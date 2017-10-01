Политика МОК

Запад продолжает недружественный прессинг

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже неоднократно говорил в своих выступлениях об отношениях России с Международным олимпийским комитетом (МОК), которые ныне не столь тесны, как были в прежние времена, когда Москва-1980 проводила летние Игры XX Олимпиады и зимние Олимпийские игры в Сочи-2014. В последние годы на эти отношения негативно влияют антироссийски настроенные силы...

Стремление наказать

Многие считают, что зарубежное спортивное и политическое лобби, возмущённое исторической Крымской весной, стремилось наказать всевозможными санкциями нашу страну, в том числе и распространявшимися на спорт. А чтобы они были весомыми, был запущен миф с помощью группы предателей, уютно устроившихся в спортивном движении страны, о якобы поголовном применении допинга более тысячью российских мастеров различных видов спорта. Но главный удар всех этих сигналов о допинговой вакханалии, которую якобы курировало правительство страны, руководившее противоправными действиями работников Министерства спорта и ФСБ, было поручено проверять специальным комиссиям МОК. Увы, они до сего дня никак не могут разобраться с нарушением допинговых правил спортсменами на зимних Играх в Сочи-2014, привести примеры того, что правительство страны, образно говоря, подсадило на «допинговую иглу» свыше тысячи своих ведущих мастеров. Хотя им в этом стараются помочь буквально вылезающие из кожи экс-руководитель российской антидопинговой службы Григорий Родченков и иже с ним, нашедшие ныне крышу за океаном, где им щедро платят за сочинённые сказки о российских чекистах, которые сумели подменить все положительные допинговые анализы, имевшие место в Сочи и на других международных состязаниях, прежде всего, у легкоатлетов и тяжелоатлетов, на отрицательные.

Однако недоказанные байки позволили WADA, совместно с МОК, не допустить к стартам в Рио-де-Жанейро-2016 всех российских мастеров лёгкой и тяжёлой атлетики, даже не делая попытки разобраться, кто из них «грязный» (принимавший допинг), а кто «чистый»? А их партнёры из Международного паралимпийского комитета, тоже без всяких конкретных обвинений и даже без объяснений отстранили полностью всех российских паралимпийцев от стартов в Бразилии.

Теперь же, как стало известно, такая атака на Россию со стороны наших заклятых друзей была предпринята не только из-за Крыма, а, прежде всего, чтобы не дать стране провести чемпионат мира по футболу — 2018. Ведь как можно, чтобы столь крупное спортивное мероприятие проходило в стране — рассаднике допинга на планете (?!). Но и эта затея явно провалилась. Однако желание унизить Россию осталось у организаторов всей этой кутерьмы. Но, понимая, что, например, без наших мастеров зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, стартующие через четыре месяца, превратятся в фарс (пример Рио-де-Жанейро не прошёл даром), они стараются допустить россиян на Игры, но только под нейтральным флагом. Повод? Видите ли, наша страна не соглашается с выводами о массовом принятии допинга, изложенными в скандальном докладе канадского профессора права Ричарда Макларена.

Пришла пора Китая

Не добившись успеха в санкциях против россиян, «борцы за чистоту в спорте» выбрали для себя новую цель — спортсмены Китая. Прежде всего потому, что следующие зимние Олимпийские игры — 2022 дожны проходить в этой стране, и англосаксонскому лобби не хочется, чтобы поток туристов устремился в Китай, как, кстати, и в Россию, на чемпионат мира по футболу. Ведь они собственными глазами увидят, как живут люди в этих странах, которые не входят в пул друзей США.

И вновь лидерами в новой «разоблачительной» комбинации стали представители жёлтого немецкого телеканала ARD, по инициативе которого три года назад началось гонение на российскую лёгкую атлетику. Это ему мелкая сошка, «информатор WADA» Юлия Степанова открыла все «закулисные козни» своих подруг по сборной России, баловавшихся допингом ради побед на легкоатлетических дорожках. Теперь же ребята из ARD показали документальный телефильм, в котором «рыба покрупней», бывший врач сборной Китая по спортивной гимнастике, бабушка Сюз Иньсянь рассказывает, что сто тысяч китайских спортсменов (цифра-то какая!) с 1980-го по 1990-й год регулярно пользовались стероидами и гормонами роста. Причём не только в рядах сборной страны, но и в региональных командах, что способствовало их невиданному рывку на Олимпиадах и чемпионатах мира. Правда в те времена ещё не было созданного МОК WADA, поэтому, мол, принципиальная Сюз не могла рассказать миру об этой государственной системе поощрения допинга в стране, которым «кормили» начиная с детского возраста талантливых спортсменов. И только теперь, живя с семьёй в лагере для перемещённых лиц в Германии, куда она бежала из Китая, где ей грозили расправой, решила об этом поведать журналистам.

Вспомните, вслед за Степановой и её мужем во весь рост нарисовался на международной арене сбежавший в США импозантный усач Григорий Родченков, который стал основным соавтором Макларена в его обвинительном докладе против российского спорта. Аналогично развиваются события и в новой, «китайской» комбинации. Вслед за Сюз Иньсянь, и опять за рубежом, на этот раз в Австралии, на авансцене появился главный врач сборной Китая на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-1984 Чань Чжанхо, которому, по всей видимости, предназначается роль «китайского Родченкова». А коль так, то следует ждать новых статей на эту тему в прессе, очередных специальных комиссий WADA и МОК во главе с профессорами права, а то и академиками. В общем, спортивная жизнь продолжает бурлить!