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Спорт

Отложили ещё на месяц

Ксения Перова

МОК клятвенно обещал, что в октябре будет принято окончательное решение: будет или нет Россия участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. При этом должны были полностью завершить работу две специальные комиссии, которые были созданы, чтобы детально изучить все допинговые «шалости» со стороны россиян, которые якобы помогли им блестяще выиграть в командном зачёте зимние Олимпийские игры в Сочи-2014.

Факты оказались не доказаны

Увы, пока ни комиссия Дениса Освальда, изучающая допинг-пробы всех российских участников Игр, ни их коллеги из комиссии экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, задача которых доказать, что в России существовала государственная система принятия допинга, в очередной раз не уложились в сроки. И окончательное решение по России теперь обещают огласить в конце ноября, когда до стартов останется всего-то два месяца, а для подачи официальной олимпийской заявки — и того меньше. Пока факты всех многочисленных нарушений, якобы имевших место четыре года назад на берегу Чёрного моря, не доказаны. Хотя по-прежнему в главных консультантах у Освальда ходит разыскиваемый Интерполом по заявке России Григорий Родченков, не скрывающий, что именно он подсадил на допинговую иглу и свои «чудо-напитки» российских атлетов, которые помогли им стать олимпийскими чемпионами и призёрами. А в команде Шмида в поте лица своего трудится заклятый друг россиян канадский профессор права Ричард Макларен. По всей видимости, потратив на эти исследования уйму долларов из кассы МОК, чтобы их не обвинили в подковёрных играх, комиссиям нужны доказательства, и они надеются на то, что смогут их отыскать ещё за тридцать дней последнего осеннего месяца. Посмотрим, что из этого получится.

В далёкой Мексике

Тем временем подходит к концу летний спортивный сезон, который был богат на мировые чемпионаты по олимпийским видам спорта. И в далёкую столицу Мексики Мехико съехались сильнейшие лучники планеты, чтобы разыграть чемпионские титулы по десяти дисциплинам в стрельбе из блочного и классического лука, входящего в программу Олимпийских игр. В общекомандных состязаниях сенсаций не произошло. Первенствовали, как говорится, в одни ворота, южнокорейские стрелки, завоевавшие пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Наши парни и девушки весьма скромно смотрелись в состязаниях из блочного лука, где в личном первенстве не поднялись выше 17–32 места. Здесь чемпионами мира стали француз Себастьян Пейно и кореянка Юн Су Сон. У мужчин в командной стрельбе первенствовали американцы, а у женщин — колумбийки, микст выиграли корейцы.

А вот в состязаниях из классического лука пришел праздник на нашу улицу. Наша известная лучница призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Ксения Перова дошагала до финала, где смогла взять реванш у олимпийской чемпионки кореянки Хи Чжин Чан — 6:4, став чемпионкой мира. В состязаниях у мужчин чемпионом мира стал кореец Дон Хьюн Им, а россиянин Арсалан Балданов в малом финале, где он боролся за бронзовую медаль с голландцем Стивом Вейлером и уступил ему — 2:6, занял четвёртое место. Корейцам достались чемпионские награды в командных сражениях и в миксте у мужчин, а в командной борьбе у женщин лучшими стали итальянки.

Арена сражений — Сингапур

В профессиональном теннисе, где ежегодно проходит сотня разнообразных турниров, тем не менее, отсутствует официальный чемпионат мира, как среди мужчин, так и среди женщин. Но зато необычайно популярны мировые рейтинги среди мужчин и женщин. В конце каждого октября женщины проводят итоговый турнир WTA, а в начале ноября аналогичный турнир для одиночников и пар проводят мужчины. К участию в них допускаются по восемь лучших спортсменов, занимающих на этот момент первые места в мировых рейтингах, и восемь сильнейших пар. Ну а если кто-нибудь из них не может, из-за травм, участвовать в заключительном турнире, неофициально считающемся чемпионатом мира среди профессионалов, то их могут заменить кто-то из троих запасных, занимающих в мировых рейтингах 9–11 места.

Восемь участников этих турниров, согласно жребию, в одиночных состязаниях разводятся на две группы — «красную» и «белую», по четыре теннисиста в каждой, играющие по круговой системе. По двое лучших из каждой группы выходят в полуфинал, победители которого в финале разыгрывают титул победителя итогового турнира.

И вот недавно женщины собрались в Сингапуре, куда приехала вся восьмёрка лучших, а две запасные — француженка Кристина Младенович и россиянка Светлана Кузнецова — так и остались в резерве. Жребий определил в «красную» группу лидера мирового рейтинга WTA-2017 румынку Симону Халеп, украинку Элину Свитолину (№ 4), датчанку Каролину Возняцки (№ 6), француженку Каролин Гарсию (№ 8), а в «белую» группу — испанку Гарбинье Мугурусу (№ 2), чешку Каролину Плишкову (№ 3), американку Винус Уильямс (№ 5), латышку Елену Остапенко (№ 7). Но, увы, не двум первым номерам сезона удалось отличиться на финише. Халеп проиграла Свитолиной — 3:6, 4:6 и Возняцки — 0:6, 2:6, а Мугуруса — Плишковой — 2:6, 2:6 и Уильямс — 5:7, 4:6, в итоге расположившись на четвёртых местах в группах.

В свою очередь проигравшая Халеп Гарсия сумела затем переиграть и Возняцки — 0:6, 6:3, 7:5, и Свитолину — 6:7, 6:3, 7:5, продемонстрировав потрясающую волю к победе. Она заняла первое место в группе, и вместе с Возняцки, легко одолевшую украинку — 6:2, 6:0, пробилась в полуфинал. А от «белых» туда прошли Плишкова и Уильямс, поединок между которыми принёс успех чешке — 6:2, 6:2.

В полуфинале Возняцки потребовалось две партии (7:6, 6:3), чтобы взять верх над Плишковой, а Уильямс — три (6:7,6:2, 6:3), чтобы одолеть Гарсию. Ну а финал остался за датчанкой, переигравшей легендарную американку (6:4, 6:4) и ставшую обладательницей золотой медали. Такую же награду россияне ждали в парном разряде от олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро Елены Весниной и Екатерины Макаровой. В четвертьфинале они разгромили интернациональную пару — канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань — 6:1, 6:1, но в полуфинале неожиданно уступили другому интернациональному дуэту — голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон — 4:6, 3:6, что принесло им лишь бронзовые медали. Однако в финале победительницы олимпийских чемпионок не смогли одолеть венгерку Тимею Бабош и известную чешскую «парницу» Андреа Главачкову, которые стали новыми неофициальными чемпионками мира — 4:6, 6:4, 10:5.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото mtdata.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 277 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 09:01

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