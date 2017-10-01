Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Новое лицо Симферополя
Говорят, что... «катакомбам» в центре ст ...
Говорят, что... в Саках – коровник
Кризис жанра
Снова «охота на волков»?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКультура, наука

НЕограниченные возможности

В Симферополе открылась ярмарка милосердия

В симферопольской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка «Ярмарка милосердия» по государственной программе президента Российской Федерации В. В. Путина «Доступная среда» — для людей с ограниченными физическими возможностями.

Шанс — это так просто

Порой нужно лишь дать людям шанс для реализации своих возможностей. Просто поверить в их силы, талант и не остаться равнодушным. Особенно, если речь идёт о молодых людях с ограниченными возможностями. Именно так и поступили в симферопольской Центральной городской библиотеке им. Пушкина, где на днях открылась «Ярмарка милосердия». На ней представлено творчество молодых людей, имеющих инвалидность, — получателей социальных услуг реабилитационного центра «ЦСО молодых инвалидов Центрального района г. Симферополя».

Юлия Зорихина

Настя и Юля

В частности, на выставке демонстрируются работы Анастасии Костромитиной. Анастасия — инвалид с детства (диагноз ДЦП титрапарез спастический). Когда Насте исполнилось семь с половиной лет, была найдена методика, которая позволила в течение одного года улучшить здоровье ребенка, девочка стала говорить, стоять, передвигаться, моторика рук улучшилась, и она взяла в руки карандаш. Сначала это были хаотичные движения, которые становились с каждым разом все строже и осмысленнее. В 1997 году она пошла в первый класс. Любимым занятием Насти стало рисование. «Каждый ее рисунок — это огромный физический труд. Творчество в жизни Анастасии — возможность узнать, почувствовать и понять мир», — рассказывает заведующая читальным залом библиотеки Елена Белько.

Также необходимо отметить, что мероприятие состоялось благодаря активной поддержке молодых талантов помощником-консультантом депутата республиканского парламента Валерием Герасимовым.

Кроме того, на открытии «Ярмарки милосердия» авторские стихотворения продекламировала поэт Юлия Зорихина. Её стихи о духовности, нравственности, патриотизме — не пустые слова, они искренни и проникновенны. Корреспонденту газеты «Крымский ТелеграфЪ» Юлия призналась, что мечтает выпустить книгу своих стихов. Мы очень надеемся, что эта мечта осуществится.

Анастасия СМИРНОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 52 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:40

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Октябрь 2017 (84)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru