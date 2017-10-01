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Александр Ермачков: «Нет никаких запретов, но есть путь театра, который уже предначертан»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» пообщался о вечном и злободневном с директором старейшего театра полуострова — Крымского академического русского драматического... им. М. Горького

Сколько продержатся грифоны?

— Александр Леонидович, будет ли установлен памятник Новикову ? (Анатолий Григорьевич Новиков с 1972 года руководил Крымским академическим русским драматическим театром им. Горького, народный артист Украинской ССР, умер 26 января 2017 года на 90-м году жизни, в Симферополе. — Ред.)

— По поводу памятника не могу ничего сказать, потому что это вне моей компетенции. Это в компетенции городских властей, нужно найти место, но пока вопрос не поднимался. Но мы, конечно, его увековечиваем. Во-первых, у нас основная сцена — имени Новикова. Во-вторых, его творчество продолжает жить и спектакли, которые были им поставлены, находятся в работе, в репертуаре театра. Мы показываем их не только в Симферополе, но и в Ялте, Джанкое... Кроме этого, будет сделан музей Новикова. В его кабинете, где он работал, в стенах нашего театра. Сейчас мы формируем этот музей, а торжественное открытие планируется через год. Посещение будет бесплатное. А если будет сделана коллективная заявка, то с группой проведет экскурсию заведующий литературной частью или наш рекламный редактор. В экскурсию будут входить музей, сценические площадки.

— Каковы ближайшие и долгосрочные планы театра в отношении и творчества, и быта?

— Наверное, сначала стоит сказать о прошлом. После того как мы вошли в состав РФ, начали активно ездить на гастроли. Первые гастроли были в Пензу, в 2014 году, на фестиваль, посвященный памяти М. Лермонтова. После этого Юрий Поляков (писатель, поэт, драматург, киносценарист, с 2001 по 2017 г. главный редактор «Литературной газеты». — Ред.) пригласил нас на всероссийский фестиваль «Смотрины», и мы показывали там его пьесу «Жить как боги». Затем я заключил договор с зимним театром Сочи, где с успехом провели пять спектаклей. Сочи — сложная площадка с жесточайшей конкуренцией. Тем не менее мы удачно там прошли и экономически, и творчески. Всего за этот короткий период мы показали 14 спектаклей за пределами Крыма. За 2016 год мы показали 535 спектаклей, восемь премьер. На наших спектаклях побывало 129,2 тысячи человек, учитывая выездные. И получили мы 24 млн рублей от нашей основной деятельности. При этом цены на билеты у нас социальные. Мы их держим, потому что если резко повысить, то можно потерять своего зрителя. А наш зритель в основном — «социальный». И хотя в декабре мы поднимем цены на 10–15%, публика этого не ощутит. Мы вынуждены это сделать, потому что растут расходы, платежи, а нам нужно покупать обувь, реквизиты, металл, декорации... Затраты на производство спектаклей большие, а цены на билеты, напротив, невысокие. Вот и пытаемся найти баланс... Что касается этого года, то за девять месяцев все наши экономические планы по количеству зрителей и спектаклей мы уже перевыполнили. Побывали на гастролях в Краснодаре (во второй раз) и в Ярославле, только что вернулись с фестиваля в Нижнем Новгороде. Ближайшие планы: в Ялте покажем парад комедий — это четыре спектакля, а затем — в Джанкой. Кроме этого, до конца года выпустим спектакли: «Свои люди — сочтемся» Островского, «Рублевка, 38-бис» Полякова, «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски» Камолетти и «Старомодные чудеса» Устинова. А на следующий год планируем снова отправиться в Краснодар. Недалеко, да. Но это обусловлено тем, что мы несём большие расходы. Ведь перемещаемся самолётами, не рискуем ездить, пока мост не построили. Вдруг переправа встанет, а там люди ждут, билеты куплены... Кстати, прием везде теплый, к нам очень хорошо относятся и в администрациях регионов, и в министерствах культуры, и директора театров. И публика, само собой! Например, публика в Ярославле изысканна, театральна, очень требовательна, так как именно с этого города начиналось российское театральное творчество. Мы показали там комедии разных авторов и режиссеров: «Незаконные невесты», «Осторожно! Тетки!», «Страсти по Торчалову».

