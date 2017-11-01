→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте странно с медициной Говорят, что в Ялте есть деньги, чтобы целый год праздновать 180-летие города, но нет денег на ремонт детской больницы. Якобы народ уже собирает подписи, «узнав о намеченном дерибане». «Уже прекрасный стационар перевели на дневное пребывание больных, закрыли хорошо оснащенный пищеблок, сократили штаты лаборатории, прихлопнули рентгенкабинет, изъяли подаренный гурзуфским поссоветом аппарат УЗИ и т. д. Полтора года требуется участковый терапевт, но… оптимизация, – говорят местные жители, знакомые с состоянием местного здравоохранения. – А ведь гурзуфская больница прекрасно могла бы стать филиалом Ялтинской детской больницы. Есть все условия для лечения деток. Нет только желания у чиновников, да и как может руководить этим учреждением некая Инга, которая ничего за три-четыре года не сделала для больницы. Которая три года назад на обращение медиков по поводу зарплаты высказалась: «А вас никто не заставлял идти на референдум»... До сих пор без кассового аппарата работает аптека, что на улице Подвойского... Кто-то ее крышует. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года Еще статьи: Куда пропал аппарат УЗИ? Говорят, что... эпидемия сноса деревьев дошла до больницы Больничная отрава В детской инфекционной больнице сменится руководство Покупайте справочник, хороший справочник Просмотров: 86 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:22