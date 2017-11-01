В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... дом может обрушиться на головы прохожим

Не пожелавший представиться житель Бахчисарая обращает внимание на состояние одного из жилых домов: «Фасад жилого дома на ул. Н. Спаи находится в плачевном состоянии. Осыпается штукатурка и того и гляди на голову прохожим, среди которых дети, идущие в детский сад и школу, упадут камни».