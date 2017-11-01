Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... в Саках – коровник
Говорят, что... торгуют одеждой с запрещ ...
Суть дачной амнистии
Едем плохо, стоим хорошо
Новый земельный скандал?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Спорт

Правопреемник Кубка СССР

Кубок России. Современность...

Об этом помнить важно, а продолжать необходимо

Сейчас внимание наших поклонников футбола сосредоточено на нескольких международных и национальных турнирах. На международной арене — это завершение отборочного этапа к мундиалю-2018 и борьба за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а на внутренней — чемпионат и розыгрыш Кубка страны, обладатель которого определится весной 2018 года.

Немного истории

Недавно, после матча четырнадцатилетних мальчишек, автору этого материала пришлось отвечать на неожиданный вопрос юных футболистов: «Разыгрывался ли в СССР кубок по футболу?» Пришлось провести своеобразный урок истории, который, признаюсь, не только ребята, но и их молодые наставники восприняли с интересом. Впервые Кубок СССР был разыгран в 1936 году, и его обладателем стал московский «Локомотив», как его шутя называли «пятым колесом в столичной футбольной телеге», отдавая преимущество в мастерстве «Динамо», «Спартаку», ЦСКА и «Торпедо». С тех пор почётный приз разыгрывался 51 раз, не проводился лишь в первые три года Великой Отечественной войны. Но уже в 1944 году в Москве был вновь разыгран, и достался футболистам ленинградского «Зенита», города, который незадолго до этого пережил страшную фашистскую блокаду, проявив мужество и героизм, в том числе и на футбольном поле, проведя исторический «Блокадный матч» между «Динамо» и сборной Балтийского флота.

За свою полувековую историю оригинальная хрустальная ваза, украшенная серебряной фигуркой футболиста, доставалась 14 командам из четырёх союзных республик. В России его обладателями становились московские «Спартак» — 10, «Торпедо» и «Динамо» — по 6, ЦСКА — 5, «Локомотив» — 2, ленинградский «Зенит» и ростовский СКА — по 1 разу. На Украине почётный приз доставался киевскому «Динамо» — 9, донецкому «Шахтёру» — 4, харьковскому «Металлисту», днепропетровскому «Днепру» и львовским «Карпатам», единственному клубу, который, завоевав второй по значению в стране футбольный приз, не входил в главную лигу СССР, — по 1 разу. Рекордсменом уже несуществующей страны остались навсегда не только львовяне, но и наши земляки — футболисты симферопольской «Таврии». Будучи клубом второй лиги, им удалось в сезоне 1986/87 года, победив московский «Локомотив» — 0:0 (по пенальти — 3:2), ташкентский «Пахтакор» — 2:1, одесский «Черноморец» — 2:1, гродненский «Химик» — 4:3, харьковский «Металлист» — 0:0 (по пенальти — 3:2), пробиться в полуфинал. Где, увы, не без нажима из вышестоящей футбольной федерации, уступили минскому «Динамо» — 0:2. И, наконец, по два раза Кубок СССР «зимовал» у тбилисского «Динамо» и ереванского «Арарата». О чём теперь с восторгом вспоминают в Грузии и Армении, кстати, как и на незалежной Украине. Последним его владельцем был в 1992 году московский «Спартак», после чего клубы разошлись по своим «национальным квартирам».

Скромная Премьер-лига

Хотя Россия и явилась футбольным правопреемником СССР, но её чемпионат и Кубок начинаются с цифры 1. Но впервые Кубок страны проводится сейчас, в юбилейный, 25-й раз, где так скромно выступают клубы из Премьер-лиги, которые всегда увозили почётный приз в свои штаб-квартиры. По семь раз с Кубком России совершали круг почёта по дорожкам стадионов московские ЦСКА и «Локомотив», по три раза — московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», по одному разу — московские «Динамо» и «Торпедо», казанский «Рубин», «Ростов», грозненский «Терек» (нынешний «Ахмат»).