Что же касается проблем быта, как вы говорите... Мы их решаем. Стараемся решать... Но не всегда от нас всё зависит. К примеру, в здании нашего театра сейчас также находится и Крымский театр кукол, Малая сцена сейчас эксплуатируется этим кукольным театром. Также там находится и театральный колледж. Наши коммуникации и помещения перегружены. Хотя у нас были совсем другие планы по совершенствованию театра...

— А когда грифонов освободят ? (Речь о скульптурах грифонов, установленных на крыше театра со стороны центрального фасада, являющихся и памятником, и визитной карточкой, но много лет уже находящихся в аварийном состоянии, из-за чего их «посадили в клетки» — огородили сеткой. — Ред.)

— В 2012 году, когда меня назначили директором театра, грифоны были темой номер 1. Я тогда обратился к председателю комитета по охране культурного наследия, к руководству Верховного совета, и с их помощью мы обезопасили грифонов. Но пока, увы, на этой стадии всё так и остаётся. Хотя и прежде, и в этом году мной неоднократно направлялись письма и главе РК, и в Министерство культуры с тем, чтобы профинансировали работы. Ведь там идут разрушительные процессы, и как долго грифоны ещё «продержатся» — неизвестно... Также пока непонятно — услышат ли мои сигналы в отношении материально-технического обеспечения театра, потому что наше техническое оборудование морально устарело, это уже далеко не современная техника. Да, это дорогостоящие вещи, но мы же хотим быть на уровне?! Уже приезжали к нам специалисты из Питера и Москвы, которые готовы осуществить этот процесс, а на это нужны средства. Без помощи государства современный театр не может существовать. Это не антреприза, когда мы с вами и ещё с кем-то втроем собрались, сделали спектакль и катаемся с минимальными затратами. Мы — репертуарный театр и если выезжаем за пределы Симферополя, то везем с собой декорации. У нас нет такого понятия, которое раньше было в советском театре, российском театре, украинском театре: выездной вариант — декораций нет! Мы везем уже готовые и так организовываем гастроли, чтобы спокойно работать с нашим стационарным вариантом декораций.

Дела репертуарные

— Возвращаясь к репертуару. Сейчас в театральном мире мода на радикальные перемены...

— Современность мимо нас не проходит. Мы можем экспериментировать в авангарде, импрессионизме. На этот счет нет никаких запретов, но есть направление театра и путь театра, который уже предначертан. Несомненно, мы остаемся традиционным театром и классика в репертуаре театра будет всегда: Островский, Гоголь, Горький, Чехов — золотая кладезь театра. Мы это чтим, но нисколько не отказываемся от репертуара западноевропейских классиков и современных российских драматургов.

— А должна ли быть цензура, или же это вредит творческому процессу, сковывает?..

— Нужна цензура! Но, надо понимать, что именно мы имеем здесь в виду. Я считаю, что художественный совет должен быть в обязательном порядке, ничего страшного не произошло в российском театральном и музыкальном искусстве, когда были худсоветы. Теперь многие деятели высокой культуры думают над тем, чтобы вернуть их обратно, потому что разгулялась фантазия на бюджетные деньги. И это — не прогресс! Худсовет должен быть, в нем должны быть компетентные люди, которые должны понимать, почему театр берет эту пьесу, что театр хочет сказать этой пьесой и кто в ней будет задействован. Это нисколько не мешает театру, и мы сейчас об этом говорим, и большинство сотрудников театра согласны.

— Кстати, о сотрудниках. Какие стимулы для профессионального роста коллектива?

