Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Новое лицо Симферополя
Говорят, что... «катакомбам» в центре ст ...
Поживём – увидим
Кризис жанра
Снова «охота на волков»?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Эксклюзив

Едем плохо, стоим хорошо

Как собираются решать проблему пробок в Симферополе и что для этого нужно?

Принципиальная отличительная черта Симферополя нынешнего от Симферополя трёх-четырёхлетней давности — транспортные пробки. Конечно, пробки — беда не только столицы полуострова, по всей России в той или иной мере крупные города задыхаются от увеличения количества машин. И хотя борются с этой бедой по-разному, специалисты утверждают: проблемы загруженности дорог можно решать только комплексно, просчитывая при помощи сложных математических моделей долгосрочные эффекты всех вводимых мер. А бесконечно подстраиваясь под текущие потребности автомобилистов, мы через 10 лет усугубим проблему настолько, что решить ее станет нереально.

Первым делом

Новый глава администрации Симферополя Игорь Лукашев решил поездить в общественном транспорте, чтобы изучить проблему пробок и найти пути ее решения. Как он заявил журналистам, глава Крыма Сергей Аксёнов поручил ему в числе первых решить именно транспортную проблему в крымской столице. «Я все сам проеду, посмотрю. Буду ездить в общественном транспорте. Этого не сделаешь за пять минут, это должен быть комплексный подход», — сказал Лукашев.

Вскоре появились и другие новости. В частности, стало известно, что Министерство транспорта Республики Крым и администрация Симферополя разработали ряд мер по ликвидации пробок в крымской столице. Как сообщил глава республиканского Минтранса Игорь Захаров, в числе первоочередных мер — перенос остановок общественного транспорта. «Самый яркий пример — это Детский парк на проспекте Кирова. Перенос остановок за кольцо на проспект Победы и на Киевскую напротив Дворца пионеров. Второе — продолжаем организацию одностороннего движения. В частности, на улицах Тренёва, Богдана Хмельницкого, Генерала Попова, Менделеева, Дмитрия Ульянова, Миллера», — сообщил Захаров. Кроме того, Минтранс считает целесообразным ввести полный запрет на стоянку и парковку автомобилей в центре города и ограничение движения там большегрузов.

Новая транспортная модель

Как сообщила на днях начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова, администрация Симферополя в конце ноября получит новую транспортную модель города. «Есть программа по развитию и совершенствованию городского транспорта. В этом году мы часть ее реализовали — совершены закупки, определены подрядчики. К концу ноября получим транспортную модель. Мы будем знать, какое количество подвижного состава необходимо для муниципалитета, какая должна быть классность автобусов, какие маршруты нужны городу», — сказала она. По словам Лавриновой, сразу после утверждения новой схемы будут объявлены конкурсы на определение перевозчиков по городским маршрутам общественного транспорта. «После этого, соответственно, будет объявлен конкурс в рамках закона. Руководители транспортных предприятий: и тех, которые работали со времен Украины, и тех, которые появились уже в российский период, — будут понимать, что организатор в лице администрации города объявил тендер на перечень маршрутов, и если там должна быть машина с большой вместимостью, то кто бы ни зашел, власти выберут перевозчика с машинами такой вместимости. И перевозчик будет сознавать степень ответственности, будет знать, что ему выдадут карту маршрута на пять лет, свидетельство на пять лет. И перевозчики будут подбирать и соответствующий водительский состав», — добавила Лавринова.

Что говорит наука?

Рассматривая проблему пробок в большом городе, каким, к слову, и является Симферополь, любопытно обратить внимание, что по этому поводу думают люди, которые работают в данной теме, с научных позиций. В частности, «КТ» решил привести мнения профильных специалистов кафедры технологий моделирования сложных систем Высшей школы экономики (г. Москва) и ведущих российских экспертов по математическому моделированию транспортных потоков. Их мнения можно разложить на несколько тезисов. А именно.

Строительство магистралей ухудшает ситуацию на дорогах. Новые маршруты приводят к транспортному коллапсу. Навигаторы ускоряют появление заторов.

