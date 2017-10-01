Едем плохо, стоим хорошо

Как собираются решать проблему пробок в Симферополе и что для этого нужно?

Принципиальная отличительная черта Симферополя нынешнего от Симферополя трёх-четырёхлетней давности — транспортные пробки. Конечно, пробки — беда не только столицы полуострова, по всей России в той или иной мере крупные города задыхаются от увеличения количества машин. И хотя борются с этой бедой по-разному, специалисты утверждают: проблемы загруженности дорог можно решать только комплексно, просчитывая при помощи сложных математических моделей долгосрочные эффекты всех вводимых мер. А бесконечно подстраиваясь под текущие потребности автомобилистов, мы через 10 лет усугубим проблему настолько, что решить ее станет нереально.

Первым делом

Новый глава администрации Симферополя Игорь Лукашев решил поездить в общественном транспорте, чтобы изучить проблему пробок и найти пути ее решения. Как он заявил журналистам, глава Крыма Сергей Аксёнов поручил ему в числе первых решить именно транспортную проблему в крымской столице. «Я все сам проеду, посмотрю. Буду ездить в общественном транспорте. Этого не сделаешь за пять минут, это должен быть комплексный подход», — сказал Лукашев.

Вскоре появились и другие новости. В частности, стало известно, что Министерство транспорта Республики Крым и администрация Симферополя разработали ряд мер по ликвидации пробок в крымской столице. Как сообщил глава республиканского Минтранса Игорь Захаров, в числе первоочередных мер — перенос остановок общественного транспорта. «Самый яркий пример — это Детский парк на проспекте Кирова. Перенос остановок за кольцо на проспект Победы и на Киевскую напротив Дворца пионеров. Второе — продолжаем организацию одностороннего движения. В частности, на улицах Тренёва, Богдана Хмельницкого, Генерала Попова, Менделеева, Дмитрия Ульянова, Миллера», — сообщил Захаров. Кроме того, Минтранс считает целесообразным ввести полный запрет на стоянку и парковку автомобилей в центре города и ограничение движения там большегрузов.

Новая транспортная модель

Как сообщила на днях начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова, администрация Симферополя в конце ноября получит новую транспортную модель города. «Есть программа по развитию и совершенствованию городского транспорта. В этом году мы часть ее реализовали — совершены закупки, определены подрядчики. К концу ноября получим транспортную модель. Мы будем знать, какое количество подвижного состава необходимо для муниципалитета, какая должна быть классность автобусов, какие маршруты нужны городу», — сказала она. По словам Лавриновой, сразу после утверждения новой схемы будут объявлены конкурсы на определение перевозчиков по городским маршрутам общественного транспорта. «После этого, соответственно, будет объявлен конкурс в рамках закона. Руководители транспортных предприятий: и тех, которые работали со времен Украины, и тех, которые появились уже в российский период, — будут понимать, что организатор в лице администрации города объявил тендер на перечень маршрутов, и если там должна быть машина с большой вместимостью, то кто бы ни зашел, власти выберут перевозчика с машинами такой вместимости. И перевозчик будет сознавать степень ответственности, будет знать, что ему выдадут карту маршрута на пять лет, свидетельство на пять лет. И перевозчики будут подбирать и соответствующий водительский состав», — добавила Лавринова.

Что говорит наука?

Рассматривая проблему пробок в большом городе, каким, к слову, и является Симферополь, любопытно обратить внимание, что по этому поводу думают люди, которые работают в данной теме, с научных позиций. В частности, «КТ» решил привести мнения профильных специалистов кафедры технологий моделирования сложных систем Высшей школы экономики (г. Москва) и ведущих российских экспертов по математическому моделированию транспортных потоков. Их мнения можно разложить на несколько тезисов. А именно.

Строительство магистралей ухудшает ситуацию на дорогах. Новые маршруты приводят к транспортному коллапсу. Навигаторы ускоряют появление заторов.