И вот теперь, начав турнир, как всегда, с 1/16 финала, где их соперниками были команды ФНЛ и второй лиги, выступавшие в роли хозяев полей в единственном матче этой стадии розыгрыша, девять из шестнадцати ведущих команд России вынуждены были оказаться зрителями дальнейшего сражения за почётный приз. В их числе были досрочно сдавшие Кубок России — 2017 московские «железнодорожники», их земляки из ЦСКА и «Динамо», питерский «Зенит», «Краснодар», грозненский «Ахмат», финалист розыгрыша почётного приза минувшего сезона екатеринбургский «Урал». Причём они и их коллеги уступили не равным себе по рангу соперникам, а командам, уступающим им в классе. Предполагалось, что клубы Премьер-лиги более тщательно будут готовиться к поединкам 1/8 финала, победа в которых открывала дорогу в четвертьфинал. Ведь те же столичный «Спартак», «Ростов», «Рубин» стремились в очередной раз завоевать Кубок страны.

Но недавно прошедшие поединки 1/8 финала, в которых три пары составляли команды из ФНЛ, в одной — сошлись клубы из Премьер-лиги, а в четырёх — продолжилась дуэль между «старшими» и «младшими», показали, что этим надеждам не суждено было осуществиться. Соперничество между посланцами первого дивизиона на кубковой тропе, как говорится, особая песня, и вот чем она завершилась: владивостокская «Луч-Энергия» — красноярский «Енисей» — 2:1, «Тамбов» — курский «Авангард» — 0:2, ярославский «Шинник» — нижегородский «Олимпиец» — 4:0.

А вот в борьбе «премьеров» из Ростова и пермского «Амкара» потребовалась послематчевая серия пенальти, чтобы определить сильнейшего. Счёт в поединке открыли гости из Перми, успеха добился нигериец Брайан Идову, но под занавес первого тайма защитник ростовчан Сергей Паршивлюк установил равновесие — 1:1. Оно сохранялось во втором тайме, в добавочные полчаса и, наконец, в серии пенальти, до счёта 9:9. После чего вратарь ростовчан Сергей Песьяков не сумел отразить удар австрийца Дарко Бодула, а страж ворот «Амкара» Артур Нигматуллин это успешно совершил — 10:9. Вот так ещё один бывший владелец Кубка страны покинул турнир.

Серия пенальти понадобилась и в матче «Тосно» — томская «Томь», где два «Т» не смогли за 120 минут добиться преимущества друг над другом — 0:0. Тут счастье на берегах Невы улыбнулось хозяевам поля — 6:5. Армейцы Хабаровска принимали у себя на Дальнем Востоке питерское «Динамо» и благодаря метким ударам грузина с российским паспортом Георгия Наваловского и серба Мирослава Марковича одержали уверенную победу — 2:0. В свою очередь «Рубину» на глазах почитателей весь матч довелось гнаться за самарскими «Крыльями Советов», у которых известный белорусский форвард Сергей Корниленко и молодой Азер Алиев уже к 55-й минуте добились преимущества в два мяча. Наконец, хавбек ещё одного экс-владельца Кубка России казанец Рифат Жемалетдинов смог отыграть один мяч — 1:2. Но, увы...

Кстати, действующий чемпион страны московский «Спартак», принимавший в столице одноклубников из второлигового Нальчика, тоже весь первый тайм был в роли отыгрывающейся стороны, после того как 24-летний полузащитник кавказцев Вениамин Медников открыл счёт. Но в перерыве наставник москвичей итальянец Массимо Каррера «дал дрозда» своим парням, и, выйдя на поле после кратковременного отдыха, они провели в ворота гостей четыре мяча. Это удалось сделать хорвату Марио Пашаличу, парагвайцу Лоренсо Мельгарехо (дважды), Илье Куликову, а пятый гол в свои ворота провёл Ислам Жилов. На этот водопад мячей гости смогли ответить лишь голом Магомеда Гугуева — 2:5.

Четвертьфинальные поединки состоятся уже в будущем году. 28 февраля встречаются «СКА-Хабаровск» — «Шинник» и «Авангард» — «Амкар», а 1 марта — «Спартак» — «Крылья Советов» и «Тосно» — «Луч-Энергия». Теперь, если спартаковцы Москвы в четвёртый раз не выиграют Кубок России, то мы станем свидетелями рождения десятого по счёту владельца Кубка страны. Пока же, кроме привычной дороги в Москву, он может отправиться не в столь далёкий путь: в Ярославль, Курск, Самару, Тосно (Ленинградская область). Или совершить вояж в далёкие Пермь, Хабаровск или Владивосток, где никогда не бывал.

Гарик ОРЛОВ
Фото rsport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:59

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Ноябрь 2017 (11)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru