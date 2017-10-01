Служить и жить

Какие существуют льготы для государственных служащих

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы рассмотрим отдельные гарантии (льготы), установленные для государственных гражданских служащих на федеральном уровне. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Право на увеличенную продолжительность ежегодного отпуска

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, по общему правилу продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет 28 дней. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска гражданских служащих составляет 30 календарных дней, согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Кроме того, им предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 1 календарный день (при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет); 5 календарных дней (при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет); 7 календарных дней (при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет); 10 календарных дней (при стаже гражданской службы 15 и более лет).

Право на получение служебного жилья

Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры, в частности, в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти, прохождением службы, назначением на государственную должность РФ или субъекта РФ.

Жилищный кодекс РФ гласит, что договор найма указанных помещений заключается на период прохождения службы либо нахождения лица на государственной должности. При этом прекращение пребывания на государственной должности, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.

Гражданский служащий, назначенный в порядке ротации на должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах РФ, обеспечивается служебным жилым помещением.

Такое жилье предоставляется на период действия срочного служебного контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации.

При отсутствии служебного жилья по новому месту службы служащему возмещают расходы на наем (поднаем) жилого помещения. Если такой служащий является нанимателем жилья по договору социального найма по прежнему месту службы, данный договор не может быть расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия вышеуказанного контракта.

Право на единовременную субсидию на приобретение жилья

Статья 53 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предоставляет гражданским служащим при определенных условиях право на единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы. Так, федеральному государственному гражданскому служащему указанная субсидия может быть назначена при условии, что он не получал ранее субсидию (единовременную социальную выплату) для приобретения или строительства жилого помещения.

В соответствии с Правилами предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, для получения субсидии гражданский служащий должен соответствовать определенным требованиям, в частности:

1) не являться нанимателем жилья по договору социального найма или его собственником (членом семьи такого лица) либо являться таковым, но при этом общая площадь жилого помещения на одного проживающего в нем человека должна составлять менее 15 кв. м;

2) проживать в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

3) проживать в коммунальной квартире при условии, что все иные жилые помещения в указанной квартире не принадлежат членам его семьи (либо они не являются нанимателями);

4) проживать в общежитии или служебном жилом помещении;

5) проживать в однокомнатной квартире в составе двух семей и более или в жилом помещении, в котором имеются смежные не изолированные комнаты и количество проживающих семей равно или превышает количество комнат.

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