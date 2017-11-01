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РегионыСимферополь

Мы ждём перемен

Новый глава крымской столицы собирается сделать город лучше. И уже знает как

Симферополь нуждается в преображении. Решительном, но при этом системном. К такому выводу пришёл глава муниципалитета Игорь Лукашёв, недавно вступивший в должность. Что требует первоочередного внимания обновлённой администрации города? И как именно власти собираются сделать крымскую столицу лучше и удобней? Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» разбирался в деталях.

Благоустройство

Во-первых, симферопольская администрация наконец возьмётся за реконструкцию набережной Салгира. Проект грядущих работ уже почти готов. В соответствии с ним планируется отремонтировать ограждения и пешеходную зону, построить новые поливочные пруды, велодорожки, детские площадки, спортивные сооружения. Как мы уже писали ранее, реконструкция, в силу масштабности, а значит, дороговизны, будет проходить в несколько этапов, каждый из которых охватит тот или иной участок набережной. Например, первый этап включает отрезок от Вечного огня до сквера Высоцкого.

Во-вторых, приведут в порядок сам Салгир (причём как Большой, так и Малый), чего не делалось уже много лет. Русло освободят от ила и мусора, будет проведена ревизия технических средств, установленных на реке. Мосты также приведут в порядок: в зависимости от состояния сооружений, возможен как беглый ремонт, так и полная реконструкция.

И, наконец, в-третьих, на следующий год запланировано радикальное преображение улицы Толстого. Сейчас практически завершён ремонт подземных инженерных сетей. Далее последуют укладка дорожного полотна, строительство обширной пешеходной зоны, дополнительное озеленение и создание декоративных элементов архитектуры.

Понятно, что столь масштабные проекты требуют серьёзного финансирования, и самостоятельно городскому бюджету их не потянуть. Поэтому новый мэр обратился к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой о выделении в будущем году дополнительных средств на благоустройство Симферополя. Теперь, уточнил Игорь Лукашёв, всё будет зависеть от возможностей республиканского бюджета.

Дороги

«Большая часть дорог в городе строилась ещё в 80-е годы прошлого века. Конечно, их нужно не просто чинить, а полностью перестраивать в соответствии с современными стандартами, — убеждён Игорь Лукашёв. — Кроме того, на многих улицах нет ливнёвок. Для любой дороги это губительно: вода застаивается и потихоньку разрушает покрытие».

Тактика по дорожному ремонту у горадминистрации отныне будет такая. Для нескольких улиц уже готова проектная документация, есть средства в бюджете для начала работ — можно приступать хоть завтра. Однако прежде чем поспешно тратить деньги на ремонт очередной дороги, считает мэр, сначала нужно выяснить, не проложены ли под ней инженерные сети. И если таковые имеются, то в каком они состоянии. Дело в том, что при серьёзной изношенности коммуникаций чинить улицу нет смысла — в скором времени придётся вскрывать полотно с целью текущего обслуживания сетей. На таких дорогах придётся пока ограничиться ямочным ремонтом. Словом, чинить улицы будут, но используя при этом более аналитический подход.

Ливнёвки

Ситуация с ними в городе, прямо скажем, плачевная. Достаточно вспомнить, например, во что превращается площадь перед железнодорожным вокзалом после любого интенсивного дождя. В некоторых районах города во время ливней заливает частные дома, поскольку нет отвода для прибывающей воды.

Конечно, система ливневой канализации в городе есть. Однако одни стоки забиты опавшей листвой и прочим мусором, а другие не справляются с объёмами поступающей воды, и их нужно увеличивать. Чтобы разобраться, что к чему, Игорь Лукашёв предлагает начать с исследования сети водоотводов, создать их карту, а уже потом непосредственно приниматься за дело.

Кстати, по мнению градоначальника, не совсем правильно сбрасывать дождевую воду в Салгир. В условиях водного дефицита было бы разумней собирать её в специальные резервуары, а затем использовать для полива или технических нужд (например, на городской ТЭЦ).

МБУ

Сейчас большая часть работ в городе выполняется частными подрядчиками, которых городские власти выбирают путём проведения конкурсов. Именно эти компании, как правило, ответственны за низкое качество реализации большинства проектов и начинаний. Вот почему было принято решение вовсе исключить частный бизнес из системы обслуживания городского хозяйства. Отныне такие функции, как ямочный ремонт дорог, работы по благоустройству, уборка и прочие, возьмёт на себя специальное муниципально-бюджетное учреждение — МБУ.