— У нас созданы все условия для профроста. Начнем с бытовых условий: у нас очень комфортные гримуборные, шесть сценических площадок, где молодые артисты заняты в ведущих ролях наравне с опытными. У нас 14 артистов в возрасте до 30 лет, 13 артистов — от 30 до 40 лет, восемь — от 40 до 50 и 15 артистов, которым более 50 лет.

— Топят-то у вас хорошо? Комфортно работается?

— В театре не замерзают. И хотя отопление еще не включили (информация на 25 октября. — Ред.), в зале нехолодно. Комфортно, да. И не скучно (улыбается). Сейчас к нам пришел еще работать и симфонической оркестр Крымской филармонии. К нам обратились с такой просьбой в Министерстве культуры от дирекции филармонии — поддержать оркестр, чтобы он провел абонементный сезон здесь. И мы создали им подобающие условия, потому что в Симферопольском музыкальном училище, где всю жизнь этот симфонический оркестр находился, сейчас прохладно. После окончания ремонтных работ в музыкальном училище оркестр вернется в свою альма-матер, но пока вот так: на одной сцене играет симфонический оркестр, а на другой, например, на Новой сцене, идет спектакль. Приходится мириться с обстоятельствами. Впрочем, симфонический оркестр дает концерты раз в месяц и для нас это потеря одного дня — воскресенья — не трагична. Надо дружить, тем более что от этого выиграли люди.

Социальный плюс

— Ваше самое яркое, свежее впечатление от какого-либо произведения? Может быть, что-то новое для себя открыли?

— Знаете, для меня всегда самое яркое впечатление — это наша классика. Я очень люблю Островского, могу бесконечно цитировать его. Я считаю, что Островский для нас, как Шекспир для западного мира. Это наш родной драматург. И в театре идет восемь пьес этого автора. Когда я общаюсь с нашими коллегами за пределами Крыма, и они узнают, как мы чтим Островского, задают вопрос: почему же театр тогда имени Горького? Хотя, безусловно, мы чтим всех классиков. Они были, есть и будут всегда в нашем театре. Просто я получаю колоссальное удовольствие, смотря пьесы Островского, даже не важно, кто играет — наш театр или другой. Вот это и есть — впечатления!

— Напоследок хочется немного поговорить о социальной нагрузке театра. Слышал, что вы активно работаете в этом направлении...

— Совершенно верно. В частности, театр сотрудничает с симферопольским интернатом для глухонемых детей и раз в месяц у нас ставятся сказки для таких детей с участием сурдопереводчика. Работаем и с различными благотворительными фондами, оказываем поддержку ветеранам Великой Отечественной, пенсионерам, фондам, которые к нам привозят детей: из малоимущих, многодетных семей, сирот. В прошлом году по этой программе было шесть тысяч зрителей. И эта программа бесплатна. Плюс у нас есть абонементы для старшеклассников. По этим абонементам проводятся спектакли по школьной программе. Так что социальной нагрузки хватает. И мы рады, что помогаем людям, даём им возможность приобщаться к великой культуре.

Досье «КТ»

Ермачков Александр Леонидович

Родился в 1952 году. Образование высшее — Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Трудовую деятельность начал в 1971 году. Более двадцати лет (с 1981 по 2003 г.) работал в Крымской филармонии. Прошел путь от организатора концертов до директора Симферопольского отделения Крымской филармонии. В 2003–2006 гг. — директор Ассоциации «Русский культурный центр». В 2006–2010 гг. — министр культуры и искусств АР Крым. С ноября 2012 года — директор КАРДТ им. М. Горького.

Награды и звания: заслуженный деятель искусств Украины (2013); заслуженный работник культуры АРК (1999). Кавалер ордена Дружбы (Россия). Золотая и Серебряная медали им. А. Чехова. Почетный знак отличия Министерства культуры и туризма Украины. Почетный знак Российской государственной концертной компании «Содружество».

Беседовал Дмитрий СМИРНОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:54

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