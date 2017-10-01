Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Новое лицо Симферополя
Говорят, что... «катакомбам» в центре ст ...
Говорят, что... в Саках – коровник
Кризис жанра
Снова «охота на волков»?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Жажда комфорта

Активисты «Лаборатории общественного мнения» провели во дворах и на улицах Симферополя опрос на тему комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении одного из организаторов опроса Светланы Носовой, который она опубликовала в Facebook. По данным опроса, 81% отмечают, что наибольшее влияние на комфорт оказывают озеленение двора, безопасность территории (79%), а также удобное месторасположение (63%). По мнению горожан, наименьшее влияние оказывают наличие зоны отдыха (25%) и взаимоотношения с соседями (18%).

Кроме этого, 20% опрошенных чувствуют себя комфортно в парках и скверах Симферополя, 16% – в центре города, так как здесь наиболее развита инфраструктура. Треть горожан считают, что столице полуострова не хватает чистоты, качественных дорог, парковок и избавления от пробок. Всего 15% отметили, что недостаточно озеленения. Стоит сказать, что практически половина интервьюируемых, а именно 46%, имеют автомобиль, хотя 71% хотят, чтобы двор был без машин…

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:16

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (84)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru