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Говорят, что... детский лагерь забаррикадировали мусором

Не пожелавший представиться житель поселка Заозерное (Евпатория) возмущен бездействием местных властей: «Когда в Заозёрном в 25 метрах от детского лагеря «Морской» уберут наконец-то эту ужасную свалку? На протяжении 15 дней эта куча продолжает увеличиваться. За что мы платим деньги?»