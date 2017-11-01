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Что скрывают письма в капсулах

Надежда, отчаяние, скандал: как в Севастополе получали послания из прошлого

 

В минувшее воскресенье, 29 октября, в Севастополе была вскрыта закладка с письмом из прошлого и отправлено письмо — в 2067 год. Это уже третье послание потомкам начиная с 1965 года. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказывает о хронологии этой традиции и событиях, её сопровождающих.

 

1965

Первая капсула с посланием потомкам у памятника героям-комсомольцам («Мужеству, стойкости, верности комсомольской») на улице Ленина, в Севастополе, была заложена в 1965 году, 9 мая. Дата вскрытия — 9 мая 1995 года. Первоначально закладка и выемка были привязаны ко Дню Победы, а в мероприятии принимали участие и моряки Черноморского флота, но впоследствии даты «перекочевали» с весны на осень, к юбилеям революции и комсомольским праздникам. Это и понятно, и непонятно одновременно. Сами закладывали, сами и изменили традиции.

Но вернёмся в 1965 год. Вот как закладка была отражена в прессе. «Севастопольцы и гости города стали свидетелями удивительного зрелища. Река мерцающих огней разлилась по улицам. Около трех тысяч человек устремились к памятнику героям-комсомольцам... Отблески факельных огней освещали лица... Ампулу с посланием замуровал в гранит военный строитель кавалер трех знаков трудовой доблести Бронислав Матуль».

А вот как представляли тогда будущее — май 1995-го. «Могучими станут молодые каштаны, акации и тополя, еще прекраснее — облик нашего города... По проспектам и улицам тысячные колонны юношей и девушек устремятся в одном направлении и сольются в одно большое море у памятника... Сейчас они получат письмо из прошлого в длинной прозрачной ампуле из жаростойкого стекла... Еще должны родиться те, кто это услышит: «Мы, молодые, созидаем коммунизм, вам, нашим преемникам, жить в этом обществе и укреплять его».

Созидание коммунистического общества, как показала история, не преодолело даже отмеренного авторами письма тридцатилетнего срока. К этому можно относиться по-разному.

Небезынтересным здесь, как нам кажется, будет и экскурс в прошлое, в 1965 год, который мы предприняли с помощью газетных архивов. Как и чем жили тогда люди, каким был Севастополь? Главным и «долгосрочным» событием в те дни было, конечно, празднование 20-летия Победы. Тогда же Севастополю было присвоено почётное звание города-героя, а Черноморскому флоту вручили орден Боевого Красного Знамени. Естественно, сплошь и рядом в заголовках — «Ленин вечен, как жизнь», агитационный напор Ленинианы, двухстраничные «кирпичи» докладов товарища Брежнева, но стоит обратить внимание и на другое. Активно строятся микрорайоны, вместе со всей сопутствующей инфраструктурой: поликлиниками, столовыми и кафе, детсадами, кинотеатрами и пр. В частности, в мае 1965-го сдавались очередные пятиэтажки в районе Камышовой бухты и на улице Горпищенко. Везде, судя по объявлениям, требуются рабочие руки и специалисты самых разнообразных профилей. На субботники и воскресники выходят целыми семьями, благоустраивают дворы, высаживают цветы. Но тут проблема: «Где взять рассаду? На рынке частные лица продают втридорога, а в цветочных магазинах ее почти не бывает». Были и другие проблемы. Например, женщины сетовали, что относят капроновые чулки для починки в швейные мастерские, а цены и сроки везде разные: «надо бы сделать единый стандарт». Жителей Куликова Поля возмутили действия управления № 4 треста «Севастопольстрой» (из-за утечек в магистральных трубах значительно повысилась плата за воду), а жителей первого отделения совхоза «Золотая балка» — самоуправство водителей автобусов («до отделения проложена новая хорошая шоссейная дорога, но шоферы не доводят транспорт до этой остановки, и приходится по-прежнему преодолевать пешком большое расстояние»). Нареканий удостоилось и бюро добрых услуг — ныне совершенно забытый сервис. Севастопольцы жаловались, что работники бюро, которые поздравляют по оставленным заявкам с днем рождения, делают это некачественно: «то торт раздавлен, то опаздывают на день-два».

