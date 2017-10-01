ЖКХ по осени считают

Быть или не быть единому платёжному документу в Крыму?

Вот уже больше года в обиход крымчан пытаются ввести единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг. Дело идёт не очень. Кто-то уже получает новые платёжки, а кто-то до сих пор даже не представляет, как они выглядят. Почему реализация проекта почти не движется? Или крымские власти решили отказаться от введения единого платёжного документа?

Коса на камень

Суть единого платёжного документа заключена в названии: гражданам предлагается оплачивать все коммунальные услуги при помощи одной квитанции. В ней будут сведены данные ресурсопоставляющих организаций, а также представлены суммы к оплате за капремонт и услуги управляющей компании.

По идее, ЕПД нужен для того, чтобы облегчить жизнь потребителей. Не придётся больше заполнять множество книжек, платить отдельно за каждую услугу. Кроме того, если возникают вопросы по поводу тарифов, задолженностей, перерасчёта для льготных категорий граждан, нет нужды обивать пороги вечно неприступных ресурсников — достаточно позвонить в ЕИРЦ, располагающий всеми данными относительно коммунальных платежей. Словом, система будущего.

Однако, красивый проект забуксовал в самом начале реализации. Ресурсопоставляющие организации отказались предоставлять свои базы данных единому центру, не желая принимать посредников в свои финансовые взаимоотношения с потребителями. Такое поведение вызвало подозрения и у общественности, и у крымского правительства: видимо, что-то нечисто в системе начисления платежей, раз компании не хотят её афишировать.

Так или иначе, республиканские власти проявили настойчивость и продолжили введение единой платёжки. Кстати, тем, кто уже её получает, рекомендуется оплачивать указанные услуги именно с помощью ЕПД, отказавшись, наконец, от абонентских книжек.

Денис Галахов, генеральный директор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-рассчётный центр»:

«Сейчас какого-то активного сопротивления со стороны ресурсников мы уже не видим. Тем не менее, чтобы грамотно и качественно подготовить платёжные документы, нам нужны базы данных этих предприятий. Их передача — процесс длительный и кропотливый. Кроме того, остались некоторые внутренние организационные вопросы. Однако в целом взаимопонимание уже найдено».

Удобная, но небезопасная

Сейчас платёжка включает в себя всего две графы: счета за капремонт и теплоснабжение (за исключением Симферополя и Симферопольского района, Евпатории и Белогорска — реестры этих муниципалитетов всё ещё не до конца переданы в распоряжение ЕИРЦ). Постепенно добавляется графа оплаты услуг управляющих организаций. Мало-помалу удалось навести мосты с ГУП «Вода Крыма» — компания уже начала передачу базы данных своих клиентов в ЕИРЦ.

Тем временем сотрудники расчётного центра стараются сделать единую платёжку максимально удобной для потребителей. Один из первых шагов в этом направлении — теперь возможно использование так называемого принципа расщепления. Что это значит? Например, общая сумма к оплате по квитанции превышает финансовые возможности потребителя на текущий момент. Однако какую-то часть он заплатить в состоянии. В таком случае можно внести имеющиеся средства по общим реквизитам, и они распределятся пропорционально начислениям. То есть каждый ресурсник получит какую-то часть положенного долга — как говорится, всем сёстрам по серьгам. Либо гражданин может выбрать какую-нибудь приоритетную для себя услугу и оплатить пока только её. Тогда все деньги будут перечислены на счёт выбранной компании.

Кстати, квитанция содержит ещё и информацию о штрафах, предписанных неплательщикам. Исключение составляет лишь оплата капремонта — за её невнесение пеня начисляться не будет вплоть до момента разрешения всех вопросов, касающихся льготных категорий граждан. Когда это случится, до сих пор не известно, однако Денис Галахов рекомендует не копить долги, поскольку рано или поздно государство взыщет не только сумму по счёту, но и соответствующую неустойку.

Интересно, что поскольку большинство потребителей пока толком не представляет, как должна выглядеть единая квитанция, мошенники незамедлительно решили этим воспользоваться. Они раскладывают по почтовым ящикам поддельные платёжки, указывая в качестве лицевых счетов для оплаты коммунальных услуг собственные реквизиты. Ситуация тревожная, а тут ещё пару месяцев назад общественность всколыхнул прецедент. Журналисты одного из крымских изданий напечатали фальшивую квитанцию, отнесли её в отделение ЕИРЦ с просьбой подтвердить подлинность документа. Сотрудники без колебаний заявили, что платёжка настоящая — платить можно. Возникает вопрос: если даже работники расчётного центра не в силах отличить подделку от подлинника, как быть гражданам?

Денис Галахов:

«Я удивлён, что мои сотрудники не смогли опознать фальшифку. Как минимум, можно было ввести номер представленного в квитанции лицевого счёта, и если его нет в нашей базе, значит, документ поддельный. В любом случае, мы разберёмся в этом вопросе».