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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дом может обрушиться на головы прохожим

Не пожелавший представиться житель Бахчисарая обращает внимание на состояние одного из жилых домов: «Фасад жилого дома на ул. Н. Спаи находится в плачевном состоянии. Осыпается штукатурка и того и гляди на голову прохожим, среди которых дети, идущие в детский сад и школу, упадут камни».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 82 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:21

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