Правопреемник Кубка СССР

Об этом помнить важно, а продолжать необходимо

Сейчас внимание наших поклонников футбола сосредоточено на нескольких международных и национальных турнирах. На международной арене — это завершение отборочного этапа к мундиалю-2018 и борьба за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а на внутренней — чемпионат и розыгрыш Кубка страны, обладатель которого определится весной 2018 года.

Немного истории

Недавно, после матча четырнадцатилетних мальчишек, автору этого материала пришлось отвечать на неожиданный вопрос юных футболистов: «Разыгрывался ли в СССР кубок по футболу?» Пришлось провести своеобразный урок истории, который, признаюсь, не только ребята, но и их молодые наставники восприняли с интересом. Впервые Кубок СССР был разыгран в 1936 году, и его обладателем стал московский «Локомотив», как его шутя называли «пятым колесом в столичной футбольной телеге», отдавая преимущество в мастерстве «Динамо», «Спартаку», ЦСКА и «Торпедо». С тех пор почётный приз разыгрывался 51 раз, не проводился лишь в первые три года Великой Отечественной войны. Но уже в 1944 году в Москве был вновь разыгран, и достался футболистам ленинградского «Зенита», города, который незадолго до этого пережил страшную фашистскую блокаду, проявив мужество и героизм, в том числе и на футбольном поле, проведя исторический «Блокадный матч» между «Динамо» и сборной Балтийского флота.

За свою полувековую историю оригинальная хрустальная ваза, украшенная серебряной фигуркой футболиста, доставалась 14 командам из четырёх союзных республик. В России его обладателями становились московские «Спартак» — 10, «Торпедо» и «Динамо» — по 6, ЦСКА — 5, «Локомотив» — 2, ленинградский «Зенит» и ростовский СКА — по 1 разу. На Украине почётный приз доставался киевскому «Динамо» — 9, донецкому «Шахтёру» — 4, харьковскому «Металлисту», днепропетровскому «Днепру» и львовским «Карпатам», единственному клубу, который, завоевав второй по значению в стране футбольный приз, не входил в главную лигу СССР, — по 1 разу. Рекордсменом уже несуществующей страны остались навсегда не только львовяне, но и наши земляки — футболисты симферопольской «Таврии». Будучи клубом второй лиги, им удалось в сезоне 1986/87 года, победив московский «Локомотив» — 0:0 (по пенальти — 3:2), ташкентский «Пахтакор» — 2:1, одесский «Черноморец» — 2:1, гродненский «Химик» — 4:3, харьковский «Металлист» — 0:0 (по пенальти — 3:2), пробиться в полуфинал. Где, увы, не без нажима из вышестоящей футбольной федерации, уступили минскому «Динамо» — 0:2. И, наконец, по два раза Кубок СССР «зимовал» у тбилисского «Динамо» и ереванского «Арарата». О чём теперь с восторгом вспоминают в Грузии и Армении, кстати, как и на незалежной Украине. Последним его владельцем был в 1992 году московский «Спартак», после чего клубы разошлись по своим «национальным квартирам».

Скромная Премьер-лига

Хотя Россия и явилась футбольным правопреемником СССР, но её чемпионат и Кубок начинаются с цифры 1. Но впервые Кубок страны проводится сейчас, в юбилейный, 25-й раз, где так скромно выступают клубы из Премьер-лиги, которые всегда увозили почётный приз в свои штаб-квартиры. По семь раз с Кубком России совершали круг почёта по дорожкам стадионов московские ЦСКА и «Локомотив», по три раза — московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», по одному разу — московские «Динамо» и «Торпедо», казанский «Рубин», «Ростов», грозненский «Терек» (нынешний «Ахмат»).

