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Говорят, что... дом может обрушиться на головы прохожим
Не пожелавший представиться житель Бахчисарая обращает внимание на состояние одного из жилых домов: «Фасад жилого дома на ул. Н. Спаи находится в плачевном состоянии. Осыпается штукатурка и того и гляди на голову прохожим, среди которых дети, идущие в детский сад и школу, упадут камни».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года
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