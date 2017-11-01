Скорбный вид «дворцов Гименея»

В наши дни всё ещё встречаются люди, которые женятся всего раз в жизни. И уж конечно любая пара рассчитывает, что заключаемый брак — раз и навсегда. Потому и молодым, и их близким хочется, чтобы заветный день прошёл счастливо и красиво. Работники ЗАГСов тоже стараются, по мере возможности, создавать атмосферу праздника. Но, увы, подчас все усилия могут пойти насмарку лишь из-за специфики местного благоустройства.

Не праздничная атмосфера

Чуть меньше года назад симферопольский ЗАГС, объединив районные подразделения, обосновался в здании Дворца культуры профсоюзов на улице Киевской. Министерство юстиции РК отремонтировало и облагородило помещение, выделенное ведомству на правах аренды. Получилось действительно красиво и даже уютно. Правда несколько портят впечатление искусственные цветы в кадках. Но это, допустим, дело вкуса.

А вот что на самом деле может испортить всё впечатление от торжественного дня, так это дистанция, которую молодожёнам и их гостям приходится преодолевать на пути от кортежа до дверей ЗАГСа. Во-первых, подъезд к ДКП с центрального входа, как многие знают, невозможен. Поэтому автомобили приходится оставлять либо за зданием (а там сейчас вовсю идёт ремонт, так что виды, скажем прямо, жутковатые), либо на близлежащих улицах. Оттуда нужно добраться до парадной двери: по расшатанной и полуразвалившейся плитке, сквозь книжный рынок, который работает на площади аккурат в самый «свадебный» день — субботу. Можно ли сохранить торжественное и праздничное настроение после такой одиссеи? Как фотографироваться на фоне всей этой «красоты»? А невесте изловчиться, чтобы не испачкать и не порвать нарядное свадебное платье?

Казалось бы, после переезда ЗАГСа в новое помещение прошло уже достаточно времени, чтобы по крайней мере начать облагораживать территорию вокруг ДКП. Увы, за истекшие месяцы никаких работ так и не было проведено. Тем временем покрытие пешеходной зоны и немногочисленные объекты архитектуры, расположенные на площади, постепенно разваливаются, лишённые надлежащего ухода. Не говоря уже о то ли роще, то ли парке, разбитом на прилегающем к Дворцу культуры участке — флора там успела одичать до неприличия.

Станет лучше, но сначала — хуже

Разумеется, заниматься благоустройством территории вокруг ДКП должен не Минюст — ведомство лишь арендует помещение в здании. И, кстати, сотрудники ЗАГСа вполне довольны новым местом работы.

Наталья Пельо, заместитель министра юстиции РК — начальник департамента записи актов гражданского состояния:

«Раньше наши сотрудники были вынуждены ютиться в полуподвальных помещениях, где на 50 квадратных метрах размещалось по шесть человек, и при этом ещё нужно было регистрировать браки и создавать людям праздник. Вспомните, например, железнодорожный или киевский ЗАГСы. Они располагались в полуподвальных помещениях жилых многоэтажек. Вот и представьте ситуацию: идёт свадьба, нарядные молодые, гости собрались, а кто-то из жильцов, например, постирал бельё и вывесил за балкон. Подъездов для кортежей там вообще не было. Сейчас у каждого специалиста отдельный кабинет, где светло и тепло. Да, конечно, хотелось бы, чтобы к ДКП вёл более благоустроенный подъезд, с парадного входа. Но и Москва не сразу строилась. На сегодняшний день то, что есть, для нас уже достижение».

Наталья Пельо напомнила, что и у Дома бракосочетания, который на улице Пушкина, если вдуматься, подъезд неважный — не развернуться. И также нет парковки. Ситуация не меняется вот уже много лет и, судя по всему, вряд ли дело сдвинется с мёртвой точки в ближайшее время.

А вот администрация Дворца культуры готова работать над благоустройством прилегающего участка. По словам директора ДКП Андрея Тищенкова, уже есть проект, который сейчас находится в стадии разработки. Он включает в себя и создание подъезда к центральному входу, и проведение целого комплекса работ по приведению площади в надлежащий вид.

Андрей Тищенков:

«Думаю, уже в следующем году мы сможем преобразить этот участок. Но пока ДКП не оформит землю на себя, у нас не будет возможности приступить к работам. Этот процесс уже идёт, но затянется, я думаю, ещё примерно на полгода. Тем временем мы следим за чистотой площади — поддерживаем там порядок как можем. И постепенно делаем ремонт здания: сейчас как раз занимаемся восстановлением его фасада».

Конечно, своими силами Дворцу культуры проект реконструкции площади не потянуть. Так что благоустройство планируется проводить с привлечением средств инвесторов. Таковые, по словам директора ДКП, уже имеются.

В свою очередь, как нам сообщили в администрации Симферополя, город возьмёт на себя наведение порядка в близлежащем парке. В скором времени его планируется превратить в приличное общественное пространство, где молодожёны смогут прогуливаться после церемонии.

Это хорошие новости. Но есть и плохие: вся вышеописанная красота — дело будущего, а пока ситуация на площади станет ещё хуже. Со следующей недели на площади перед ДКП начнётся ремонт подземных инженерных сетей. В этой связи коммунальным службам придётся перерыть весь участок. Конечно, Андрей Тищенков уверил нас в том, что всё будет организовано должным образом, чтобы деятельность коммунальщиков никак не мешала работе Дворца культуры и ЗАГСа. Однако то, что теперь желающим вступить в законный брак придётся пробираться мимо гор грунта и прочих строительных красот, не вызывает сомнений.

Единственный в Крыму

Кстати, симферопольцы — не единственные, кто страдает из-за состояния ЗАГСов. Взять к примеру Дворец бракосочетания в Евпатории. Здание было построено в 1985 году и представляло собой шикарный проект: отдельные комнаты для жениха и невесты, большой зал для гостей, красивый вход, широкая лестница, выход для молодожёнов и их близких с другой стороны, чтобы пары не сталкивались друг с другом. К сожалению, за 30 лет жизни ЗАГСа его, в сущности, ни разу толком не ремонтировали. Сейчас здание являет собой плачевное зрелище: наружная отделка осыпается, как и штукатурка на лестницах, отслаивается облицовочная плитка. Унылый вид дополняют неработающий фонтан у входа и клумбы в сорняках.

В Минюсте республики говорят, что уже длительное время ведут переговоры с администрацией Евпатории по поводу передачи Дворца бракосочетания в собственность ведомства. До тех пор оно не сможет провести ремонт в помещении — как ни парадоксально, ЗАГС находится в здании на правах безвозмездного пользования (то есть фактически на птичьих).

К сожалению, переговоры пока остаются безрезультатными, но министерство сдаваться не намерено. Тем более что евпаторийский «дворец Гименея» — единственное в Крыму здание, построенное специально под ЗАГС.