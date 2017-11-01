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Байки, сонеты

Треть года – праздники

Очень смело, как сообщают в редакцию крымчане, выглядит количество праздничных и выходных дней в следующем году. Судите сами. Министерство труда и социальной защиты Крыма подготовило производственный календарь на 2018 год, и, согласно этому документу, праздничных нерабочих дней в новом году будет 15: 1–8 января – новогодние каникулы и Рождество, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией, 1 мая – праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. В случае, если глава Крыма решит объявить выходными днями религиозные праздники, к вышеприведенному списку добавится еще четыре: 8 апреля – Пасха, 27 июня – Троица, 15 июня – Ораза-байрам, 21 августа – Курбан-байрам. При этом рабочее время в течение шести дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря) будет сокращено на один час. В целом 119 дней в следующем году станут нерабочими. Почти треть года. Когда же работать будем?..

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 32 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:34

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