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О двух концах

Таково нынешнее состояние подъездов джанкойского общежития

Жильцы общежития в Джанкое рискуют остаться без крова

 

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились возмущённые обитатели одного из джанкойских общежитий. Причиной их негодования стало желание нового владельца здания выселить людей из обжитых квартир. Однако, уверяют жильцы, у него на это нет никакого права, поскольку псевдособственник распоряжается государственным имуществом самовольно и незаконно.

 

Было ваше — стало наше

МКП «Агрострой» существует в Джанкое с незапамятных времён. Как водится, на его балансе было общежитие, предназначенное для работников предприятия. Разумеется, при этом оно оставалось в государственной собственности. К концу 90-х годов из-за того что предприятие переживало трудные времена и денег было в обрез, здание оказалось в совершенно плачевном состоянии. По словам нынешних жильцов, полуразрушенное общежитие было отключено от водоснабжения, от газовых и электросетей. Тогда же директор Агростроя разрешил селиться в помещениях общаги всем желающим (независимо от того, являлись они сотрудниками предприятия или нет) на основании договора найма.

«Мы тогда въехали потому, что на съём не было денег и идти было некуда, — рассказывает одна из нынешних жильцов общежития Галина Мечикова. — Здание было без окон, без дверей, голые стены, полы отсутствовали — корни деревьев торчали наружу. Строение фактически рушилось. Поэтому прежде чем туда вселиться, мы своими силами провели электричество, подключили воду, переложили стены, залили стяжку. Нам директор Агростроя обещал: только сделайте ремонт, приведите здание в божеский вид, чтобы оно не рухнуло, и со временем это жильё станет вашим. Но время идёт, общежитие уже не числится в реестрах как таковое, и нам теперь говорят, что приватизация невозможна».

На самом деле по закону это действительно так, ведь приватизацией является бесплатная передача в собственность граждан (на добровольной основе) занимаемых ими жилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности. А что касается общежития на ул. Первомайской, 42, о котором идёт речь, то оно, как оказалось, давным-давно является собственностью частной.

Всё по закону

По базе Росреестра здание проходит как многоквартирный дом, владельцем которого является Григорий Люлько — тот самый директор Агростроя, в своё время поселивший ныне недовольных его действиями граждан в казённое общежитие. Сейчас он возмущён требованиями жильцов о приватизации и недоумевает, на каком основании должен раздавать свои квартиры всем желающим.

«Те, кто к вам обратился, уже писали во все инстанции, какие только можно: в прокуратуру, к местным властям, в правительство республики, в Жилищную инспекцию, — комментирует Григорий Люлько. — Я предоставлял по требованиям этих ведомств все документы, проводились проверки. При этом, хочу заметить, на меня жалуются те, кто уже десять лет не платит мне ни копейки за занимаемые квартиры и не перезаключает договоры об аренде, как положено по закону. Я как раз сейчас с ними сужусь, требуя взыскания положенной платы. Чтобы что-то приватизировать, нужно что-то иметь! А когда у тебя ничего нет, с какой стати ты пытаешься присваивать чужое?»

В общем-то, закон целиком и полностью на стороне директора Агростроя. И даже к его праву собственности на общежитие претензий нет. Здание действительно было передано сначала в общую собственность территориальной громады, а затем — ООО «МКП «Агрострой». Впоследствии право на владение недвижимостью было подтверждено решением Джанкойского суда. Кстати, жильцы обращались в Министерство имущественных и земельных отношений РК с вопросом о возможности передачи здания обратно в муниципальную собственность (ведь только в этом случае квартиры могут быть приватизированы в принципе). Но, конечно, такой исход не представляется возможным: частное имущество по закону является неприкосновенным.

На грани выселения

Безусловно, недовольство людей можно понять: они в своё время за собственный счёт сделали масштабный ремонт, все эти годы поддерживали и, по мере сил, облагораживали старое, ветхое здание. Некоторые семьи, конечно, смирились с положением дел, подписали договор с новым собственником и вносят плату за наем жилья. Кстати, Григорий Люлько уверяет, что на деньги, собираемые с жильцов, он исправно проводит текущий ремонт здания, чинит кровлю и в целом обслуживает дом. Однако, если верить предоставленным редакции фотографиям, ни о каком явном благоустройстве речь не идёт: дом находится в ужасающем состоянии. Между прочим, это ещё одна причина, почему жильцы стремятся к приватизации квартир, — это дало бы им возможность самостоятельно выбирать управляющую компанию или иную форму обслуживания дома. Тогда можно было бы контролировать ход работ и в целом как-то влиять на ситуацию с обслуживанем дома.

Что же касается вопроса выселения настаивающих на приватизации жильцов, то собственник общежития действительно готов пойти на это, апеллируя к громадным задолженностям за наем помещений. И это, как ни крути, опять-таки законно. Кстати, одно время Григорий Люлько предлагал недовольным арендаторам выкупить у него занимаемые ими квартиры. Однако жильцов не удовлетворила установленная им стоимость: она явно не соответствовала качеству жилищ.

«Пройдёт ещё два—три года, здание обветшает окончательно, я соберу комиссию, объявлю его аварийным и выселю всех жильцов, — заявляет директор Агростроя. — Выбора у меня всё равно не будет: я не собираюсь сидеть в тюрьме из-за того, что в ветхом здании кого-нибудь завалит и убьёт».

Последний оплот справедливости, на который возлагали надежды обитатели здания на улице Первомайской, — прокуратура — также оказался на стороне Люлько. В соответствии с заключением Джанкойского межрайонного отделения, в ходе проведённой ведомством проверки никаких оснований для возвращения здания в государственную или муниципальную собственность найдено не было. «Принимая во внимание, что законных прав для приватизации жилья, находящегося в частной собственности, не имеется, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не усматривается» — говорится в документе.

Единственное, что контролирующие ведомства смогли предложить жильцам в сложившейся ситуации — обратиться в суд за защитой оспариваемых прав. Однако опыт судебной практики, касающийся подобных разбирательств, явно не на стороне недовольных ситуацией граждан. Хотя их возмущение, чисто по-человечески, резонно: почему только лишь по праву денег один человек решает судьбы десятков людей?! И решает в стиле совершенно дикого капитализма. Впрочем, какой уж тут капитализм...

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 496 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:20

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