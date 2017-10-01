Айвазовский был не прав?

Почему собираются проигнорировать завещание великого мариниста

Несколько недель назад крымская общественность забурлила, узнав о намерениях властей передать знаменитую феодосийскую галерею Айвазовского из муниципальной собственности в республиканскую. Феодосия может лишиться права владеть наследием великого художника, а новым хозяином станет профильное крымское министерство. Основой возмущения стал факт, что сам художник завещал свою галерею именно Феодосии: «...в память обо мне, Айвазовском, завещаю (галерею) городу Феодосии, моему родному городу», — строки, выбитые в камне, украшающем ныне здание галереи. Местные информационные ресурсы тогда же, на пике народного волнения, создали, так сказать, площадку для формирования общественного мнения, и кто победит в этой истории, пока не понятно. Каждая из сторон, похоже, взяла тайм-аут. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» решил на основе этих публикаций проанализировать ситуацию.

А денег нет...

Впервые тема передачи галереи в республиканскую собственность возникла после соответствующего заявления Общественной палаты Крыма. При этом инициаторы аргументировали: речь не идет о вывозе картин или о переносе здания в другой город. Власти республики, как утверждается, лишь намерены взять на себя ответственность, в том числе финансовую, по реставрации и содержанию наследия великого художника. Главный аргумент — реализация задачи по выведению работы учреждения на более высокий уровень. А для этого, дескать, необходимо стабильное и достаточное финансирование. Город же из-за дефицита бюджета обеспечить выполнение вышеуказанной задачи не может: примерная стоимость капремонта галереи равна половине всех средств городской казны. Да и содержание картин, архива, документов, библиотеки Айвазовского — дорогое удовольствие. При этом оппоненты намечающихся перемен парируют: раньше ведь хватало денег и вопрос столь радикальной реформации «даже при украинском режиме не поднимался». На это у сторонников передачи галереи есть свои ответы. В частности, приводится статистика посещений галереи — одного из важнейших источников дохода. По их информации, с момента воссоединения Крыма с Россией галерея принимает ежегодно чуть более 200 тысяч посетителей. В украинский же период было около 300 тысяч, потому что действовало железнодорожное сообщение с материком. И льготников стало больше, что тоже «минусует» прибыли. В итоге, даже учитывая субсидии городского бюджета и спонсорские пожертвования, галерея получает только около 40% от денежной потребности. Плюс нужно увеличивать вдвое штат галереи, как говорит её администрация, поднимать зарплаты сотрудникам (сейчас ставка замдиректора по научной работе — 11 тыс. руб., старшего научного сотрудника — 9 тыс., музейный смотритель получает около 6,5 тыс. руб), платить за коммуналку, охрану и пр.

Год юбилейный, год проблемный

Учитывая, что этот год для галереи юбилейный — год 200-летия Айвазовского, — плачевное состояние дома художника вызывает особенно пристальное внимание. В частности, на уровне главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Поэтому галерея смогла быстро войти в федеральную целевую программу и получить 36 млн руб. на противоаварийные работы. Но это лишь небольшая часть от необходимых ресурсов. «На эти средства в текущем году отреставрирована вся черепичная кровля, частично — стропительная система. Над главным выставочным залом (который сейчас находится в аварийном состоянии) сооружен защитный колпак. Из 36 миллионов осталось шесть, на них подрядчик ведёт исследовательские работы, чтобы затем эти документы легли в основу новой проектно-сметной документации для проведения дальнейшего ремонта», — говорит директор галереи Татьяна Гайдук. Приблизительная же цена капремонта главного корпуса колеблется от 280 до 300 миллионов. Вот и считайте...

«График реставрационных работ такой: в 2017 году — окончание проектирования реставрационных работ, в 2018–2019 годах равными долями (примерно по 90 миллионов) — финансирование на реставрацию и её завершение», — прокомментировал ситуацию ещё в апреле текущего года руководитель управления культуры Феодосии Альберт Доржеев. За федеральные средства планируется привести в порядок главный выставочный зал галереи (в том числе кровлю и стеклянный потолок над залом), сделать ремонт всего первого этажа главного корпуса, осушить стены, произвести гидроизоляцию, установку автономной осушающей системы, которая поможет решить проблему постоянного подъёма грунтовых вод, установить системы микроклимата музея, музейного освещения и решить ряд других вопросов. А капитальный ремонт фасада галереи, который едва успели завершить к празднованию юбилея мариниста, был сделан за спонсорские средства (здание, которое до этого имело бледно-желтый цвет, приобрело оттенок шафрана, ещё раньше галерея была окрашена в тёмно-бордовый цвет, при этом исторический цвет фасада — серый, который решили не возвращать). Капремонта требует и второй корпус галереи. По словам директора галереи, в этом вопросе город рассчитывать на федеральное финансирование не может и будет вынужден снова изыскивать спонсорские либо иные средства. «Речь идёт только о главном корпусе, который является памятником федерального значения. Но существует ещё и второй, содержимое которого мы полностью планируем переместить в основное здание после его реставрации. Дело в том, что второй корпус также требует ремонта, но является уже объектом республиканского уровня. Поэтому собственнику придётся самому искать на это деньги, тут уже никакая ФЦП не поможет», — объяснила она.

