Жажда комфорта

Активисты «Лаборатории общественного мнения» провели во дворах и на улицах Симферополя опрос на тему комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении одного из организаторов опроса Светланы Носовой, который она опубликовала в Facebook. По данным опроса, 81% отмечают, что наибольшее влияние на комфорт оказывают озеленение двора, безопасность территории (79%), а также удобное месторасположение (63%). По мнению горожан, наименьшее влияние оказывают наличие зоны отдыха (25%) и взаимоотношения с соседями (18%).

Кроме этого, 20% опрошенных чувствуют себя комфортно в парках и скверах Симферополя, 16% – в центре города, так как здесь наиболее развита инфраструктура. Треть горожан считают, что столице полуострова не хватает чистоты, качественных дорог, парковок и избавления от пробок. Всего 15% отметили, что недостаточно озеленения. Стоит сказать, что практически половина интервьюируемых, а именно 46%, имеют автомобиль, хотя 71% хотят, чтобы двор был без машин…