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Свои преимущества

Работа по трудовому договору или по гражданско-правовому договору?

 

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об особенностях работы по трудовому и гражданско-правовому договору. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

 

Разные формы

Нередко случаются ситуации, когда с работником заключают не трудовой договор, а гражданско-правовой. И тот и другой договор имеет свои преимущества.

В соответствии с законодательством, трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя.

Отличить трудовой договор от гражданско-правового можно по следующим признакам:

1) личное выполнение работником его трудовой функции, невозможность привлечения третьих лиц;

2) включение работника в штат организации, ведение на него документов кадрового делопроизводства;

3) обязанность работника выполнять определённую, заранее обусловленную трудовую функцию (работу по должности, профессии, специальности), а не разовые задания;

4) подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, иным локальным нормативным актам работодателя и выполнение указаний работодателя, возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;

5) выплата заработной платы в размере не ниже минимального оклада не реже двух раз в месяц;

6) обеспечение работодателем безопасных условий труда;

7) обеспечение работодателем всем необходимым для работы (оборудование, инструменты, материалы);

8) ограничение продолжительности рабочего времени, повышенная оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, работу, выполняемую во вредных и (или) опасных условиях труда, в особых климатических условиях;

9) ограничение размера ущерба, взыскиваемого с работника, средним месячным заработком;

10) предоставление работнику гарантий и компенсаций, установленных трудовым законодательством;

11) обязательное социальное страхование работника;

12) прекращение трудового договора только по основаниям, установленным федеральными законами, с соблюдением соответствующей процедуры.

Многие условия трудового договора выгодно отличают его от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Так, например, работник в отличие от подрядчика (исполнителя) подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, материнства, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеет право на все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, работодатель ограничен в возможности прекращения сотрудничества.

Определенные преимущества

Вместе с тем некоторые преимущества имеет и выполнение работ (оказание услуг) по договору гражданско-правового характера. Например, подрядчик (исполнитель) может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, может самостоятельно определять способы и время выполнения задания заказчика, не подчиняется локальным нормативным актам заказчика.

В соответствии со ст. 15 ТК РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Если государственная инспекция труда или суд установят, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, то есть гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор. В этом случае у исполнителя по гражданско-правовому договору меняется правовой статус — он признаётся работником, имеющим право на гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. В частности, у работника возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, на получение пособия по временной нетрудоспособности и т. д.

По общему правилу при выплате доходов по трудовому или гражданско-правовому договору организация или индивидуальный предприниматель должны удержать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Однако следует иметь в виду, что в некоторых случаях вам потребуется самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог.

 

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Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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