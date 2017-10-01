Рецепты по сезону

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Советы по уходу за комнатным растением спатифиллумом, признанным талисманом представительниц слабого пола

Кроме того, считается, что Спатифиллум насыщает воздух озоном, обладает мощной энергетикой, повышает работоспособность. Это растение рекомендуют использовать для озеленения детской комнаты, для оформления интерьеров офисных помещений.

Уход

Ухаживать за спатифиллумом не сложно. Это довольно неприхотливое комнатное растение.

Освещение

Спатифиллум тенелюбивое растение, ему не подходят южные окна. В естественных условиях это растение можно найти в болотистой местности, по берегам ручьев, в тени других представителей растительного мира, поэтому цветок не выносит прямых солнечных лучей. Хорошо растет на северных окнах, на приставных столиках недалеко от окна. Но если листья спатифиллума становятся вытянутыми, мельчают, значит, света мало.

Температура

Спатифиллум теплолюбивое растение, хорошо растёт только при температуре более 18 градусов, идеальная температура 22-23 градуса. Не любит сквозняков. Период покоя — зима. Температура в этот период не должна опускаться ниже 15 градусов.

Влажность воздуха

Спатифиллумы уроженцы влажного климата, поэтому нуждаются в повышенной влажности. Опрыскивание, поддон с влажным мхом или камешками — все это благоприятно влияет на рост вашего комнатного любимца.

Полив

Во время цветения, весной и летом, требуется обильный полив, зимой умеренный. Для полива и опрыскивания используйте только воду, отстоявшуюся в течение как минимум 12 часов. О недостатке влаги сигнализируют поникшие листья спатифиллума.

Почва

Почвы спатифиллум предпочитает слабокислые, поэтому землесмеси желательно готовить средние и рыхлые, из торфяной, перегнойной, листовой земли в соотношении 3:1:2 и по 1 части песка и костной муки. Годится и такой состав: дерновая, листовая, торфяная, перегнойная земля и песок в соотношении 2:1:1:1:1. В почву можно добавить древесный уголь и кирпичную крошку.

Подкормка

Весной любит частые подкормки. С весны до осени спатифиллум подкармливают раз в неделю универсальным удобрением или удобрением для цветущих растений. В остальное время — раз в 2-3 недели. Именно отсутствие или недостаток подкормки в конце зимы — начале весны чаще всего становится причиной отсутствия повторных цветений. При избытке азотных удобрений спатифиллум будет прекрасно развивать листья, но цветов не даст.

Пересадка

Каждый год весной спатифиллум пересаживают в чуть больший горшок. Обязательно необходим дренаж. Не рекомендуется пересаживать растение в горшок намного более просторный, чем предыдущий. Он тогда не зацветет.

Воспитание вежливости и запрет ездить «налево»

Штраф за отказ уступить пешеходу дорогу вырос почти в два раза, а в столице на главный проспект запретили выезжать с «левых» улиц

В третьем чтении принят законопроект, который изменяет административную ответственность за отказ водителя уступить дорогу пешеходу. Раньше за такое правонарушение приходилось отдать полторы тысячи рублей. Теперь сумма штрафа может варьироваться от полу до двух с половиной тысяч, пишет ТАСС.

К слову, за последние два года сотрудники ГИБДД стали выписывать почти на четверть больше протоколов на шоферов, которые не пропустили пешехода.

Последствия еще одного нововведения водители крымской столицы уже испытали на себе. От ГИБДД Крыма поступило предложение запретить в некоторых местах Симферополя левый поворот для разгрузки дорог от пробок. По данным инспекции, речь идет о выезде с улицы Кубанской на проспект Победы, а также при выезде с улиц Белая, Отважных, Тенистая, Апрельская, Школьная и Ясная на проспект Победы. Город подобное предложение поддержал.

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Рецепт творожной запеканки по ГОСТу

Ингредиенты:

• творог — 135 г,

• крупа манная или пшеничная мука — 10-12 г,

• сахар — 15 г,

• яйца — 4 г,

• маргарин — 5 г,

• сухари — 5 г,

• сметана — 5 г,

• сметана — 30 г.

Приготовление:

Протертый творог смешивают с мукой или предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 см на смазанную жиром и посыпанную сухарями форму. Поверхность массы разравнивают и смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин. до образования на поверхности румяной корочки. При отпуске нарезают запеканку на куски квадратной или прямоугольной формы и поливают сметаной.