Рекомендации и ответственность

Возвращаясь к инициативе Общественной палаты, стоит обратить внимание на информацию, размещённую на её сайте о передаче галереи из муниципальной собственности Феодосии в ведение Министерства культуры Крыма: «Такое решение позволит минимум в три раза увеличить финансирование деятельности галереи и вывести ее на качественно новый уровень развития». При этом в Общественной палате подчёркивают рекомендательный характер предложения. «Мы не можем принимать решение о передаче или непередаче, мы рекомендовали, но подспорьем нам есть поручение президента, который сказал, что надо придать новое звучание этой картинной галерее и привести ее в соответствие с теми мировыми шедеврами, которые там хранятся», — заявил председатель палаты Григорий Иоффе. А в профильном министерстве упомянули о неоднократных заявлениях коллектива галереи о бедственном положении. «Регион готов взять эту ответственность, понимая, что это жемчужина в Крыму — картинная галерея Айвазовского. Нужно услышать коллектив картинной галереи, который говорит, что остро нуждается, чтобы финансирование было увеличено. А принадлежность, место привязки — ну ведь никто эту галерею, как хорошо пошутил Иоффе, краном не собирается поднимать и переносить в Симферополь или в Ялту, не собирается никто фонды перевозить», — заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская. Более того, по мнению министра, перейдя в ведение Республики Крым, экспонаты музея смогут повысить свой статус. «Согласно 54-ФЗ, если музей муниципальный, то все предметы и фонды, которые в нем находятся, являются негосударственным музейным фондом РФ. Вы понимаете, что полотна Айвазовского должны входить только в государственный музейный фонд нашей страны. Муниципальный статус такого права этим полотнам не дает», — сказала Новосельская.

Недуховный аспект

Феодосийские власти пока категорично свое отношение к идее передачи галереи Айвазовского в ведение республики не высказывают — кивают на народ. Мол, как феодосийцы решат, так и будет. Администрация же галереи идею о передаче объекта поддерживает. А в завещании самого Ивана Айвазовского эксперты видят скорее духовный, а не имущественный аспект. Дескать, всё просто: галерея требует огромного финансирования и город просто не в состоянии его обеспечить. Более того, фактически галерея давно является частью государственного музейного фонда и принадлежит городу и горожанам только номинально.

А что же местная общественность? Мнения тоже, на самом деле, разные. К примеру, феодосийский общественник, краевед, председатель клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов предлагает провести СМС-голосование по вопросу подведомственности галереи. По его мнению, позиция жителей города в этом вопросе должна быть определяющей. А чтобы эта позиция сформировалась, люди должны понимать, на что хватает денег у феодосийских властей, а на что — нет.

Но в одном позиции и экспертов и простых горожан схожи — галерея Айвазовского должна развиваться, а наследие великого мариниста должно быть доступно как можно большему числу почитателей.

В общем, процесс, как говорится, идёт, и «КТ» намерен следить за тем, как развиваются события. Тем более что неожиданные повороты здесь ещё могут быть. И не раз.

Справка

Феодосийская картинная галерея И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея. Она была открыта 29 июля 1880 года. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 году была национализирована, а в 1922 году — включена в сеть государственных музеев страны. Сейчас здесь хранится 416 произведений Айвазовского. Оценить собрание галереи в денежном эквиваленте невозможно. Но косвенно судить о стоимости собрания можно по одному факту: в галерее всего несколько полотен мариниста, страховая стоимость которых ниже одного миллиона евро. Вся же коллекция музейного учреждения насчитывает около 10 тысяч единиц хранения.

Поручение президента

В начале сентября на официальном сайте Кремля появилось поручение, адресованное Правительству Российской Федерации, о приведении в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия в Крыму и Севастополе. В том числе и Феодосийской картинной галереи Айвазовского.