1995

Вторая закладка послания потомкам произошла 9 мая 1995 года с указанием извлечь 7 ноября 2017 года, в день столетия революции. Перед этим, соответственно, вскрыли «саркофаг» с прежним посланием. Вот как это осветила пресса: «...событие сопровождалось митингом, который открыл начальник управления по делам молодёжи и спорта И. Истомин. Затем слово было предоставлено первому секретарю горкома компартии В. Пархоменко, участнику закладки капсулы 9 мая 1965 года (Василий Пархоменко был единственным участником всех трёх закладок писем потомкам, учитывая 2017 год. — Ред.). В послании говорилось о том, что комсомольцы девяностых должны продолжать славные традиции молодежи предыдущих лет. Сейчас этот призыв звучит несколько странно. Как официальная организация комсомол давно уже не существует...

Но какой текст был в письме 1995 года? «...Сегодняшний праздник — это не только праздник победы и торжества... На глазах у ветеранов слезы от того, что нет страны, которую они защищали, — нашей единой, великой, могучей Родины, где в мире и согласии жили братской семьёй люди разных национальностей, жили в дружбе и достатке... Националистические идеи в высших органах государственной власти берут верх над здравым смыслом... Мы убеждены: испытав все прелести капиталистического рая, люди перестанут надеяться на чудо, на доброго правителя и вспомнят слова гимна трудящихся: „Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой“... Мы не осуждаем наших отцов за их ошибки, несбывшиеся мечты и надежды, как не беремся судить, какой будет жизнь в начале XXI века...»

А прелести капиталистического рая тогда действительно били через край. Очень немногие смогли безболезненно адаптироваться к новым реалиям. И газетные полосы характеризуют сложившуюся ситуацию. В мае 1995-го традиционно праздновали День Победы на фоне стремительно ухудшающейся экономической и политической обстановки. А к ноябрю 1995-го обстановка стала почти невыносимой. И именно октябрьская-ноябрьская местная новостная повестка, как нам кажется, хорошо показывает, насколько плохо всё было. Поэтому мы её и приводим. Тогда в городе шёл суд над Российской общиной Севастополя из-за «антиукраинской деятельности». Шли разнообразные митинги. Например, против курса реформ на капитализацию страны через ускоренную приватизацию. Митинговали по поводу отставки президента Кучмы и призывали Киев немедленно вступить в единый таможенный и оборонительный союз с Россией, Белоруссией и другими республиками СНГ. От городских властей требовали прекратить отключения электроэнергии: «Внезапные отключения света по нескольку раз в день выводят людей из себя и на улицы». Также требовали ликвидировать коммерческие троллейбусы и автобусы. Коллектив медсанчасти морского рыбного порта забастовал из-за невыплаты зарплаты с августа. Критиковали городскую власть (и власть вообще) за то, что не может справиться с преступностью. Примечательный пассаж по этому поводу есть, например, в заметке о работе швейной фабрики: «Сейчас работает только одна бригада по пошиву спортивных брюк (надо полагать, на другую „бригаду“, криминального характера)».

Плохо и с отоплением: «Из шести котлов севастопольской ТЭЦ работает всего один, и люди замерзают». Бывает, что и насмерть. Только в одном Ленинском районе за неделю на улицах и в подвалах найдено пять трупов. Бомжи. Но люди же... Благоустройство — жуткое. Свалки, запущенные газоны даже в самом центре. СЭС штрафует провинившихся ответственных лиц, но штрафы маленькие, они выплачиваются, а дворы и улицы остаются неубранными. Коммунальщикам так дешевле.

Очень «весело» на Центральном рынке. Обвес покупателей настолько привычное дело, что сами покупатели относятся к этому даже с некоторым пониманием: не обманешь — не проживешь. Приличным считается тот продавец, которые обвешивает не больше чем на 100 граммов. А голубая мечта севастопольцев иметь собственный цирк так и осталась неосуществленной (цирк, к слову, не построен и по сей день). О ее несбыточности «уныло напоминают ржавеющие останки монстра-шапито в районе улицы Пожарова».

