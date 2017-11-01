Градус повысился

Сообщения западных СМИ о Крыме стали полны напряжения

На этой неделе зарубежные издания, рассказывающие о Крыме, снова вернулись к теме выкупа, обратили внимание на демонстрацию силы, на новые российские деньги и тайну освобождения заключенных.

Никаких вышек!

«Россия предостерегла Украину от возвращения нефтяных вышек на побережье Крыма», — сообщает американский портал Oil Price. «Российский телеканал продемонстрировал видеоролик о воздушном ударе по выведенной из эксплуатации лодке в Черном море, чтобы предостеречь Украину от попыток вернуть нефтяные вышки у берегов Крыма. А российский Черноморский флот показал Украине, что произойдет с ее флотом, если он нападет на нефтяные вышки», — гласит сообщение. Вместе с этим в украинском информпространстве обнародовали комментарий, что это была «туманная угроза применить силу к нынешним военным кораблям ВМС Украины».

Запретные деньги

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции, в том числе обмен валют, с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Крыма, сообщил НБУ на своём веб-сайте. Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года № 103, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Эта новость появилась спустя несколько дней после того как российский Центробанк объявил о введении в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В частности, на новых российских банкнотах в 200 рублей размещены виды Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — Херсонес Таврический.

Выкуп? Санкции?

Предложение президента Чехии Милоша Земана о возможности «выкупа» за Крым не единственное со стороны европейских правительств. Предлагаются разные варианты. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. «Это не единственное предложение относительно того, как в будущем можно было бы подойти к санкциям: существуют разные предложения со стороны европейских правительств», — ответил он на просьбу прокомментировать заявление Земана относительно российского полуострова. Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом. По его словам, РФ и Украина могли бы договориться по этому вопросу «в финансовой форме или нефтью и газом». Комментируя высказывание чешского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ни о какой компенсации не может быть и речи.

Тайна освобождений

На прошлой неделе обрели свободу Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которые были судимы по уголовным статьям в России и посажены в тюрьмы. Обоих политзаключенных посадили на правительственный борт, который сначала приземлился в Анапе, а затем взял курс на столицу Турции. «Освобождение Умерова и Чийгоза — результат комплекса работ, проведенных как в юридической плоскости, так и по политической и дипломатической линиям, — сообщает издание. — При этом ни Чийгоз, ни Умеров не писали никаких прошений о помиловании. И это не обмен. На каких условиях произошло освобождение — тайна». Впрочем, через некоторое время в западных СМИ появилась информация, которая существенно дополнила картину. Дело в том, что синхронно с этим освобождением турецкий суд принял решение освободить из-под стражи двух европейских правозащитников — Петера Штойдлера и Али Гарави. Неуклонно ухудшающиеся отношения Турции с Германией не являются секретом. Скандалы с задержанием Штойдлера и других граждан ФРГ турецкими спецслужбами стали еще одной точкой разлома. И вот неожиданное освобождение и возвращение. Главную роль в этом процессе, как выяснилось, сыграл бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По имеющимся у СМИ данным, несколько недель назад у Шредера состоялась тайная встреча с Эрдоганом. Герхард Шредер известен хорошими отношениями с Владимиром Путиным. Кроме того, месяц назад Шредер занял пост председателя совета директоров Роснефти. Соответственно участие Москвы в освобождении двух европейских граждан из турецкой тюрьмы выглядит совершенно прозрачным, хотя формально, разумеется, никак не озвучено.