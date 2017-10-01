Новый земельный скандал?

Правительство Севастополя анонсировало разработку транспортной схемы города

Севастополь, как и Симферополь, задыхается в пробках. Власти ищут решение проблемы, но их намерения не всегда находят понимание у севастопольцев, особенно, когда на кону оказывается их имущество. На этот раз ради улучшения транспортной сети решили пожертвовать земельными участками. По словам главного архитектора города Александра Моложавенко, процесс по изъятию участков стартует в середине февраля следующего года, после утверждения нового плана транспортной схемы города. При этом некоторые получат компенсацию, но некоторым придется доказывать право на владение и обосновывать стоимость своего имущества.

Во всеоружии

Как заявляют в Правительстве Севастополя, новая транспортная сеть разгрузит стоящий в пробках город, но затронет частные интересы владельцев почти двух тысяч земельных участков в пяти районах города: Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Балаклаве и Инкермане. Впрочем, с плеча власти рубить пока не собираются и 15 декабря в упомянутых пяти муниципальных округах пройдут публичные слушания на эту тему. Власти будут слушать предложения собственников, чьи участки мешают появлению новых дорог, а следовательно, могут быть частично или полностью изъяты у собственников. После этого будет проведена доработка проекта (срок — до 2 февраля 2018 года), а к середине февраля проект должен быть окончательно утверждён.

Но! Судя по тому что дальнейшая схема работы по утверждению новой транспортной сети города уже озвучена во властных кабинетах, есть подозрение, что публичные слушания — не более чем формальность. Судите сами. Так, уже известно, что местный департамент по имущественным и земельным отношениям должен готовить постановление о резервировании земельных участков, мешающих организации новых дорог, а юристы департамента готовятся к переговорам с собственниками участков о размерах компенсаций. И якобы эти земельные участки будут идти по рыночной цене, а не по кадастровой. При этом на вопрос горожан, «что, если рыночная цена участка будет ниже кадастровой», представители городских властей пока ответа не дают. Более того, по имеющейся информации известно, что, если эти переговоры не приведут к консенсусу, представители городской власти готовятся к судам, в которые их привлекут собственники, желающие оспорить проект дорожной планировки. Кроме того, если частник захочет получить компенсацию не только за землю, но и за дом или высаженные деревья, ему придется обосновать стоимость всего этого имущества. Говоря проще, власть готовится к переменам основательно, чтобы быть во всеоружии.

Александр Моложавенко, главный архитектор Севастополя:

«Город задыхается в пробках, и с этим невозможно спорить. Но последствия остаются за всем остальным сообществом: не хотите стоять в километровых пробках, то будет такой выбор. Там есть коммерческие объекты, есть индивидуальные земельные участки. Часто некоторые домовладения начинают расширяться. Сначала они двигаются на палисадники, потом заборы захватывают бордюры, исчезает даже тротуар. Будем решать этот вопрос. Возможен и снос, конечно. Здесь всем придется делать выбор между общественными и личными интересами... Но сеть не затрагивает внутриквартальных проездов и внутренних проездов садоводческих товариществ».

В формате непрерывного крика?

Ещё один интересный момент, касающийся компенсаций за недвижимость. В Правительстве города уверяют, что это могут быть не только деньги, но и альтернативное жилье. Однако за него, как уже было сказано, гражданам нужно активно и грамотно побороться.

Максим Жукалов, замначальника управления градостроительной политики Севастополя:

«Все надо доказать документами. Если есть оценка стоимости деревьев — их возраста, стоимости и т. д., то я не вижу препятствий. Судебная практика обширна по вопросам компенсации, и суды чаще всего становятся на сторону собственника».

При этом и представители власти, и общественники уверены: вышеупомянутые слушания, как и в случае с генпланом (о скандалах, сопровождавших презентацию главного градостроительного документа города «КТ» неоднократно рассказывал. — Ред.), пройдут скорее всего «в формате непрерывного крика» — так как придут на них именно собственники недвижимости, чьим единственным требованием будет: «Не трогайте мою землю!»

Итак, после разработки документации и внесения изменений в проект новой транспортной сети Севастополя власти примут решение о резервировании земель под госнужды. А землевладельцам, чьи участки с домами отбирает Правительство Севастополя под новые дороги, не надо паниковать, говорят чиновники. Изъятое будет оплачено. Правда при этом, как считают эксперты земельного рынка, ситуация дает зеленый свет мошенникам, желающим по-быстрому продать изымаемую землю. То есть в теории собственники, зная о том, что скоро их участки будут изъяты под строительство дорог, могут оперативно их продать ничего не подозревающим покупателям.