Главная характеристика дороги, которая определяет, будут ли на ней образовываться пробки, — пропускная способность. И ее предельное значение — около 1500 машин в час на полосу. Ни качество асфальта, ни отбойники, ни разметка не способны этот показатель повысить, потому что машины должны держать дистанцию в несколько секунд и у них есть физический размер. Более того, пропускная способность дороги в целом определяется пропускной способностью ее самого узкого места. Скажем, если четырёхполосная дорога в одном месте сужается до двух полос, общая пропускная способность будет как у двухполосной. И даже хуже: из-за того что машины тормозят, перестраиваясь из четырёх рядов в два, итоговая пропускная способность окажется ниже.

Одной из самых эффективных структур города, которая позволяет лучше всего распределять транспортные потоки, является квадратно-гнездовая. Но большинство городов в России имеют центральные кольца с пересечением в них основных транспортных магистралей. И Симферополь в этом отношении — яркий пример. Транспортные потоки в таких городах распределяются максимально неудачно: перегруженными оказываются как центральные кольцевые магистрали, так и шоссе, по которым люди добираются в центр утром и выезжают из него вечером. У городов с кольцевой структурой низкая связность. То есть способов добраться из одного места в другое немного, и на ключевых дорогах скапливаются машины, которые не могут проехать иначе.

Пытаясь разгрузить вечно стоящие шоссе, соединяющие разные районы города, власти расширяют дороги, но эффекта это не дает. Выход/вход на такие магистрали создает точки сгущения трафика. Чтобы нивелировать вредный эффект, нужно строить множество развязок и объездов, что весьма затратно.

Плодотворными будут действия, которые не дают заторам образовываться, а не попытки точечно устранить самые зловредные пробки. Исправить ситуацию на неэффективных местах возможно, иногда для этого достаточно принять какие-то простые меры — скажем, убрать левый поворот и сделать разворот через 500 метров после перекрестка.

Не работает и кажущееся очевидным решение построить как можно больше дорог, чтобы увеличить пропускную способность транспортной сети. Увидев, что появилось много свободных дорог, еще много тысяч человек пересядут на автомобили, и все новые маршруты тоже встанут. Если бесконечно удовлетворять растущий спрос на дороги, рано или поздно все свободное пространство в городе окажется застроенным магистралями, где круглосуточно стоят автомобили.

В условиях, которые характерны для большинства крупных городов, когда желающих проехать по дорогам больше, чем дороги могут вместить, самой эффективной мерой становится маршрутизация, то есть искусственное уменьшение привлекательности определенных путей. Например, с помощью введения платы за проезд. Но эта мера Симферополю пока явно не светит. Этот рецепт подходит, скорее, для Москвы.

На Спортивную — с Пушкина

Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи администрации г. Симферополя:

«На прошлой неделе было заседание, на котором было принято следующее решение по парковке на площади Спортивной, на проспекте Кирова, 1. Сейчас все знают, что въезд туда исключительно с кольца, то есть с проспекта Кирова. Проведя мониторинги совместно с сотрудниками ГИБДД, мы выявили, что наши водители нарушают ПДД потому, что с улицы Маяковского заезд на парковку предусмотрен исключительно с первого ряда, но все едут и с первого, и со второго, и с третьего, и с Кирова. Потому единственный вариант, который мы нашли (пока в порядке эксперимента, но если он „пойдет“, то так и будет дальше): въезд будет на парковку со стороны Пушкина. Что касается улиц с односторонним движением (улицы Гоголя, например. — Ред.), в настоящий момент там установлены знаки о запрещенной парковке с одной стороны, но будут запрещены остановки с двух сторон».

Первые полосы — общественному транспорту

Сергей Дудченко, представитель Ассоциации общественности Симферополя:

«Мы должны избавляться от лишнего транспорта, чтобы общественный транспорт был в приоритете. Должна быть совместная программа горадминистрации и Совмина. Взять минимум 500 автобусов и распределить нагрузку. Тогда появятся четкий график, удобство и комфортабельность, и многие автолюбители пересядут в общественный транспорт. Также нужно учитывать, что город расширяется и нужно создавать промышленные зоны. Так мы сможем вывести строительные и продуктовые рынки из центра Симферополя, разгрузив его. Также мы можем на крупных транспортных развязках и кольцах запретить стоянку и остановку и освободить тем самым первую полосу. На улицах К. Маркса, Киевской, Севастопольской, на проспекте Победы отдать первые полосы исключительно общественному транспорту».

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 452 от 20 октября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:54

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (66)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru