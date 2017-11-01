В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... школьников подсаживают на «вкусные» наркотики Говорят, в некоторых школьных дворах в Крыму были замечены «добрые дяди», раздающие детям бесплатные конфеты. Однако, как известно, просто так ничего не бывает. В соцсетях уже появились многочисленные предупреждения от родителей, столкнувшихся с проблемой. По их сведениям, под яркой этикеткой скрывается новый препарат, известный как «земляника». Выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» во рту). Мол, уже был прецедент, когда ребёнок съел «вкушняшку», в результате чего его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, некоторых напитках, вишне, винограде и апельсине. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... улицы заполнили профессиональные нищие Говорят, что... торгуют одеждой с запрещенной символикой Говорят, что... перевозчики откупились путёвкой Говорят, что... неизвестные пытались похитить детей Говорят, что... летние площадки неудобны