Главная характеристика дороги, которая определяет, будут ли на ней образовываться пробки, — пропускная способность. И ее предельное значение — около 1500 машин в час на полосу. Ни качество асфальта, ни отбойники, ни разметка не способны этот показатель повысить, потому что машины должны держать дистанцию в несколько секунд и у них есть физический размер. Более того, пропускная способность дороги в целом определяется пропускной способностью ее самого узкого места. Скажем, если четырёхполосная дорога в одном месте сужается до двух полос, общая пропускная способность будет как у двухполосной. И даже хуже: из-за того что машины тормозят, перестраиваясь из четырёх рядов в два, итоговая пропускная способность окажется ниже.

Одной из самых эффективных структур города, которая позволяет лучше всего распределять транспортные потоки, является квадратно-гнездовая. Но большинство городов в России имеют центральные кольца с пересечением в них основных транспортных магистралей. И Симферополь в этом отношении — яркий пример. Транспортные потоки в таких городах распределяются максимально неудачно: перегруженными оказываются как центральные кольцевые магистрали, так и шоссе, по которым люди добираются в центр утром и выезжают из него вечером. У городов с кольцевой структурой низкая связность. То есть способов добраться из одного места в другое немного, и на ключевых дорогах скапливаются машины, которые не могут проехать иначе.

Пытаясь разгрузить вечно стоящие шоссе, соединяющие разные районы города, власти расширяют дороги, но эффекта это не дает. Выход/вход на такие магистрали создает точки сгущения трафика. Чтобы нивелировать вредный эффект, нужно строить множество развязок и объездов, что весьма затратно.

Плодотворными будут действия, которые не дают заторам образовываться, а не попытки точечно устранить самые зловредные пробки. Исправить ситуацию на неэффективных местах возможно, иногда для этого достаточно принять какие-то простые меры — скажем, убрать левый поворот и сделать разворот через 500 метров после перекрестка.

Не работает и кажущееся очевидным решение построить как можно больше дорог, чтобы увеличить пропускную способность транспортной сети. Увидев, что появилось много свободных дорог, еще много тысяч человек пересядут на автомобили, и все новые маршруты тоже встанут. Если бесконечно удовлетворять растущий спрос на дороги, рано или поздно все свободное пространство в городе окажется застроенным магистралями, где круглосуточно стоят автомобили.

В условиях, которые характерны для большинства крупных городов, когда желающих проехать по дорогам больше, чем дороги могут вместить, самой эффективной мерой становится маршрутизация, то есть искусственное уменьшение привлекательности определенных путей. Например, с помощью введения платы за проезд. Но эта мера Симферополю пока явно не светит. Этот рецепт подходит, скорее, для Москвы.

На Спортивную — с Пушкина

Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи администрации г. Симферополя:

«На прошлой неделе было заседание, на котором было принято следующее решение по парковке на площади Спортивной, на проспекте Кирова, 1. Сейчас все знают, что въезд туда исключительно с кольца, то есть с проспекта Кирова. Проведя мониторинги совместно с сотрудниками ГИБДД, мы выявили, что наши водители нарушают ПДД потому, что с улицы Маяковского заезд на парковку предусмотрен исключительно с первого ряда, но все едут и с первого, и со второго, и с третьего, и с Кирова. Потому единственный вариант, который мы нашли (пока в порядке эксперимента, но если он „пойдет“, то так и будет дальше): въезд будет на парковку со стороны Пушкина. Что касается улиц с односторонним движением (улицы Гоголя, например. — Ред.), в настоящий момент там установлены знаки о запрещенной парковке с одной стороны, но будут запрещены остановки с двух сторон».

Первые полосы — общественному транспорту

Сергей Дудченко, представитель Ассоциации общественности Симферополя:

«Мы должны избавляться от лишнего транспорта, чтобы общественный транспорт был в приоритете. Должна быть совместная программа горадминистрации и Совмина. Взять минимум 500 автобусов и распределить нагрузку. Тогда появятся четкий график, удобство и комфортабельность, и многие автолюбители пересядут в общественный транспорт. Также нужно учитывать, что город расширяется и нужно создавать промышленные зоны. Так мы сможем вывести строительные и продуктовые рынки из центра Симферополя, разгрузив его. Также мы можем на крупных транспортных развязках и кольцах запретить стоянку и остановку и освободить тем самым первую полосу. На улицах К. Маркса, Киевской, Севастопольской, на проспекте Победы отдать первые полосы исключительно общественному транспорту».