Роза бюджетных ветров

Крымские власти готовятся принять главный финансовый документ региона

Минувшая неделя ознаменовалась внеочередными заседаниями аппаратов как законодательной, так и исполнительной власти. В центре внимания чиновников было обсуждение будущего бюджета республики. Кстати, на сей раз, впервые в крымской истории, главный финдокумент может быть принят не на год, а сразу на три.

Спроса нет

На внеочередном заседании сессии парламент республики принял решение увеличить прожиточный минимум пенсионеров. Правда ненамного — всего примерно на 1,4%: с 8410 рублей до 8530. Соответствующий закон вступает в силу со следующего года.

Напомним, что данная величина никак не влияет на размер пенсии. Однако если при расчёте выплаты общая сумма (с учётом ежемесячных федеральных и региональных соцначислений) не достигает прожиточного минимума, пенсионеру должна быть начислена соответствующая доплата.

Также депутаты согласовали приватизацию трёх объектов, находящихся в государственной собственности. Среди них клинические санатории в Ялте «Ай-Петри» и «Мисхор» (площадью 5,7 га и 3 га соответственно), а также здравница «Дюльбер» (с внушительной территорией в 22,3 га). После вхождения полуострова в состав РФ эти объекты были национализированы и переданы в ведение Министерства курортов и туризма РК. Однако теперь, как сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, приватизация ялтинских санаториев позволит увеличить доходы крымского бюджета, что, понятно, станет хорошим подспорьем для республики.

Кстати, за этот год от продажи разнообразного госимущества в местную казну поступило лишь около 170 млн руб. при установленном планом приватизации задании в 700 млн руб. Столь вялые темпы продаж, по мнению парламентариев, обусловлены, прежде всего, низкой ликвидностью выставленного на торги имущества и, соответственно, отсутствием покупательского спроса.

На три года вперёд

Тем временем правительство республики в ходе своего заседания одобрило первый в крымской истории трёхлетний бюджет.

Ирина Кивико, министр финансов Крыма:

«Предложенный проект бюджета во многом новационный. В следующем году планируем реализовать региональную бюджетную политику, которая будет направлена на уменьшение зависимости от внешних факторов, дальнейшую стабилизацию внутренних экономических показателей, внедрение новых стандартов качества жизни в сферах, социально значимых для населения, реализацию мероприятий инновационного развития и модернизацию отраслей реального сектора экономики, а также сбалансированного регионального развития».

Согласно тексту проекта, доходы казны на будущий год запланированы в размере 167,9 млрд руб., на 2019-й — 181,4 млрд руб. и на 2020-й — 190,3 млрд руб. При этом бюджет прогнозируется как полностью бездефицитный — беспрецедентный для региона случай. Кроме того, документ не предполагает наличия госдолга.

В 2018 году больше всего денег планируется потратить на развитие национальной экономики (45,4%), образование (16,8%), социальную политику (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%). Ещё 7,5% казённых средств будет пущено на решение общегосударственных вопросов, культуру и безопасность.

Глава республики Сергей Аксёнов в ближайшее время представит документ на рассмотрение парламента. При этом премьер-министр уточнил, что формирование бюджета ещё не закончено: скорее всего, будут увеличены расходы на дорожную деятельность. Кроме того, членам Совмина поручено проработать администрирование и собираемость налогов, а также изыскать внутренние резервы для того, чтобы обеспечить запланированную доходную часть.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«В любом случае необходимо рассмотреть вопрос оптимизации ГУП, МУП, учреждений здравоохранения и образования. При этом хочу уверить всех, что речь идёт не о сокращении младшего, среднего персонала или врачей, а об управленческих аппаратах».

Кстати, в свете обсуждения проекта трёхлетнего бюджета министр экономического развития Крыма Андрей Мельников озвучил прогнозы о том, какой станет жизнь региона в ближайшие несколько лет. Надо сказать, они получились весьма радужными. Ожидается рост валового регионального продукта и инвестиций, снижение индекса потребительских цен. Помимо этого, на 2018–2020 годы прогнозируется рост промышленного производства почти на 30%. Развитие не обойдёт стороной и крымское сельское хозяйство, которое нарастит объёмы на 2,6% благодаря государственному субсидированию. Динамика в сфере строительства, в свою очередь, составит 30%. Причём планируется сдать не менее 1,6 млн квадратных метров жилья.

Подрастут и доходы граждан. Средняя зарплата в Крыму в ближайшие три года вырастет с 27,7 тыс. руб. до 33,2.

Такой, как выразился сам Мельников, «реалистичный оптимизм» основывается на том, что в ближайшие три года будут запущены новые теплоэлектростанции, а реализация инвестиционных проектов вступит, наконец, в активную фазу.

Поплатятся рублём

Помимо бюджета и ближайших перспектив развития республики, в ходе заседания был в очередной раз поднят вопрос борьбы с самостроями. Сергей Аксёнов анонсировал новую правоприменительную практику: наказывать нарушителей будут рублём.

Сергей Аксёнов:

«Применение штрафных санкций внутри архитектурно-планировочных зон начнётся уже на этой неделе. Это ещё один инструмент борьбы с самостроями. Может быть, более эффективный, чем принятие решений о сносе, административный порядок и так далее. Арендная плата за занимаемые участки земли на пляжных территориях, в парковых зонах и в заповедниках будет пересчитана в пятой степени. И тогда посмотрим».

Какие-то радикальные меры и впрямь необходимы, поскольку масштабы незаконного строительства на полуострове становятся всё более грандиозными. Судите сами, проведённая недавно крымским правительством аэрофотосъемка только на территории Ялты зафиксировала 890 объектов, попадающих под программу сноса самостроев. В Алуште таковых более 600, а в Симферополе — около двух тысяч.

Однако, подчеркнул Аксёнов, не все выявленные незаконно возведённые объекты будут включены в программу сноса. Власти планируют тщательно изучить обоснованность строительства каждого из них, а также выяснить, соответствуют ли самострои интересам муниципалитета и граждан. Только после этого будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе спорных объектов.