И вот теперь, начав турнир, как всегда, с 1/16 финала, где их соперниками были команды ФНЛ и второй лиги, выступавшие в роли хозяев полей в единственном матче этой стадии розыгрыша, девять из шестнадцати ведущих команд России вынуждены были оказаться зрителями дальнейшего сражения за почётный приз. В их числе были досрочно сдавшие Кубок России — 2017 московские «железнодорожники», их земляки из ЦСКА и «Динамо», питерский «Зенит», «Краснодар», грозненский «Ахмат», финалист розыгрыша почётного приза минувшего сезона екатеринбургский «Урал». Причём они и их коллеги уступили не равным себе по рангу соперникам, а командам, уступающим им в классе. Предполагалось, что клубы Премьер-лиги более тщательно будут готовиться к поединкам 1/8 финала, победа в которых открывала дорогу в четвертьфинал. Ведь те же столичный «Спартак», «Ростов», «Рубин» стремились в очередной раз завоевать Кубок страны.

Но недавно прошедшие поединки 1/8 финала, в которых три пары составляли команды из ФНЛ, в одной — сошлись клубы из Премьер-лиги, а в четырёх — продолжилась дуэль между «старшими» и «младшими», показали, что этим надеждам не суждено было осуществиться. Соперничество между посланцами первого дивизиона на кубковой тропе, как говорится, особая песня, и вот чем она завершилась: владивостокская «Луч-Энергия» — красноярский «Енисей» — 2:1, «Тамбов» — курский «Авангард» — 0:2, ярославский «Шинник» — нижегородский «Олимпиец» — 4:0.

А вот в борьбе «премьеров» из Ростова и пермского «Амкара» потребовалась послематчевая серия пенальти, чтобы определить сильнейшего. Счёт в поединке открыли гости из Перми, успеха добился нигериец Брайан Идову, но под занавес первого тайма защитник ростовчан Сергей Паршивлюк установил равновесие — 1:1. Оно сохранялось во втором тайме, в добавочные полчаса и, наконец, в серии пенальти, до счёта 9:9. После чего вратарь ростовчан Сергей Песьяков не сумел отразить удар австрийца Дарко Бодула, а страж ворот «Амкара» Артур Нигматуллин это успешно совершил — 10:9. Вот так ещё один бывший владелец Кубка страны покинул турнир.

Серия пенальти понадобилась и в матче «Тосно» — томская «Томь», где два «Т» не смогли за 120 минут добиться преимущества друг над другом — 0:0. Тут счастье на берегах Невы улыбнулось хозяевам поля — 6:5. Армейцы Хабаровска принимали у себя на Дальнем Востоке питерское «Динамо» и благодаря метким ударам грузина с российским паспортом Георгия Наваловского и серба Мирослава Марковича одержали уверенную победу — 2:0. В свою очередь «Рубину» на глазах почитателей весь матч довелось гнаться за самарскими «Крыльями Советов», у которых известный белорусский форвард Сергей Корниленко и молодой Азер Алиев уже к 55-й минуте добились преимущества в два мяча. Наконец, хавбек ещё одного экс-владельца Кубка России казанец Рифат Жемалетдинов смог отыграть один мяч — 1:2. Но, увы...

Кстати, действующий чемпион страны московский «Спартак», принимавший в столице одноклубников из второлигового Нальчика, тоже весь первый тайм был в роли отыгрывающейся стороны, после того как 24-летний полузащитник кавказцев Вениамин Медников открыл счёт. Но в перерыве наставник москвичей итальянец Массимо Каррера «дал дрозда» своим парням, и, выйдя на поле после кратковременного отдыха, они провели в ворота гостей четыре мяча. Это удалось сделать хорвату Марио Пашаличу, парагвайцу Лоренсо Мельгарехо (дважды), Илье Куликову, а пятый гол в свои ворота провёл Ислам Жилов. На этот водопад мячей гости смогли ответить лишь голом Магомеда Гугуева — 2:5.

Четвертьфинальные поединки состоятся уже в будущем году. 28 февраля встречаются «СКА-Хабаровск» — «Шинник» и «Авангард» — «Амкар», а 1 марта — «Спартак» — «Крылья Советов» и «Тосно» — «Луч-Энергия». Теперь, если спартаковцы Москвы в четвёртый раз не выиграют Кубок России, то мы станем свидетелями рождения десятого по счёту владельца Кубка страны. Пока же, кроме привычной дороги в Москву, он может отправиться не в столь далёкий путь: в Ярославль, Курск, Самару, Тосно (Ленинградская область). Или совершить вояж в далёкие Пермь, Хабаровск или Владивосток, где никогда не бывал.