Диверсия? Преступная халатность?

Энергоснабжение на ЮБК восстановили, но следствие идёт и версии множатся

Первое ЧП случилось 31 октября, второе — под утро 1 ноября. В результате повреждения газопроводов и падения опоры ЛЭП без газа на ЮБК остались примерно 1,2 тысячи человек в населенных пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утёс, также пострадал и Артек. Менее суток понадобилось, чтобы ликвидировать последствия аварии, но официальная причина её пока не озвучена. Хотя Национальный антитеррористический комитет говорит о возможности диверсии...

«Очень громкий хлопок»

Первая авария, после которой упало давление в газопроводе, произошла примерно в 20:30 в последний день октября. Очевидцы слышали очень громкий хлопок в районе газораспределительной станции «Малый Маяк» (по другим данным, рядом с поселком Виноградное). Было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим упала опора ЛЭП. «Авария на газопроводе среднего давления, примерно 1,2 тысячи абонентов без газа. Работают аварийные бригады Черноморнефтегаза и Крымгазсетей, проблем особых нет», — вскоре сообщили в МЧС. Вслед за спасателями на связь вышли и Крымгазсети. «Причину аварии ищут. Или на газораспределительной станции произошла, или на газопроводе. Авария устраняется сразу при обнаружении. Обнаружим, уточним, какая там ситуация, и, естественно, завтра в течение светового дня авария должна быть устранена», — сообщил директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов. Но первыми приступили к ликвидации аварии бригады Крымэнерго — на высоковольтных линиях 110 кВ: Перевальное — Алушта и Алушта — Лучистое, осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма. В то же время, по данным Крымэнерго, электроснабжение населенных пунктов ЮБК не прекращалось.

Вторая серия

Но вскоре произошло второе ЧП, в районе газораспределительной станции «Запрудное» около 4–5 часов утра 1 ноября. В крымском правительстве началось экстренное заседание оперативного штаба, а глава Крыма Сергей Аксёнов взял под личный контроль восстановление газопровода и линий электропередачи на юге полуострова. Вместе с тем республиканский министр топлива и энергетики Вадим Белик сообщил: «Пока основная версия повреждения объектов — авария». Хотя в то же время Национальный антитеррористический комитет заявил: «В качестве одной из версий повреждения газопровода на Южном берегу Крыма рассматривается диверсия». «При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — гласит сообщение НАК. И директор Крымгазсетей Сергей Тарасов не исключил версию подрыва газопровода на Южном берегу Крыма. «Судя по повреждениям на газопроводе, наверное, так и есть. То есть внешнее вмешательство, вмятины и обрывы на газопроводе», — сказал Тарасов.

Тем временем специалисты вырезали участки повреждённого под Алуштой газопровода и передали их на экспертизу правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе Крымгазсетей. «После обследования газопровода было выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия. Наши специалисты вырезали повреждённые участки газопровода и передали их следственным органам для проведения экспертизы и установления причин повреждения», — сообщили в пресс-службе. Так что пока идёт следствие. И чем дело окончится почти понятно. Ведь в день сдачи номера в печать стало известно: ФСБ возбудило три уголовных дела (по каждому эпизоду отдельно) по ст. 281 УК РФ (диверсия). А глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что не сомневается в наличии украинского следа.

Однако в крымских соцсетях стали появляться и другие комментарии. В частности, о том, что аварии — плоды преступной служебной халатности ответственных лиц и якобы «легче списать всё на диверсантов и врагов, чем признать свои страшные промахи».

Звенья одной цепи?

Остроты предположениям о диверсии придало и то, что вскоре после второй аварии работа всех трёх пунктов пропуска на границе с Украиной в Крыму была приостановлена. Как заявили в пресс-службе крымского Погрануправления ФСБ России, из-за технических неполадок. К тому же стали поступать сообщения от крымчан, пересекающих Ангарский перевал. «Сотрудники ДПС проверяют документы у всех водителей и пассажиров, следующих с Южного берега Крыма через Ангарский перевал. Останавливают всех без исключения, поднимающихся со стороны Алушты. Нужно зайти на пост, предъявить документы на авто, пассажир должен предъявить документы, удостоверяющие личность. Все записывается на листочек, паспорта фотографируют», — написал один из пользователей. И хотя через несколько часов границу открыли, а проверки на перевале прекратились, подозрения, что таким образом начали ловить неких диверсантов, у крымчан остались.

Впрочем, повод для подозрений есть. В последние годы было зафиксировано несколько попыток украинских диверсантов попасть в Крым и устроить провокации. Так, в феврале этого года ФСБ задержала некоего Сеит-Ибраима Зайтуллаева, обучавшегося на территории Украины диверсионной работе. А в 2016 году в Севастополе задержали троих диверсантов Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших диверсии на объектах военной инфраструктуры Крыма. При обысках силовики изъяли у них взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов, на которых предполагалось устроить диверсии.

Последним известным случаем стали события 15 августа этого года, когда Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ Украины (уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки, имеющий родственников и имущество в Крыму, о чём в своё время рассказывал «Крымский ТелеграфЪ». — Ред.), готовившего серию диверсий в Крыму. На полуострове он должен был в частности повредить линии электропередачи.

Резюмируя же действия по ликвидации последствий ЧП, можно сказать, что прошло всё отлично: аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов Южного берега Крыма были завершены менее чем за сутки!