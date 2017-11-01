Следы на камнях

Кто сделал древнейшие наскальные рисунки?

На протяжении многих тысячелетий, пока не появилась письменность, люди использовали различные изображения для фиксации важных моментов своей жизни. Впрочем, эта традиция осталась в ходу и поныне. И дело тут не столько в исторической дани, сколько в удобстве, универсальности метода изложения информации.

Стойкая традиция

Достаточно вспомнить, например, дорожные знаки или пиктограммы в местах общественного пользования.

Древнейшее известное науке письмо ученые называют предметным — информация передавалась простейшими изображениями предметов, насечками, бугорками, которые передавали смысловую связь между рисунками. Следующий этап развития — письмо рисуночное. Это уже не простейшая передаваемая информация, а несколько рисунков, соединенных в некий сюжетный ряд.

Древнейшие знаки и изображения, найденные на крымской земле, относятся к такому вот рисуночному письму — ко 3-2 тысячелетию до нашей эры. Как гласит официальная версия, в 1935 году на правом берегу реки Качи, на скале Таш-Аир, археологи обнаружили наскальные изображения, растянувшиеся десятиметровой полосой шириной от метра до полутора метров. Примитивного стиля рисунков, сделанных красной охрой — словно бы рукой маленького ребёнка, а не взрослого человека (а тем более художника, решившего масштабно увековечить некое знаменательное событие!) — было великое множество, но большинство из них оказалось разрушено самой природой, и они превратились в бесформенные пятна. Но несколько фрагментов неплохо сохранилось — три группы изображений, около 30 разных фигур и знаков. Считается, что, кроме тех единичных символов, которые некоторые исследователи склонны считать родовыми символами семей, обитавших в этой местности, это — своего рода наскальная летопись какого-то важного события из жизни одного из племен, населявших долину Качи несколько тысячелетий назад. Фигуры вооруженных и безоружных людей, испуганная лошадь у дерева, ощетинившаяся собака, разрушенные постройки и повозки... Похоже на хроники кровавого столкновения в долине, немного ниже скалы, на которой оставлены изображения — в таком случае местное население стало жертвой нападения. Или на рассказ о военном походе — в этом случае, наоборот, художник (или художники) рассказал о нападении жителей здешней долины на какое-то племя вдали от этих мест.

Таинственный примитив

Стоит рассказать и о рисунках, найденных в крымских пещерах. Очень примечательна в этом отношении пещера-шахта Студенческая на Караби-яйле, возле горы Тай-хоба. Изображения в этой пещере нашли в 60-х годах прошлого века студенты Крымского сельхозинститута, поэтому и название шахты — Студенческая. Рисунки там нанесены на поверхности камней, в разное время, некоторые из них, вероятно, тысячелетия назад. Здесь, в шахте, даже летом холодно и, похоже, что прежде ее использовали как огромный холодильник или приходили сюда за льдом. Может быть, шахту использовали и для неких священнодействий, в том числе и христиане.

Знаки в пещере Студенческой также в стиле «как смогли, так и нацарапали», и их можно разделить на несколько групп. Первая — линии. Одиночные и пересекающиеся между собой в различных направлениях. Есть изображения, которые можно считать деревьями, есть изображения кораблей. Причем корабли, судя по их конструкции, относятся к Средневековью.

Есть множество крестов, которые специалисты считают делом рук также средневековых жителей полуострова, то ли оставлявших священные обозначения в важном для них месте — у источника вечного льда, в качестве оберегов, то ли в какой-то период христиане тайно собирались здесь на молитвы. А может быть, это место привлекло их как дань раннехристианской традиции пещерных таинств. Но кресты как солярная символика могли появиться и гораздо раньше пришествия в Крым христианства.

Есть рисунки, которые не поддаются никакой расшифровке даже примерно, не имеют прямых аналогий. Есть фигуры, похожие на каких-то насекомых — действительно загадочные изображения, сложно представить, какому культу они могли соответствовать, или по каким причинам сделали столь странные граффити. Разве что поверить в сказку о том, что в пещере прежде жили вот такие огромные насекомые, которым люди оставляли жертвоприношения.