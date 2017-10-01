Одиссей всегда возвращается домой

В Симферополе презентовали документальную повесть о крымском литераторе Равиле Адельшинове, которую его дочь написала вместе с его друзьями и коллегами.

«Улисс Таврический»

Книга «Равиль Адельшинов: крымский писатель, телеоператор, консультант Дома художника, Человек, мой отец» вышла ограниченным тиражом, и, как любую библиографическую редкость, ее можно найти только в частных коллекциях и крымских библиотеках. Но прочитать ее стоит — такого рода «семейная» литература нынче редкость.

«Мне было 17 лет, когда была издана папина повесть «Не забудь вернуться домой, — вспоминает дочь Равиля Адельшинова Лидия. — И я не смогла тогда ее прочитать, я начинала читать, и мне становилось больно с первых же страниц, мое сердце разрывалось от сострадания к герою книги, я горько плакала и откладывала книгу».

Героем повести был сам Равиль, а сюжетом — злоключения ребенка, которого мать сдала в детский дом, а он, даже после нескольких неудачных попыток побега, не озлобился, но сохранил любовь и к родному Симферополю, и к матери.

«За несколько лет до него на эту же тему написал свою книгу Анатолий Приставкин, — говорит искусствовед Людмила Ширяева. — Так вот, я считаю, что повесть Равиля острее и талантливее. Просто Виля опубликовался позже, поэтому не получил всесоюзной известности, но его повесть сильнее. Что касается матери, то, несмотря на то что она сдала его в детдом, он всегда очень деликатно о ней говорил, и, думаю, он ее простил».

Отчаянного мальчишку, рвущегося на свободу из детдомовских стен, симферопольские журналисты после выхода книги окрестят Крымским Мартином Иденом. Это прозвище, на мой взгляд, не совсем точное. Вся история «борьбы» Вили с системой, его склонность к побегам и нежелание подчиняться казенному распорядку — это не авантюризм персонажа Джека Лондона.

Логика «бунта» маленького Адельшинова лежит, скорее, в русле извечного литературного сюжета об Одиссее — его странствиях и мытарствах, подчиненных только одной цели — вернуться домой. Одиссей — не авантюрист и не любитель приключений, как Иден, у его пути есть «конечная станция». Одиссей рвался в Итаку, Равиль — в Симферополь. И оба вернулись домой, ведь в этом классическом сюжете герои всегда возвращаются, таковы законы жанра.

Родная «Итака»

Равиль Адельшинов вернулся в Симферополь в 17 лет. И жизнь его, до сих пор дремавшая, будто сжатая пружина, понеслась вперед, увлекая за собой всех, кто попадал в зону притяжения Равиля.

«Когда мои родители познакомились, моему папе было 20 лет и у него было всего пять классов образования! — пишет Лидия Адельшинова. — Маме было 18, и она, естественно, уже закончила школу, ведь она росла в семье, у нее были родители. Однако папу нельзя было назвать необразованным. Он много читал, превосходно разбирался в музыке, литературе и живописи, что легко мог бы дать фору даже специалистам. Потом он закончит вечернюю школу, поступит в университет и будет писать книги...»

У книги Лидии Адельшиновой не случайно столь длинное название — хотелось на обложке, как на памятной доске, вместить как можно больше, чтобы случайный прохожий, бросив торопливый взгляд, «отсканировал» крымского Одиссея. Который действительно стал и писателем, и телеоператором, и консультантом Дома художника, и отцом, и Человеком.

И все же после прочтения этой книги остается ощущение, будто главным и для ее автора, и для ее героя было вовсе не то, что случилось после, а, как выражаются современные критики, бэкграунд, на фоне которого все это и стало возможным.

«И все-таки он вернулся! Вернулся в родной Симферополь. Здесь он прожил всю жизнь, здесь был счастлив, любим и любил, здесь он писал, творил, воспитывал меня и наслаждался жизнью. И его повесть «Не забудь вернуться домой» заканчивается такими словами: «Я снова почувствовал свое сердце. Оно тяжело застучало в груди, медленно поползло к горлу, но тут же возвратилось на место. Незачем ему так волноваться — ведь я действительно вернулся домой...»