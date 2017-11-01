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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... по квартирам ходят разведывательные бригады

Так в народе окрестили молодых людей, которые на непонятных основаниях совершают обходы квартир крымчан. Говорят, свое настойчивое желание попасть в то или иное жилище они туманно объясняют какими-то социальными программами, мол, им просто необходимо переписать льготников. Однако сила народного сопротивления оказалась прямо пропорциональной степени настойчивости переписчиков. Люди звонили в департамент соцзащиты, где их заверили, что никого по квартирам не отправляли. Теперь в социальных сетях развернута самая настоящая акция, главный девиз которой «Предупредите соседей и родственников, чтобы неизвестным, пользующимся надуманными предлогами, не открывали».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 511 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:24

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