В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... по квартирам ходят разведывательные бригады Так в народе окрестили молодых людей, которые на непонятных основаниях совершают обходы квартир крымчан. Говорят, свое настойчивое желание попасть в то или иное жилище они туманно объясняют какими-то социальными программами, мол, им просто необходимо переписать льготников. Однако сила народного сопротивления оказалась прямо пропорциональной степени настойчивости переписчиков. Люди звонили в департамент соцзащиты, где их заверили, что никого по квартирам не отправляли. Теперь в социальных сетях развернута самая настоящая акция, главный девиз которой «Предупредите соседей и родственников, чтобы неизвестным, пользующимся надуманными предлогами, не открывали». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года Еще статьи: Фильтры для лохов Говорят, что... мошенничают с пластиковыми окнами Говорят, что... жители многоэтажек могут лишиться газа Кто собирает подписи в Крыму? Гвардейские дыры