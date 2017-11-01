Французский прононс по-крымски

9 (21) октября — 125 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика и литературного критика первой волны эмиграции Юрия Терапиано

Его жизнь явилась отражением той эпохи, когда выбор был следствием отсутствия выбора, творческое начало сублимировалось началом великой душевной боли, а любовь к стране подогревалась отрицанием наличия этой страны...

Лицом к лицу с реальностью

«В первый раз в жизни я увидел настоящего поэта, когда мне было около двенадцати лет. Помню огромный, как мне тогда казалось, зал с высокими белыми колоннами (детям комнаты всегда кажутся больше их настоящей величины) и у колонны — поэт, — вспоминал уже маститый и знаменитый литератор Терапиано в написанной в Париже и изданной в Нью-Йорке книге „Встречи“. — За несколько дней до этого вечера мне сказали, что у Н. Н. будет известный поэт Максимилиан Волошин. Я упросил родителей взять меня с собой; я заранее старался представить себе внешность поэта — романтическую, демоническую, вдохновенную... Я никому не сказал о своем волнении и ожидании, так же, как потом ни с кем не поделился горьким разочарованием. В тот вечер передо мною впервые предстала реальность — в виде несоответствия духа и плоти...»

Реальность еще не раз докажет ему, что жизнь очень далека от романтических представлений юности. Это случится, когда весной 1919-го большевики расстреляют его родителей: отца — старшего врача Керченского карантинного округа, статского советника Константина Васильевича Торопьяно (настоящая фамилия поэта) и мать — Софью Андреевну Савицкую, имевшую совсем неправильное для тех лет дворянское происхождение. И повторится вновь, когда ему, бойцу Добровольческой армии, раненному в пах и получившему инвалидность, пришлось бежать из родного Крыма, где он планировал прожить свою жизнь. Об эвакуации армии под командованием

П. Н. Врангеля и гражданского населения на переполненных кораблях из крымских портов рассказывает стихотворение Ю. Терапиано «Отплывающие корабли...»: «Знак прощанья — белый платок, / Замирающий взмах руки, / Шум колес, последний свисток — / Берега уже далеки / Не видать совсем берегов; / Отрываясь от них, посмей / Полюбить — если можешь — врагов, / Позабыть — если можешь — друзей».

Начало начал

Крым был дорог поэту. Ведь все в его жизни началось именно здесь. Здесь случились его первые разочарования, здесь он ощутил горечь невосполнимых потерь, здесь он взошел к истокам огромной душевной боли. Но только здесь он был по-настоящему счастлив, хотя бы потому, что «счастье» и «детство» — синонимы...

«Будущий поэт воспитывался в любви и в уважении к ближнему, — свидетельствует в своем обзорном исследовании „Юрий Терапиано. Начало. Керчь: документы, семейные предания“ Нина Дмитриевна Шестакова. — Его отец бесплатно лечил бедных, помогал неимущим. Савицкие и Торопьяно принимали активное участие в благотворительном движении города. Жена Константина Васильевича была членом правления, вице-председателем Керченского женского благотворительного общества (на Мещанской ул., 2; ныне ул. Самойленко)». Указывает Шестакова и адрес дома, в котором семья провела лучшие годы. Расположен он на ул. Пирогова, 10, на пересечении с улицей Курсантов (в начале XX века, соответственно, на углу Соборной площади и улицы Троицкой). Сейчас там имеется мемориальная доска с текстом: «В этом доме жил известный поэт и литературный критик Торопьяно (Терапиано) Юрий Константинович (1892–1980)».

Мекка для поэтов

Однако как поэт он родился в другом доме — имении матери Темеш, что находилось, согласно воспоминаниям Терапиано, недалеко от Феодосии, совсем близко от дачи Максимилиана Волошина. На самом деле имение это располагалось не совсем по соседству со знаменитой литературной Меккой — в селе Темеш, ныне село Наримановка Ленинского района. Но в 16 лет Юрий внезапно стал богат: родственник со стороны матери, урожденной Савицкой, оставил племяннику немалое наследство. Как рассказывает в своей биографической повести Владислав Миляновский, племянник Юрия Терапиано, первое, что тот сделал, это купил лошадь и экипаж и перестал ходить пешком даже в гимназию. Выработанная роскошью привычка ездить, куда и когда душа пожелает, и позволила Терапиано, спустя годы, мысленно сократить расстояния.

Из «Воспоминаний»:

«Летом, на каникулах, мы со Всевой (Всеволод Ц., друг детства, с которым Терапиано учился в одной гимназии, поверенный его тайн — Ред.) решили поехать верхом в Коктебель — посмотреть на пляж (коктебельский пляж славился в округе), а заодно — понаблюдать и за „Волошинской дачей“. Не помню, в первый ли приезд, или в один из следующих, нам удалось полюбоваться необычайным зрелищем: впереди, в каком-то полумужском кафтане, в шароварах, шествовала Волошина-мать, ведя свой велосипед. За нею выступал сам поэт, действительно в эллинском хитоне и в сандалиях (хитон и сандалии шли к его львиной гриве гораздо больше, чем фрак), затем еще несколько человек, мужчин и женщин, кто в хитоне, кто в обыкновенном платье, а шествие замыкали две молодые девушки в белом — „дочери московского профессора, Ася и Марина Цветаевы“, как объяснили нам любезные коктебельцы».

После того лета мальчик, утверждавший, что терпеть не может современных поэтов, исчез, и миру явился юноша, всю последующую жизнь вращавшийся в поэтических и литературных кругах, знавший Мандельштама, Бальмонта и Мережковского. С Цветаевой, правда, Терапиано, по собственному признанию, враждовал «и литературно и лично в силу сложившихся обстоятельств». Но в творчестве, наверное, без антагонистов никак...

Ностальгия

После вынужденной эмиграции из Крыма Юрий Константинович поначалу обосновался в Константинополе, занимался самообразованием, изучал восточную философию и религию, участвовал в работе поэтического кружка, организованного «Союзом православных христиан». Через два года Терапиано переехал в Париж. Там он стал известен как постоянный участник эмигрантских литературных собраний и объединений. А в 1925 году сам основал и возглавил парижский «Союз молодых писателей и поэтов». В это же время его стихи, критические статьи, обзоры и рецензии начали публиковать практически все эмигрантские парижские журналы и альманахи. Во многих произведениях поэта явственно чувствовалась тоска по Крыму, по Керчи. За это коллеги и друзья в шутку прозвали Юрия Константиновича Терапиано «самым крымским поэтом русского зарубежья». Так он и вошел в историю.