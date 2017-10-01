Всем в поля!

Глава Крыма настаивает на выездной работе чиновников

Крымские чиновники привыкли руководить, окопавшись в своих комфортабельных кабинетах и стараясь по минимуму контактировать с гражданами и реалиями их повседневной жизни. А вот главу крымского правительства Сергея Аксёнова такое отношение некоторых госслужащих к работе не устраивает. Вопрос необходимости «полевой работы» он поднимал уже не раз, и на очередном заседании Совета министров снова призвал подчинённых «быть ближе к народу».

Где-то убыло, где-то прибыло

В центре обсуждения крымского правительства на этой неделе вновь оказался кадровый вопрос: глава республики представил нового руководителя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК. Отныне ведомство возглавляет Ленур Абдураманов. Работу экс-председателя Госкома (Заура Смирнова) Аксёнов назвал неэффективной: мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. По словам премьер-министра, вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан и постоянных поездок, экс-глава комитета отдавал предпочтение «не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям». Очевидно, этого оказалось достаточно для внезапной отставки бывшего главы Госкомнаца. Как сообщил Сергей Аксёнов, новый глава комитета по делам межнациональных отношений начнёт работу с ревизии всех решений своего предшественника. Первейшая задача, поставленная перед Ленуром Абдурамановым, — оценить, в каком состоянии находятся все поручения, данные президентом, правительством республики, а также понять, какие меры должны быть приняты для выхода из нынешнего (по всей видимости, плачевного) состояния.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«Ситуация достаточно проблемная. Много вопросов, которые требуют индивидуального подхода. К сожалению, эффективность прежнего руководителя на посту главы Госкомнаца была низкая: бумаги писались, а „полевой“ работы не было. До конца не решены вопросы самозахватов — они просто оставались в подвешенном состоянии на неопределённый срок. А люди на распутье, не знают, что делать, как дальше быть. Уверен, что Ленур Абдураманов оживит процесс в комитете. Думаю, он как раз сможет поставить работу на должный уровень: дойти до людей, посетить посёлки, места компактного проживания, организовать программу поддержки, мероприятий, связанных с культурой и традициями народов Крыма».

В целом глава республики высоко оценил профессиональные качества Абдураманова, который последние полгода принимал участие в различных общественных акциях, проходивших на полуострове. Это, уточнил премьер, характеризует нового председателя Госкомнаца как человека с активной позицией, небезразличного к проблемам и крымскотатарского, и других народов. Также среди достоинств Абдураманова Аксёнов выделил тот факт, что нынешний глава комитета никак не связан с бывшими деятелями, «паразитировавшими на теме крымскотатарского народа».

Кстати, Ленур Абдураманов по профессии юрист, имеет опыт работы в судебной сфере. Он также возглавлял сектор по вопросам межнациональных отношений администрации Феодосии.

В то время как Госкомнац обрёл руководителя, Служба финансового надзора республики такового лишилась: Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности Павла Токарева. Причины отставки главы ведомства озвучены не были. Напомним, что Токарев возглавлял Крымфиннадзор с июля 2014 года. До этого работал на различных должностях, в том числе в качестве старшего ревизора-инспектора девятого отдела КГБ СССР в Крыму и министра финансов РК.

Повтор сюжета

Глава Крыма не зря в очередной раз акцентировал внимание членов правительства на необходимости так называемой полевой работы. Эту практику он намерен продолжать и стимулировать, тем более что она уже приносит первые плоды.

Недавно крымские чиновники выезжали в Бахчисарайский район, где проводили приём граждан и в целом знакомились с ситуацией на местах. В ходе поездки, в числе прочего, выяснилось, что сотрудники МУП «Управляющая компания «Бахчисарай» не получают зарплату в течение вот уже десяти месяцев. Возмущённый премьер-министр потребовал от подчинённых немедленно разобраться в ситуации и рассчитаться с людьми.

Сергей Аксёнов:

«Глава райадминистрации Бахчисарая Владимир Удахин, председатель райсовета Рефат Дердаров и вице-премьер, курирующий Бахчисарайский район, будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока сотрудникам МУП не выплатят зарплату. Хватит издеваться над людьми! После того как мы побывали в районе, уже две недели прошло. Там, по-моему, дурак на дураке в администрации — просто по-другому сказать не могу. Демонстрируют свою полную беспомощность».

Глава Крыма также предупредил руководителей других муниципалитетов, что за невыплату зарплат в подведомственных учреждениях и предприятиях чиновников на местах отныне станут увольнять без раздумий. Причём, подчеркнул Аксёнов, «волчий билет такой будет, что потом на работу не устроишься никуда».

Продолжая стимулировать выездную деятельность крымских столоначальников, премьер-министр отправил рабочую группу в Коктебель, чтобы разобраться с недавно возобновлённой незаконной стройкой в центре посёлка — на улице Десантников, 24. Напомним, что в апреле 2016 года в ходе рабочей поездки по восточному побережью полуострова Сергей Аксёнов лично посетил начатое строительство — котлован, вырытый в ста метрах от моря на месте бывшего мини-рынка. В общении с местными жителями выяснилось, что все строительные работы на объекте ведутся без документов и с нарушениями нормативов. Данный факт был подтверждён главой администрации посёлка. Тогда Аксёнов поручил экс-вице-премьеру Олегу Казурину остановить стройку и определиться с дальнейшей судьбой незаконного объекта. На какое-то время всё затихло, однако на прошлой неделе коктебельские общественники сообщили, что строительные работы внезапно возобновились. А спросить, кто и на каких основаниях нарушает распоряжение главы Крыма, теперь, увы, не с кого.

Чтобы впредь предотвратить подобные сюжеты, Аксёнов планирует внести некоторые кадровые изменения в Службе государственного архитектурного и строительного контроля РК. Возможно, причина неисполнения поручений главы республики кроется на уровне контролирующих инстанций.