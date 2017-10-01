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СоциумПроблема

Возраст пионера, опыт пенсионера

Всё больше в чести рабочие руки

Как теперь на полуострове борются с завышенными требованиями работодателей

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» выяснял, где на полуострове хуже всего с трудоустройством и за счёт чего достигнут исторический минимум в уровне безработицы. А также почему нет спроса на журналистов, психологов и политологов, а сборщиков урожая — напротив, не хватает.

Не встают на учет

Хорошая новость: в 2017 году в Крыму достигнут исторический минимум в официальном уровне безработицы. Сегодня на бирже труда стоит 0,4% работоспособного населения — это люди, которые встали на учет в Центре и ждут, когда государство предложит им приемлемую вакансию.

Сергей Бродовский, директор ГКУ Республики Крым «Центр занятости населения»:

«Но есть еще уровень безработицы, который определяется по методологии Международной организации труда. Это — уличный опрос, его проводит Росстат, прежде всего его Крымское отделение. Это отношение трудоспособного населения к рабочей силе в возрасте от 15 до 70 лет. И сейчас, согласно этим данным, реальный уровень безработицы в Крыму составляет 5,6%».

То есть в 2017 году в Крыму 66,5 тысячи человек ищут работу и, как показывает практика, только каждый десятый обращается за помощью к государственным органам, остальные надеются на «сарафанное радио» и рекомендации знакомых.

Хуже всего дело с трудоустройством обстоит в селах Раздольненского и Советского районов Крыма, а также в моногороде Армянске. Причем раньше республиканские чиновники даже не подозревали о высоком уровне безработицы в этих точках Крыма, потому что, по словам Бродовского, из-за отсутствия нормальной транспортной инфраструктуры местные жители просто не могли добраться до райцентров и встать на учет в Центре занятости населения.

Начали строить дороги — изменилась и официальная статистка. Перекос оказался серьезным. Если в крупных городах Крыма на одну специальность в среднем десять предложений работодателей, то в этих районах — максимум два.

Физики и лирики

Впервые за последние годы баланс предложений на крымском рынке труда изменился в пользу представителей рабочих профессий. Если раньше на полуострове в основном требовались «интеллектуалы» и «гуманитарии», то сегодня 50% вакансий — это строители, водители, инженеры и слесари. Практически нет спроса на журналистов, психологов и политологов.

«В нашей базе открыты 3000 вакансий строителей, 1000 — медиков, 700 — водителей, — поясняет Бродовский. — Причем среди последних требуются не таксисты, а водители городских автобусов, грузовиков и спецтехники, занятой на строительстве. Кроме того, в Крыму не хватает сборщиков урожая — в этом сезоне пришлось привлекать к сбору винограда жителей Вологды и Дагестана».

Крымчане не привыкли в поисках работы надеяться на помощь официальных органов, а зря, уверен Бродовский. По его словам, в 2017 году в ЦЗН обратились 33 тысячи человек — 17 тысяч из них трудоустроились. Кстати, показатель — чуть выше общероссийского.

Новые технологии

Почему работодателю и соискателю зачастую трудно найти друг друга? Завышенные требования первого исключают трудоустройство, например, молодых специалистов, выпускников вузов.

«Большинство работодателей хочет, чтобы на их вакансии приходили молодые специалисты, лучше всего — мужчины, которые не уйдут в декретный отпуск, со взрослыми детьми, — говорит Бродовский. — Чтобы у них был возраст „пионера“, а опыт „пенсионера“. Поэтому месяц назад мы запустили новый проект, который должен „примирить“ требования работодателей и возможности соискателей. Ведь опыт работы, которого нет у студентов, можно получить в процессе стажировки на предприятии. Заключаются договоры, будущие выпускники входят в курс производства и решают, стоит ли им связывать свою судьбу с предприятием, а его руководство в свою очередь оценивает потенциальную квалификацию студента. Около 300 таких вакансий в Крыму уже есть».

Есть у Центра и более продвинутые услуги, чем просто поиск работы. Например, повышение квалификации, обучение и трудоустройство в «одном пакете». В прошлом году, например, около двух тысяч крымчан воспользовались такой «опцией». Нашли работу 1,5 тысячи инвалидов, 1250 школьников не только устроились на временную подработку, но и получили от государства полторы тысячи рублей доплаты к своему заработку.

И самое интересное для тех, кто ищет работу. В 2017 году к двум тысячам вакансий прилагается жилье.

Услуги, которые предоставляет ГКУ «Центр занятости населения»

. содействие гражданам в поиске подходящей работы;

. осуществление социальных выплат;

. информирование о положении на рынке труда в Республике Крым;

. профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;

. психологическая поддержка безработных граждан;

. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан;

. организация проведения оплачиваемых общественных работ;

. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

. содействие самозанятости безработных граждан;

. содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей — в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Тимур ДОКТОРОВ
Фото Архив «КТ», В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 192 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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