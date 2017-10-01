Говорят, что... энергетики загоняют абонентов в темные коридоры

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Инна П. полна возмущения: «Суббота, посещение с «удовольствием» Симферопольского районного отделения «Крымэнерго». На днях получила «письмо счастья» о необходимости поверки электросчетчика. Поскольку работаю всю неделю, приехала на Кечкеметскую, в Крымэнерго в субботу. Прием в кабинет 105 по живой очереди. В коридоре темно, терминал для записи в электронную очередь не работает. Через полтора часа сидения перед следующим из очереди из 105-го выходят две молодые сотрудницы и на вопросы посетителей капризным тоном отвечают: «У нас перерыв, мы что, до пяти часов должны быть без перерыва? Вы что, читать не умеете? У нас все в коридоре написано (это в темном, неосвещенном, при неизвестности, сколько очередного пациента из очереди они будут обслуживать)».

Спасибо родному Крымэнерго за «достойный» сервис в работе с абонентами.

Хочется, чтобы: 1) об этом сервисе узнало руководство этой организации; 2) обучило своих сотрудников культуре делового общения и просто человеческой вежливости – что это за обращение: «Вы что, читать не умеете?» Кто этих дам воспитывал?!; 3) электрифицировало коридоры с массовым пребыванием абонентов; 4) ну и подумало, наверное, что электронная очередь – это сегодняшний день, а не каменный век».