Но есть и хорошие новости. В частности, о реставрации купола Панорамы. Идут ремонтные работы и на Историческом бульваре.

Кстати, реалии начала 1990-х отразились и на закладке памятной капсулы. Дорогой гранитной защиты, как в 1965-м, уже не было — нишу закрыли металлическим листом с соответствующей надписью, да и само письмо не запаяли в герметичную ампулу, а положили в гильзу от артиллерийского снаряда.

2017

Извлечение капсулы с посланием потомкам, заложенной в 1995 году, сопровождалось скандалом. Первоначальная дата вскрытия — 7 ноября — была проигнорирована и переназначена на 29 октября, на день 99-й годовщины создания комсомола, что сразу ограничило значимость события — со стороны это выглядело как партийно-комсомольский междусобойчик («и рождение ВЛКСМ, и революцию сразу отметить, чтобы два раза не вставать», — как заметили горожане в соцсетях по этому поводу). Ну ладно бы так. Дело в том, что фактически памятную закладку вскрыли даже не 29, а 26 октября. И если бы не севастопольские журналисты, это так и осталось бы тайной. Но снятую плиту и пустующую нишу заметили, и появилась новость: «В Севастополе похитили капсулу с посланием из прошлого». Приехали к памятнику и полицейские с собакой. И только спустя несколько часов, после того как скандал пошёл гулять по интернету, городские коммунисты соблаговолили проинформировать общественность: дескать, проведено техническое вскрытие для подготовки к официальному мероприятию. Мол, связано это было с тем чтобы удостовериться, что капсула на месте, и проверить её состояние. Также один из лидеров местной организации компартии сообщил, что «капсула была полностью в воде, сейчас она лежит сохнет». Техническое вскрытие оправдывали и тем, что вскрывать в торжественной обстановке 29-го было бы долго и некрасиво. «Вскрывали полтора часа. Мало того что доска была зацементирована, так ещё она была посажена на сварку и металлическими скрепами соединена внутри», — добавили в горкоме.

Но даже после объяснений подозрения и претензии горожан не прекратились. «Можно было и за два часа до начала это делать, а не за три дня втихаря», — замечали одни. «Скорее всего это сделали для того, чтобы заменить или подкорректировать содержимое капсулы. Мало ли что написали в 1995-м, при Украине», — говорили другие.

Справедливости ради нужно сказать, что послание, которое извлекли-таки прилюдно 29 октября, весьма похоже на оригинал. Может быть, действительно заранее просто проверили и убедились, что всё с содержанием текста в порядке. И заложили новое послание, дата вскрытия которого — 7 ноября 2067 года, к 150-летию революции. А поместили письмо в будущее, похоже, в ту же ржавую и негерметичную гильзу, из которой достали предыдущее, что вызывает сомнения в том, что свиток сможет сохраниться в течение 50 лет.

Но что же написано в этом письме в 2067 год? «Сейчас в нашей стране правит капитал, но мы знаем, что мы восстановим справедливость на нашей земле и вы подхватите из наших рук Красное знамя Октября... Мы верим, что именно вы, строители нового мира, совершили удивительные открытия в химии, физике, генной инженерии, нашли лекарство от рака и СПИДа, покончили с голодом, наркоманией и безработицей, победили империализм и покорили космос. Давно ушла в историю война на многострадальной Украине, навсегда сгинули бандеровщина и национализм, братские народы живут в дружбе и понимании... Сейчас мы боремся за сохранение души города-героя от попыток заезжих чиновников сделать из него заурядный провинциальный город... Мы верим, что возродили Севморзавод, „Атлантику“ и „Муссон“... Уверены, что был захоронен последний защитник Севастополя, павший в годы Великой Отечественной войны...»

Итак, дата следующего вскрытия капсулы — 7 ноября 2067 года. Каким будет тот день?..

Дмитрий СМИРНОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 388 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:31

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