Теперь третьи

Положение стран в общекомандном зачёте

Опубликовав в предыдущем номере газеты «Крымский ТелеграфЪ» материал «Чемпионов маловато...» , мы не предполагали, что получим столько откликов от наших читателей, внимательно следящих за тем, как российские спортсмены начали подготовку к Играм XXXII Олимпиады в Токио-2020. И главная претензия заключалась в том, что мы не опубликовали положение стран в общекомандном зачёте...

Олимпийский оселок

Им является четырехлетие перед летними и зимними Олимпийскими играми, когда по результатам чемпионатов мира можно проследить, как в олимпийских дисциплинах выступают спортсмены каждой страны, сколько они завоёвывают медалей разного достоинства, которые определяют их место в ежегодном общекомандном зачёте. Именно исходя из этого вносятся коррективы в подготовку той или иной команды, привлекаются в них молодые, талантливые мастера. Не случайно этим постоянным анализом занимаются целые институты в странах, лидирующих в мировом спорте, прежде всего, в США, России, Китае, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Канаде.

Так вот, подходит к концу первый послеолимпийский сезон, в течение которого уже прошли чемпионаты мира — 2017 по двадцати шести олимпийским видам спорта, о большинстве из которых мы подробно рассказывали на страницах нашего еженедельника. Причём всякий раз подчёркивая тот факт, что не все виды в программе чемпионатов мира входят в олимпийскую программу. Например, в двух самых успешных для россиян видах спорта — художественной гимнастике и синхронном плавании, в которых чемпионы мира определяются в десяти дисциплинах и даже больше, — на олимпийской арене отводится всего-то по две золотые медали. Поэтому на сегодняшний день в состоявшихся чемпионатах мира был уже разыгран 251 комплект наград из 339, за которые поведут сражения через три года олимпийцы японского призыва. Больше всего комплектов наград — 47 — было разыграно в лёгкой атлетике. Увы, только весьма ограниченное число российских атлетов, не по своей вине, а из-за подозрений со стороны чиновников Международного союза легкоатлетических ассоциаций (IAAF), смогли принять участие в мировом первенстве. Свыше десятка комплектов медалей разыграли в плавании (37), спортивной борьбе (16), дзюдо (15), академической гребле (14), велоспорте на треке, гребле на байдарках и каноэ, фехтовании (по — 12), спортивной гимнастике (10 из 12).

Вне конкуренции — американцы

Нынешний год проходит под знаком тотального преимущества будущей олимпийской сборной США, спортсмены которой уже смогли завоевать 95 медалей (35 золотых + 36 серебряных + 24 бронзовые). На второе место в общекомандном зачёте вышли китайцы (20+17+21=58), оттеснившие на третье место россиян (17+24+24=65), которым крайне тяжело достаются чемпионские титулы.

Достаточно сказать, что на недавно завершившемся ЧМ по спортивной гимнастике в канадском Монреале наши парни и девушки рассчитывали на три-четыре золотые награды. Однако лишь Мария Пасека смогла во второй раз завоевать золотую медаль в опорных прыжках. А вот серебро досталось её друзьям по сборной страны гимнастам Давиду Белявскому (конь), Денису Аблязину (кольца), Елене Ерёминой (брусья), мастеру стендовой стрельбы Альбине Шакировой (трап), в академической гребле в легковесной безрульной четвёрке — Максиму Телицыну, Александру Богдашину, Александру Чаукину, Алексею Викулину. Кроме того, бронзу внесли в общекомандную копилку Белявский (брусья) и Ерёмина (многоборье). Как видите, наград было получено немало, но золото только одно.

Именно поэтому китайцы и смогли обойти наших спортсменов, а к ним стали приближаться входящие в десятку сильнейших японцы (16+10+11=37), французы (14+4+16=34), итальянцы (12+4+12=28), немцы (10+8+12=30), британцы (9+11+14=34), австралийцы (7+14+10=31), южнокорейцы (6+2+9=17), кенийцы (5+2+4=11). Следует обратить внимание и на то, как начали набирать темп хозяева грядущей летней Олимпиады — 2020 японцы, которые постараются обойти россиян в оставшихся в нынешнем году чемпионатах мира по стрельбе из лука (15–22 октября в Мехико), в прыжках на батуте (9–12 ноября, София), по тяжёлой атлетике (28 ноября — 2 декабря, Анахайм (США), по гандболу среди женщин (1–17 декабря, Германия). Кроме тяжёлой атлетики, в которой из-за годичной дисквалификации за прежние «допинговые шалости» не будут участвовать россияне, в других чемпионатах сборные России имеют шансы завоевать награды. Но, как говорится, поживём — увидим!

Взгляд на Пхёнчхан

Итак, будем считать, что летний сезон — 2017 завершён. И теперь в полный рост поднялся вопрос об участии россиян в зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане, до старта которых остаётся чуть меньше четырёх месяцев. Все обещания от двух специальных комиссий МОК до 31 октября разобраться со всеми пресловутыми выводами комиссии канадского профессора права Ричарда Макларена пока, образно говоря, трещат по швам. А коль так, то без их выводов о зимних Играх в Сочи-2014 трудно предсказывать дальнейшую судьбу олимпийцев России. Но необходимо помнить, что уже через полмесяца стартуют чемпионаты мира и Европы, розыгрыши Кубка мира по зимним видам спорта, которые будут служить пропуском в Пхёнчхан. Поэтому недалёк тот час, когда в нашей рубрике «На чемпионатах мира и Европы» мы будем отдавать предпочтения зимним дисциплинам, хотя они у нас в Крыму не столь популярны, как того хотелось бы. Тем более после блестящей победы россиян в общекомандном зачёте на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, которая до сего дня воспринимается в штыки англосаксонским не только спортивным, но и политическим лобби, прилагающим колоссальные усилия, чтобы не допустить россиян к стартам в Южной Корее, и если не полной командой, то хотя бы частично.