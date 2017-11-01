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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... льготники — второй сорт

Жители ЮБК сообщают в редакцию: «В автобусе № 683, маршрут № 122 «Буревестник» – Вещевой рынок Ялта (директор Поддубный С. В.) в салоне висит объявление: «Право на льготный проезд без предоставления сидячих мест»... Оказывается, пенсионеры-льготники должны ездить стоя. Вот такая льгота. Водитель маршрутного автобуса № 122 однажды вышел из кабины и пропускал в салон только тех граждан, кто оплачивал проезд, а льготников впустил в последнюю очередь, когда все сидячие места были заняты. Автобуса маршрута № 122 долго не было, время позднее, 20:00. У пенсионеров выбора не было, пришлось ехать стоя. Кроме того, даже если есть свободные места, водители настаивают, чтобы пенсионеры пересаживались на ранее определенные два льготных места, ругаются, оскорбляют пожилых людей. Сил и здоровья у нас уже нет, хватит над нами издеваться».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 194 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:25

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