Готовность к пиковым нагрузкам

В новогоднюю ночь крычмане установят рекорд потребления электроэнергии

Первый снег, выпавший на территории Крыма, напомнил, что зима не за горами, но готов ли полуостров к морозам? Энергетики утверждают, что готов, и даже если не хватит мощности традиционных источников электроэнергии, будем «питаться» от альтернативных.

Без блэкаутов не обойтись?

Дефицит электроэнергии наступающей зимой неизбежен — по оценкам чиновников, он может достигнуть 120 мегаватт.

Вадим Белик, министр топлива и энергетики Крыма:

«По нашим расчетам, в самый пиковый период общее потребление на полуострове может составить 1467 МВт — такого потребления еще не было ни в один период. Этот пик придется на новогоднюю ночь».

Откуда же будут брать недостающие мегаватты? По словам министра, в первую очередь дефицит мощности планируется компенсировать за счет мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС).

Вадим Белик:

«Мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания. Благодаря им мы готовы дать в сеть дополнительные 109,4 МВт. Сейчас в Крыму уже подключено 15 МГТЭС, еще четыре недавно доставили с материка, и в ноябре они будут запущены».

Есть в Крыму и дизельные электростанции. На момент блэкаута в 2015 году их насчитывалось 1120 штук, но, как выяснилось, треть из них не работала. Скандал грянул, когда оказалось, что 274 дизель-генераторные установки, переданные на баланс энергетикам, стоят либо сломанные, либо без топлива, а денег на ремонт и горючее у владельцев нет. Некоторые вообще не умели с ними обращаться. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился передать «бесхозные» ДГУ муниципальным и районным администрациям, провести среди новых владельцев мастер-классы по эксплуатации генераторов и обеспечить стратегический запас топлива для них на случай ЧП. Вадим Белик утверждает, что на сегодня распоряжение главы республики выполнено.

На самый крайний случай энергетики разработали план временных отключений, которые помогут сэкономить 376 мегаватт. В этом плане — 10 объектов вынужденного блэкаута. Впрочем, проблема коснется только промышленного и коммерческого сектора — жилые дома и объекты социальной сферы отключать не будут.

«Совершенно необязательно, что мы вообще будем применять такие непопулярные меры, но если придется, то все отключаемые объекты будут предупреждаться за два-три часа до прекращения подачи электричества», — пояснил Белик.

Ветер и солнце

Есть у властей некоторые надежды и на возобновляемые источники энергии — ветрогенераторы и солнечные батареи.

«По оперативным данным, солнечная энергетика может дать нам 67 МВт, ветровая — 40 МВт. Вообще же из альтернативных источников мы имеем на сегодняшний день 117 МВт дополнительной энергии. Но, конечно, это только в том случае, если в нужное время и в нужном месте будет исправно светить солнце и дуть ветер. Напомню и о нашем новом проекте — установке солнечных батарей во Владиславовке общей мощностью в 100 МВт, правда — это задел на будущее», — отметил министр.

Удалось властям частично решить и другую проблему, которая во время блэкаута 2015 года привела к непредвиденным финансовым потерям как у энергетиков, так и у предприятий республики. Напомню, тогда выяснилось, что в Крыму треть подключений к электрическим сетям — нелегальные. Разгневанный Сергей Аксенов потребовал провести инвентаризацию электрического хозяйства и выяснить, кто, у кого и сколько ворует мегаватт.

«Жесточайший подход в этой ситуации, — настаивал Аксенов. — Ни одного незаконного присоединения быть не должно. Надо вычислить совместно с представителями Крымэнерго и правоохранительными органами по всем цепочкам, по всем звонкам, которые поступают, и дойти до потребителя».

По словам Вадима Белика, он до сих пор каждую неделю получает оперативные данные о незаконных подключениях из регионов:

«Инвентаризация дала плоды. На сегодня вынесены приговоры по 5500 уголовным делам. Нарушителей, а это в основном частные лица, решено не штрафовать напрямую, а обязать расплачиваться по тарифам с предприятиями, у которых они воровали электроэнергию».

А что с газом?

Для сегодняшних нужд полуострова голубого топлива хватает — собственная добыча Черноморнефтегаза плюс закачка по газопроводу с материка покрывает текущие потребности. Но как быть со скорым (в 2018–2019 годах) вводом в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ТЭС?

Черноморнефтегаз не способен полностью обеспечить потребности будущих теплоэлектростанций, в том числе из-за санкций и проблемного статуса шельфовых месторождений Черного моря, — говорит Белик. — Недостающие объемы — а это около 250 миллионов кубических метров — будем продолжать получать по газопроводу«.

Продолжается и реализация проекта газификации удаленных районов Крыма. Власти республики намерены выделять в рамках проекта около двух миллиардов рублей в год.

«Из республиканского бюджета пойдет 800 миллионов рублей, от Крымгазсетей — 250–300 миллионов рублей, от Черноморнефтегаза — до одного миллиарда, в зависимости от прибыли и высвобождения средств. Кроме того, мы подали заявку в федеральный бюджет еще на один миллиард рублей, это уже согласовано с замминистра экономразвития России Сергеем Назаровым. Если нашу заявку утвердят, то газификация пойдет еще более быстрыми темпами», — сообщил Белик.

Всего же, напомнил министр, на газификацию Крыма необходимо 40,5 миллиарда рублей. То есть решить эту проблему удастся не раньше чем через 13 лет.