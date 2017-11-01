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СпецпроектНеизвестный Крым

Следы на камнях

Кто сделал древнейшие наскальные рисунки?

На протяжении многих тысячелетий, пока не появилась письменность, люди использовали различные изображения для фиксации важных моментов своей жизни. Впрочем, эта традиция осталась в ходу и поныне. И дело тут не столько в исторической дани, сколько в удобстве, универсальности метода изложения информации.

Рисунки в шахте Студенческой

Стойкая традиция

Достаточно вспомнить, например, дорожные знаки или пиктограммы в местах общественного пользования.

Древнейшее известное науке письмо ученые называют предметным — информация передавалась простейшими изображениями предметов, насечками, бугорками, которые передавали смысловую связь между рисунками. Следующий этап развития — письмо рисуночное. Это уже не простейшая передаваемая информация, а несколько рисунков, соединенных в некий сюжетный ряд.

Древнейшие знаки и изображения, найденные на крымской земле, относятся к такому вот рисуночному письму — ко 3-2 тысячелетию до нашей эры. Как гласит официальная версия, в 1935 году на правом берегу реки Качи, на скале Таш-Аир, археологи обнаружили наскальные изображения, растянувшиеся десятиметровой полосой шириной от метра до полутора метров. Примитивного стиля рисунков, сделанных красной охрой — словно бы рукой маленького ребёнка, а не взрослого человека (а тем более художника, решившего масштабно увековечить некое знаменательное событие!) — было великое множество, но большинство из них оказалось разрушено самой природой, и они превратились в бесформенные пятна. Но несколько фрагментов неплохо сохранилось — три группы изображений, около 30 разных фигур и знаков. Считается, что, кроме тех единичных символов, которые некоторые исследователи склонны считать родовыми символами семей, обитавших в этой местности, это — своего рода наскальная летопись какого-то важного события из жизни одного из племен, населявших долину Качи несколько тысячелетий назад. Фигуры вооруженных и безоружных людей, испуганная лошадь у дерева, ощетинившаяся собака, разрушенные постройки и повозки... Похоже на хроники кровавого столкновения в долине, немного ниже скалы, на которой оставлены изображения — в таком случае местное население стало жертвой нападения. Или на рассказ о военном походе — в этом случае, наоборот, художник (или художники) рассказал о нападении жителей здешней долины на какое-то племя вдали от этих мест.

Наскальные рисунки на Таш-Аире

Таинственный примитив

Стоит рассказать и о рисунках, найденных в крымских пещерах. Очень примечательна в этом отношении пещера-шахта Студенческая на Караби-яйле, возле горы Тай-хоба. Изображения в этой пещере нашли в 60-х годах прошлого века студенты Крымского сельхозинститута, поэтому и название шахты — Студенческая. Рисунки там нанесены на поверхности камней, в разное время, некоторые из них, вероятно, тысячелетия назад. Здесь, в шахте, даже летом холодно и, похоже, что прежде ее использовали как огромный холодильник или приходили сюда за льдом. Может быть, шахту использовали и для неких священнодействий, в том числе и христиане.

Знаки в пещере Студенческой также в стиле «как смогли, так и нацарапали», и их можно разделить на несколько групп. Первая — линии. Одиночные и пересекающиеся между собой в различных направлениях. Есть изображения, которые можно считать деревьями, есть изображения кораблей. Причем корабли, судя по их конструкции, относятся к Средневековью.

Есть множество крестов, которые специалисты считают делом рук также средневековых жителей полуострова, то ли оставлявших священные обозначения в важном для них месте — у источника вечного льда, в качестве оберегов, то ли в какой-то период христиане тайно собирались здесь на молитвы. А может быть, это место привлекло их как дань раннехристианской традиции пещерных таинств. Но кресты как солярная символика могли появиться и гораздо раньше пришествия в Крым христианства.

Есть рисунки, которые не поддаются никакой расшифровке даже примерно, не имеют прямых аналогий. Есть фигуры, похожие на каких-то насекомых — действительно загадочные изображения, сложно представить, какому культу они могли соответствовать, или по каким причинам сделали столь странные граффити. Разве что поверить в сказку о том, что в пещере прежде жили вот такие огромные насекомые, которым люди оставляли жертвоприношения.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ», Д. Смирнов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 453 от 27 октября 2017 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

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