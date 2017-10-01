Рывок в 2018 год

«Чемпионы» не радуют, а «европейцы» дарят надежду

Недавно мы рассказали о том, как завершается борьба в отборочных континентальных турнирах к мундиалю-2018, который стартует в июне будущего года на футбольных полях России. А сегодня наше внимание сосредоточено на Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, где прошёл третий тур в восьми группах у «чемпионов» и в двенадцати — у «европейцев». Клубам остаётся сыграть ещё по три матча в группах, и мы с вами узнаем имена 16 участников плей-офф в 1/8 финала у первых, и 32 участников 1/16 финала у вторых.

Лига чемпионов

Группа A. ЦСКА (Москва, Россия) — «Базель» (Швейцария) — 0:2, «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1.

Столичные армейцы уже не первый раз демонстрируют, что их главная задача — прорваться в групповой турнир, а там хоть трава не расти. Но такой бездарной игры, если её вообще можно назвать игрой, в исполнении москвичей мы ещё не видели. Главный показатель провала — ноль ударов по воротам восьмикратного чемпиона Швейцарии. Можно только благодарить вратаря Игоря Акинфеева, что в его воротах смогли «расписаться» лишь албанец Таулант Джака и юный Димитри Оберлин, а ведь счёт мог стать разгромным. Нет сомнения, что «МЮ», у которого в активе девять очков из девяти возможных, уже шагнул в 1/8 финала плей-офф. За англичанами в турнирной таблице разместились «Базель» — 6, ЦСКА — 3, «Бенфика» — 0 очков. Теперь решающим для команды Виктора Гончаренко станет матч на выезде с «Базелем», назначенный на 31 октября. Но, увы, исходя из того как армейцы смотрятся сейчас на международной арене, им не только не попасть в плей-офф, но и вряд ли зацепиться за третье место в группе, которое может позволить продолжить соревнование в 1/16 финала розыгрыша Кубка Европы УЕФА.

Группа b. «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) — ПСЖ (Париж, Франция) — 0:4, «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 3:0.

Будем считать, что ПСЖ (9) и «Бавария» (6 очков) вряд ли уступят дорогу в плей-офф «Селтику» (3) или «Андерлехту» (0 очков).

Группа c. «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 0:0, «Челси» (Лондон, Англия) — «Рома» (Рим, Италия) — 3:3.

В этой группе турнирная ситуация пока окутана туманом: «Челси» — 7, «Рома» — 5, «Атлетико» — 2, «Карабах» — 1 очко.

Группа d. «Ювентус» (Турин, Италия) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — 2:1, «Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 3:1.

Если в успехе «Барселоны» (9 очков) сомневаться не приходится, как и в последнем месте «Олимпиакоса» (0), то за второе место предстоит упорная борьба между «Ювентусом» (6) и «Спортингом» (3 очка).

Группа e. «Спартак» (Москва, Россия) — «Севилья» (Испания) — 5:1, «Марибор» (Словения) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:7.

Если армейцы Москвы разочаровали даже своих преданных поклонников, то смелая, задорная игра спартаковцев против многократного обладателя Кубка Европы УЕФА «Севильи» принесла огромную радость всем, кому небезразличен российский футбол. Красивые мячи, забитые голландцем Квинси Промесом (дважды), парагвайцем Лоренсо Мельгарехо, Денисом Глушаковым, бразильцем Луисом Адриано, стали рекордным достижением россиян в соперничестве с испанскими клубами. Но даже такая разгромная победа ещё не гарантирует москвичам выход в плей-офф. Решающей для них станет ответная игра в Севилье 1 ноября. Но и неудачный исход предстоящего поединка не лишит возможности продолжить борьбу за Кубок Европы УЕФА. Пока же три клуба могут рассчитывать на место в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» (5), «Спартак» (5), «Севилья» (4 очка).

Группа f. «Манчестер Сити» (Англия) — «Наполи» (Неаполь, Италия) — 2:1, «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — «Шахтёр» (Донецк, Украина) — 1:2.

Перед оставшимися тремя турами положение в группе таково: «МанСити» — 9, «Шахтёр» — 6, «Наполи» — 3, «Фейеноорд» — 0 очков.

Группа g. «Лейпциг» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 3:2, «Монако» (Франция) — «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — 1:2.

Сенсация — лидерство турецкого клуба (9 очков), уверенно опережающего немцев, — 4, португальцев — 3, французов — 1 очко.

Группа h. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 1:1, «Реал» (Мадрид, Испания) — «Тоттенхэм Хотспурс» (Лондон, Англия) — 1:1.

У испанцев и англичан по 7, а у немцев и киприотов — по 1 очку. И в следующем, четвёртом туре первая пара будет решать, кто станет победителем группы, а вторая — разбираться, кто продолжит участвовать в борьбе за Кубок Европы, а кто уйдёт на зимние каникулы.

Лига Европы УЕФА

Если у «чемпионов» российские команды не котируются на роль будущего победителя турнира, то у «европейцев» их шансы довольно высоки, особенно у питерского «Зенита», который без единой осечки сумел преодолеть половину матчей в групповом турнире. Поэтому в отношении двух наших посланцев в этот турнир мы не придерживаемся алфавита и подробно освещаем события третьего тура в группах L и F.

Группа l. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — 3:1, «Вардар» (Македония) — «Реал» (Сосьедад, Испания) — 0:6.

Хет-трик, который сотворил в игре с норвежцами член сборной Аргентины Эмилиано Ригони, партнёр легендарного Лионеля Месси, и на который гости смогли ответить лишь «голом престижа» Поля-Андре Хеллани под занавес матча — 3:1, позволил питерцам уже, как говорится, одной ногой стоять в 1/16 финала плей-офф среди «европейцев». Хотя подопечным итальянца Роберто Манчини, имеющим девять очков из девяти возможных, предстоят ещё сложные поединки в Тронхейме (2 ноября), а затем в Сосьедаде, против «Реала» — 6 и «Русенборга» — 3 очка. Но у них в запасе остаётся поединок с «Вардаром» (0 очков), который, вне всяких сомнений, должен принести победу «Зениту».

Группа f. «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 1:1, «Фастов» (Злин, Чехия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1.

Остаётся только посочувствовать столичному «Локо», у которого из-за травм не могут участвовать в играх на международной арене ведущие игроки. Вот и перед поединком с многократным чемпионом Молдовы на тренировке получил повреждение игрок сборной России Алексей Миранчук. Но его удачно заменил родной брат Антон, который и сумел провести в ворота тираспольцев красивый гол. Однако ныне молдаване заметно прибавили в мастерстве. Они не только в первом тайме усилиями игрока молодёжной сборной Бельгии Зигуя Бадибанги смогли отыграться, но и моментами прижимали москвичей к их воротам, в которых на этот раз блестяще играл «русский» бразилец Маринато Гильерме, спасший «железнодорожников», будем называть вещи своими именами, от поражения. Москвичи остались лидерами группы — 5 очков, за ними расположились «Копенгаген» — 3, «Шериф» — 3, «Фастов» — 2 очка.