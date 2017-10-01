В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... торгуют одеждой с запрещенной символикой Говорят, в универмаге Судака продают детские куртки с подобием свастики. «Подобием» – потому как орел на этой эмблеме смотрит в другую сторону. Может, именно это и запутывает некоторых посетителей торгового учреждения. Ведь товар распродается! А, может, покупатели не знают или не хотят знать историю собственной страны. Или просто не проявляют должного внимания при покупке. Скорее последнее. Поскольку, судя по возмущенным постам в соцсетях, до некоторых родителей в конце концов все же доходит, на что похожа броская вышивка на детской куртке, в которую они приодели ребенка. Куртки произведены в Китае. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года Еще статьи: В маршрутках торгуют наркотой? Хлорка на халяву Говорят, что... россиянам предлагают заброшенную крымскую недвижимость Говорят, что... в детские сады Джанкоя — только по знакомству Обманутые дети