нидерландов, Уэльса, Шотландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Чехии, которые тоже смогли бы, как говорится, задать перцу мировому футбольному фестивалю. Хотя, исходя из нынешних геополитических обстоятельств, увы, хорошо, что сборная Украины сошла с дистанции решающей части чемпионата, избавив его от постоянных угроз бойкота.

И опять... российские хакеры?!

Нам не привыкать в последнее время, что любая неприятность, происходящая в жизни США, оценивается заокеанскими идеологами не иначе как вмешательство Кремля. Мы не случайно предполагали, что сенаторы во главе со скандальным Маккейном, уже несколько лет ведущие отчаянную борьбу за отмену проведения чемпионата мира по футболу на полях России, таким же образом отреагируют на тот факт, что футболисты сборной США остались за бортом предстоящего мирового футбольного форума. И не ошиблись. Американцы снова вспомнили о российских хакерах, которые якобы взломали компьютеры наставников их сборной и передали все их игровые планы и схемы в распоряжение соперников по последней игре в финальной шестёрке отбора Северной и Центральной Америки. И только поэтому занимавшая последнее место сборная Тринидада и Тобаго смогла победить американцев (2:1), оттеснить их на пятое место, впервые с 1986 года лишить права участия в решающей части ЧМ.

В последнем, десятом туре отбора в этом регионе уже досрочно завоевавшие путёвки на мундиаль в России сборные Мексики и Коста-Рики могли позволить себе выступать не лучшими составами, играя в гостях. Поэтому не удивительно, что мексиканцы проиграли гондурасцам — 2:3, а костариканцы — панамцам — 1:2, оставив за собой два первых места в табели о рангах. А вот американцам, имевшим в своём активе 12 очков, кровь из носа необходима была победа над имевшими всего-то три очка тринидадцами. Но произошло то, что произошло. Впервые в истории сборная Панамы получила возможность выступить в решающей части чемпионата мира, и в честь этого события, всколыхнувшего всю страну, президент этого государства Центральной Америки объявил рабочий день выходным. Ну а сборной Гондураса предстоит провести в ноябре межконтинентальный плей-офф с пятой командой Азии. Ею стала сборная Австралии, которая, в свою очередь, в континентальном плей-офф взяла верх над сборной Сирии — 1:1 и 2:1.

Десять стран составляют самый продолжительный отборочный этап в зоне Южной Америки. Вне конкуренции была сборная Бразилии, которая давным-давно застолбила за собой первое место. А вот судьбу трёх оставшихся «прямых» лицензий и одной через межконтинентальный плей-офф предстояло решить шестёрке сборных в заключительном туре. Они окончательно выдали каждой латиноамериканской команде её итоговое место на сегодняшний день. Вместе с многократными чемпионами мира бразильцами в далёкую Россию отправятся на мундиаль-2018 уругвайцы, аргентинцы и колумбийцы. К ним могут присоединиться перуанцы, но при условии, что в двух поединках межконтинентального плей-офф они будут сильнее победителя отбора в Океании — сборной Новой Зеландии. К сожалению, вне чемпионата мира останется действующий чемпион Южной Америки сборная Чили, которая произвела своей искромётной игрой на Кубке конфедераций — 2017 сильное впечатление на всех поклонников футбола.

Имена пяти команд, сильнейших на отборе в Африке, должны были стать известными 6 ноября во всех пяти финальных группах. Но сборные Нигерии и Египта решили досрочно выиграть турниры в группах B и E, что им и удалось. А вот остальных трёх лауреатов от Чёрного континента определят матчи: Тунис — Ливия (группа B), Марокко — Кот-д«Ивуар (группа C), Сенегал — ЮАР (группа D).

Итак, перед тем как 1 декабря в Кремле пройдёт жеребьевка участников XXI чемпионата мира по футболу — 2018, которая распределит 32 сборные на восемь предварительных групп, по четыре команды в каждой, предстоит до середины ноября определить ещё четыре сборные из Европы, три — из Африки и две — победителей межконтинентального плей-офф. В то же время 23 сборные уже могут формировать свои делегации на поездку в Москву, на церемонию жеребьевки мундиаля-2018. Это Россия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Нигерия, Египет.