Идея основана на советской модели, при которой в каждом городе существовало единое госпредприятие, полностью обслуживавшее муниципалитет. Кстати, успешный опыт работы подобных организаций уже имеется во многих российских городах. В Симферополе МБУ заработает с декабря. «Мы уже консолидировали достаточно много всевозможной техники. Что-то ещё докупим в этом году. Так что все технические средства для обслуживания города у нового учреждения будут, — комментирует Игорь Лукашёв. — Опять же, как предприятие, работающее по госзаказу, МБУ освобождается от участия в торгах. Это позволит намного оперативнее проводить любые работы, поскольку проведение конкурсов среди подрядчиков, как правило, может занимать несколько месяцев, что затягивает сроки реализации любого проекта».

Общественный транспорт

То, что маршрутки в городе ходят как попало, очевидно не только для горожан, но и для чиновников. Вот почему городские власти совместно с правительством республики стали уделять вопросу работы общественного транспорта повышенное внимание. Прежде всего взялись за выявление нелегальных перевозчиков, которых, как выяснилось, в городе орудует немало. Легальные, в свою очередь, работают бессистемно и с многочисленными нарушениями предписанных норм. К примеру, автобусы часто не доезжают до конца маршрута (особенно в вечернее время), в итоге люди не могут уехать с конечных. Также водители маршруток взяли за правило подолгу стоять на остановках: до тех пор пока не наберут полный салон. Вокруг задержавшегося автобуса тут же образуется пробка, что дополнительно усложняет и без того напряжённую транспортную ситуацию в городе.

В общем, начатый мониторинг поможет выявить недобросовестных перевозчиков, от услуг которых город намерен отказаться. А некоторые маршруты, кстати, планируется и вовсе упразднить за ненадобностью. Какие именно, городские власти обещают определить уже в ближайшее время (в момент сдачи номера в печать стало известно, что договоры были расторгнуты с перевозчиками, обслуживающими маршруты № 41 и № 47, когда эти перевозчики закончат работать и когда появятся на данных маршрутах новые — пока неизвестно. — Ред.).

Пробки

Глава горадминистрации в первые же дни работы в новой должности принял несколько мер для борьбы с одной из главных проблем Симферополя. В частности, улицы с односторонним движением долгое время были загружены припаркованными по обе стороны автомобилями — для проезда оставалась лишь узкая полоса, что сильно затрудняло движение. Теперь на этих направлениях правая сторона всегда будет свободна от машин: автомобили, припаркованные с нарушением данного правила, незамедлительно увозятся эвакуаторами. Постепенно такую систему введут во всём городе, а не только на центральных улицах.

Планируется, наконец, исправить транспортную ситуацию на проспекте Кирова — по субботам и воскресеньям она оказывается практически парализованной из-за обилия въезжающих и выезжающих со стоянки у Центрального рынка машин. Чтобы облегчить развязку, въезд на парковку было решено перенести на улицу Субхи, а на Кирова останется только выезд.

«Конечно, эти меры решат проблему пробок лишь отчасти, — замечает Лукашёв. — Вообще нужно делать карманы для парковки и строить новые стоянки, желательно многоуровневые. Это большая работа, и тотчас её сделать невозможно. Однако мы ведём переговоры с предпринимателями, потенциальными инвесторами, готовыми взять на себя такого рода проекты».

Дом кино

Как вы помните, одно из самых известных зданий Симферополя долгое время находилось в частной аренде. Сейчас оно вернулось в собственность муниципалитета и, по словам замглавы горадминистрации Анжелы Николаенко, есть планы превратить Дом кино в культурный центр. Причём кинотеатра там уже не будет (их, по мнению муниципальных властей, в городе и так предостаточно). К тому же в здании всего один зал, что в наше время очень малорентабельно: чтобы театр не работал себе в убыток, в его распоряжении должно быть минимум четыре помещения для просмотра.

Скорее всего, бывший кинотеатр «Симферополь» будет преобразован в Дом танцев. Городу, по словам Игоря Лукашёва, не хватает помещений для проведения танцевальных встреч и размещения классов. В любом случае, пообещал глава города, торговых объектов в виде ярмарок и магазинов в здании точно больше не будет.

Старый город

Эта зона Симферополя давно стала объектом прений между чиновниками и общественностью. Первые считают Старый город элементом, уродующим облик столицы. Вторые апеллируют к тому, что именно там сосредоточено историческое достояние города, которое, понятно, нужно сохранить. Не говоря уже о том, что в Старом городе живёт значительная часть городского населения, которую, в случае, скажем, полного сноса или радикальной перестройки района, придётся куда-то расселять.

Глава администрации крымской столицы убеждён, что Симферополь нужно разгрузить: сделать больше скверов, парков, открытых общественных пространств. А старые, ветхие, загромождённые кварталы, из которых, в сущности, и состоит Старый город, придётся почти полностью перестраивать, чтобы они соответствовали современным стандартам. «Для начала старые дома можно убирать, так сказать, „револьверным“ способом, — говорит Игорь Лукашёв. — Но с этой обширной территорией нужно что-то делать, проводить комплексную работу. Симферополь эта чаша не минует в любом случае».

Елена ЮМАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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