НЕограниченные возможности

В Симферополе открылась ярмарка милосердия

В симферопольской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка «Ярмарка милосердия» по государственной программе президента Российской Федерации В. В. Путина «Доступная среда» — для людей с ограниченными физическими возможностями.

Шанс — это так просто

Порой нужно лишь дать людям шанс для реализации своих возможностей. Просто поверить в их силы, талант и не остаться равнодушным. Особенно, если речь идёт о молодых людях с ограниченными возможностями. Именно так и поступили в симферопольской Центральной городской библиотеке им. Пушкина, где на днях открылась «Ярмарка милосердия». На ней представлено творчество молодых людей, имеющих инвалидность, — получателей социальных услуг реабилитационного центра «ЦСО молодых инвалидов Центрального района г. Симферополя».

Настя и Юля

В частности, на выставке демонстрируются работы Анастасии Костромитиной. Анастасия — инвалид с детства (диагноз ДЦП титрапарез спастический). Когда Насте исполнилось семь с половиной лет, была найдена методика, которая позволила в течение одного года улучшить здоровье ребенка, девочка стала говорить, стоять, передвигаться, моторика рук улучшилась, и она взяла в руки карандаш. Сначала это были хаотичные движения, которые становились с каждым разом все строже и осмысленнее. В 1997 году она пошла в первый класс. Любимым занятием Насти стало рисование. «Каждый ее рисунок — это огромный физический труд. Творчество в жизни Анастасии — возможность узнать, почувствовать и понять мир», — рассказывает заведующая читальным залом библиотеки Елена Белько.

Также необходимо отметить, что мероприятие состоялось благодаря активной поддержке молодых талантов помощником-консультантом депутата республиканского парламента Валерием Герасимовым.

Кроме того, на открытии «Ярмарки милосердия» авторские стихотворения продекламировала поэт Юлия Зорихина. Её стихи о духовности, нравственности, патриотизме — не пустые слова, они искренни и проникновенны. Корреспонденту газеты «Крымский ТелеграфЪ» Юлия призналась, что мечтает выпустить книгу своих стихов. Мы очень надеемся, что эта мечта осуществится.