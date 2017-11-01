Карьерам – нет!

Старокрымское население высказалось против очередного «промышленного ада»

В Старом Крыму жители не хотят мириться с созданием очередного песчаного карьера вблизи их домов. Письма в прокуратуру и профильное министерство не дали результатов. Поэтому граждане совместно с городскими властями провели публичное слушание по этому вопросу.

Третий...

Чтобы понять масштаб проблемы, стоит начать с экологической составляющей. Массив Агармыш — самая восточная часть внутренней гряды Крымских гор. В прошлом веке на его территории, общей площадью 40 га, основан памятник природы государственного значения. Теперь всё это биологическое разнообразие под угрозой исчезновения, кроме того, местные карстовые полости собирают воду, которая потом выходит со всех склонов массива.

Тамара Белоусова, эколог:

«Сама по себе гряда — это жизненно необходимый экологический объект не только для Старого Крыма, а для всего восточного Крыма. Потому что между Большим и Малым Агармышем есть глубинный колодец — Субаш. Это колодец, который питает водой весь восточный Крым... Питал».

После открытия первого карьера по добыче щебня вся природная водоносная система разрушилась. А ведь до этого в Старом Крыму было больше сотни родников. Не так давно стала доступна информация о другом открывающемся здесь карьере, в непосредственной близости к городу, прямо возле строящегося детского сада. Там же по проекту генерального плана предполагается строительство нового жилого микрорайона.

Михаил Красильников, председатель Общественного совета г. Старый Крым:

«Про открытие нового карьера мы знали уже давно и давно начали писать в прокуратуру. Письмо дошло и до министерства экологии РК. Вопрос начал затягиваться. К нам приезжали представители и предлагали всевозможные варианты, чтобы его открыть, но мы вместе с жителями, с администрацией, горсоветом говорим решительное „нет“ открытию нового карьера».

Внемлют ли власти?

До лета этого года еще один карьер никаким образом не вписывался в планы муниципалитета. Да и о чём может идти речь, когда неподалёку со времён СССР функционируют два старых, создавая жителям массу неудобств? Люди замечают, что климат изменился не в лучшую сторону. А с водой, которой Агармыш обеспечивает весь город и близлежащие сёла, постоянные проблемы. Прежде она текла просто с гор и её было много, а как только открылись карьеры — ушла.

Инесса Паратова, жительница г. Старый Крым:

«Я своими ногами ходила по верху Малого Агармыша, который внутри абсолютно уничтожен. Это ад. То же самое могут сделать с Большим Агармышем».

От безысходности люди написали соответствующую петицию в интернете. Муниципальная же власть вынесла вопрос на всеобщее обсуждение.

Григорий Балабанов, глава администрации г. Старый Крым:

«Глава республики дал очередность: сначала согласовать месторождение с муниципалитетом и местными властями, а потом только собирать документы. К сожалению, они сначала делают землеотвод, а потом пытаются согласовать. Решать данный вопрос как глава администрации я самостоятельно не могу. Обратившись к депутатскому корпусу Старого Крыма, мы вынесли вопрос на общественные слушания. Но, судя по тому, сколько собралось народа на митинге, понятно, что люди категорически возражают».

Более 2,5 тыс. человек пришли в городской парк, чтобы не допустить ущемления своих прав на нормальные условия жизни. Всех участников регистрировали, чтобы в дальнейшем, по результатам открытого голосования, составить протокол и направить его главе республики.

Республиканские парламентарии в свою очередь уверяют, что мнение людей будет услышано.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов РК:

«Карьер там действовал ещё с советских времён и работал при Украине. Но, тем не менее, выслушав все аргументы против работы этого карьера, мы приняли решение, ввиду выявленных нарушений, работу приостановить. Насколько я знаю, первого января у них заканчивается договор аренды, и я так понимаю, что местные власти категорически против её продления. То есть с 1 января он юридически прекращает свою деятельность».

Игорь Буданов, председатель комитета Государственного совета РК по аграрной политике:

«Конечно, карьеры нужны, но надо искать место для использования карьеров на других территориях республики. Я думаю, глава РК примет правильное решение».

Чем закончится эта история и внемлет ли власть народу? Будем следить за этой ситуацией.