Почему одна из столичных больниц получила новое имя в честь Наума Балабана

Речь пойдёт о Государственном бюджетном учреждении здравоохранения РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница No 1». Когда-то, до Великой Отечественной, эта больница уже была «Балабановкой». Позже в народе ее окрестили «Розочкой». Настала пора снова обновить народную топонимику...

Последние эпитафии

Казалось бы, людям, не имеющим медицинского образования, психически здоровым и не собирающимся «косить» от армии, имя Наума Балабана знать не обязательно. Однако любое добровольное сужение собственного кругозора, узость мышления и нежелание извлекать урок из того, что было до нас, сродни тем диагнозам, которые ставил доктор Балабан, пытаясь заглянуть за грани разума...

У человека, имя которого золотыми буквами вписано в скрижали истории, нет официальной могилы. Скорее всего, предполагают исследователи, он покоится в одной из братских могил на симферопольском воинском кладбище в районе улицы Русской, куда привозили «расходный материал» из гестапо. Или, быть может, на Красной Горке, где тела сотнями сбрасывали в противотанковые рвы. Как умер? Тоже не совсем ясно. При каких обстоятельствах? Ответов несколько и все с припиской «вероятно».

В те дни в Симферополе хозяйничали фашисты. Это объективный факт. И четы Балабан не стало. Это тоже, увы, случилось. Одна из коллег, медсестра Надежда Стевен, благополучно пережившая оккупацию, утверждала, что слышала во время допроса, как немцы обсуждали, что Балабан и его супруга приняли яд в машине по дороге в гестапо. Существовала версия, что Балабан погиб вместе с больными. В сообщении, опубликованном в 1942 году в газете «Красный флот» (родственники Балабана указывают на издание «Севастопольская правда»), говорилось, что профессора расстреляли «за сочувствие партизанам». Имеется также предположение, что уже мертвый (отравленный или расстрелянный) Балабан был повешен — «для устрашения и назидания».

Кстати, именно уже упомянутая Надежда Стевен смогла передать в Иерусалим, в Музей истории Катастрофы Яд ва-Шем имя Наума Исидоровича Балабана для увековечения его памяти. А в родном Симферополе о Балабане вспомнили в октябре 2003 г. Именно тогда в Республиканской клинической психиатрической больнице № 1 торжественно открыли мемориальную доску в память о великом враче. И вот теперь эта больница носит его имя...

«Список Шиндлера»

Многие смотрели историческую драму Стивена Спилберга о члене нацистской партии, преуспевающем фабриканте Оскаре Шиндлере, который спас во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Однако, увы, мало кто из крымчан знает, что именно Балабана можно, с полным на то основанием, именовать «симферопольским Шиндлером». Нет, он не был членом никаких партий, тем более нацистских. Он был таким же евреем, как и те, кого ему удалось спасти. И потому рисковал он значительно больше киношного героя. Его прикрытием от фашистов было происхождение жены — Елизавета Александровна Нелидова принадлежала к знатному дворянскому роду.

Больше других для восстановления в народной памяти подвига доктора Балабана сделал историк Борис Берлин. Именно он занимался сбором и изучением материалов о трагических событиях, произошедших в марте 1942 года в городе Симферополе — расправе фашистов над персоналом и больными. Из обнаруженных Б. Берлином архивных материалов, а также из рассказов все той же медсестры Н. Стевен известно, что «Балабан просто не мог оставить больных, уже зная, как фашисты относятся к таким людям. Он знал и об их отношении к евреям, но решил бороться до конца», к тому же «Наум Балабан в это время, оставшись в больнице заместителем главврача и руководителем комиссии судебно-психиатрической экспертизы, спасал крымчан, которым грозило наказание за неосторожно брошенные фразы, признавая их душевнобольными. Удалось найти истории болезни, документы, подписанные Наумом Балабаном», и еще: «он выписывал нетяжёлых и неопасных больных, тех, кого могли лечить и прятать дома, прятал евреев на территории больницы, ставя им липовые диагнозы, а потом выписывая под новой фамилией. В некоторых историях болезни тех лет были чистые бланки паспортов...»

Больше чем врач

Подобным использованием служебного положения во имя спасения самого дорогого, человеческой жизни, Наум Балабан занимался еще до войны. Научный авторитет профессора, ученого с мировым именем позволил ему спасти десятки людей от сталинских репрессий. Предполагают, что Балабан, хотя и косвенно, но все-таки сделал немалый вклад в искусство, театральное и кинематографическое.

В период восхождения Балабана на крымский медицинский олимп (Наум Балабан создал и возглавил областную психоневрологическую больницу Крыма в 1922 году) в Симферополе обреталась одна очень известная впоследствии личность — Фаина Раневская. С июля 1918-го по июнь 1923-го она жила в крымской столице, служила в местном театре и обучалась азам своего, ныне раздерганного на цитаты, сарказма. Говорят, именно в Симферополе она обзавелась дурными привычками — научилась курить и пить водку, пристрастилась к пасьянсам. Здесь, в конце концов, она из Фельдман превратилась в Раневскую.

В 20-е годы Крым был отнюдь не лучшим местом на земле — голод, репрессии, эпидемии страшных болезней... Впоследствии Фаина Георгиевна вспоминала, что от ужасных картин, увиденных на улицах Симферополя, где лежали трупы людей, умерших от голода и болезней, она слегла — боялась выходить из дома и не могла работать. Восприимчивая психика и богатое воображение могли сослужить будущей звезде кинематографа плохую службу. Но она вовремя позаботилась о себе, обратившись к лучшему на тот момент специалисту Крыма — доктору Балабану. Так, благодаря помощи крымского психиатра, в золотой фонд советского кино вошли ярчайшие образы, воплощенные актрисой в таких фильмах, как «Александр Пархоменко», «Свадьба», «Небесный тихоход» и др.

«Я ведь еще помню порядочных людей... Боже, какая я старая!» — прозвучало из уст Фаины Георгиевны много десятилетий спустя.