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СпецпроектОбзор прессы

Чем хуже, тем лучше

Украинские СМИ продолжают освещать крымские события в негативном ключе

На этой неделе издания и телеканалы сопредельного государства снова мечтали о разрушении Крымского моста, радовались предательству Собчак и возмущались укреплением обороны полуострова.

Сдерживающий фактор

На фоне тотальной агрессии украинского политикума в сторону России в целом и российского Крыма в частности новости, подобные этой, можно рассматривать как некий сдерживающий фактор. Речь в данном случае об опубликованной украинским новостным ресурсом информации о том, что грядущей зимой полк С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Севастополе, как заявили в Минобороны РФ. «В Севастополе началось перевооружение зенитного ракетного полка С-300ПМ на новую систему ПВО С-400. Сейчас боевые расчеты принимают технику, потом запланированы контрольные стрельбы», — рассказал российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. Также, для охлаждения пыла антироссийски настроенной публики, стоит учитывать, что в 2018 году и зенитный ракетный полк в Феодосии получит дивизион С-400 и системы ПВО малой дальности «Панцирь-С». Напоследок в качестве справки: «Зенитный ракетный комплекс ПВО-ПРО С-400 „Триумф“ предназначен для нейтрализации любых средств воздушного нападения в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей сфера действия системы расширяется до 600 километров».

Предательство на старте

Кандидат в президенты России Ксения Собчак со старта показала себя предательницей национальных интересов России, заявив на пресс-конференции в Москве, что считает Крым украинской территорией. «Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», — сказала Собчак. Также она пообещала в ходе президентской кампании обсуждать эту тему. Но итог этой самой кампании, учитывая подобные высказывания, предрешён...

Безумные мечты

Желание видеть российские неудачи приводит порой к фантасмагорическим поступкам. Например, к публикации высказываний эксперта, который явно, как говорят в народе, не дружит с головой. В частности, сайт крупного украинского телеканала опубликовал мнение некой российской (!) правозащитницы Елены Васильевой, утверждающей: «Керченский мост рухнет, скорее всего, этой зимой. Уже две платформы провалились. Их пытаются восстановить, но народ России не понимает, что там — разлом земной коры, дна как такового нет, ил. Как эти платформы там закрепят — не понятно даже геологам, исследовавшим кору Земли в этом месте». Для полноты картины приводим и цитату журналиста канала, следующую за этим заявлением: «С посыланием на данные геологов активистка отметила, что амплитуда колебаний земной коры в этом месте составляет до 20 сантиметров в год. Поэтому раньше здесь и не строили мост». Комментарии, нам кажется, излишни...

Больше грязи

Новость о враче-оториноларингологе евпаторийской больницы, который предстанет перед судом из-за смерти пациента, появлялась и в крымских СМИ. Более того, о таких вещах нужно рассказывать, а виновных наказывать, но ведь фишка в том, что в новостной ленте украинского сайта только вот такие новости из Крыма — сплошной негатив. Ведь украинской власти выгодно формировать негативную повестку событий на полуострове. Как говорится, чем хуже, тем лучше. Что же касается горе-врача, по данным Следкома Крыма, вечером 3 августа 2016 года некоего потерпевшего с жалобами на плохое самочувствие доставили в приемное отделение ГБУЗ «Евпаторийская городская больница». Врач, проигнорировав результаты исследований, нарушил технику проведения операции, в результате чего потерпевший на следующий день скончался. Теперь медик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). А уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу...

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:24

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